Реалити ГК
Лайки, имидж, фотосеты. Подводим итоги декабря на «Городской красавице»
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Полуфиналистки проекта уже знают о подведении итогов и ждут результаты декабря. Результаты, как мы уже объясняли участницам, складываются из трёх составляющих: - участие в съёмках календаря реалити-проекта «Городская красавица 2017»; - участие в дефиле-показе в рамках «живой» ярмарки «МодноМаркет»; - итоги лайк-голосования, в котором каждые 100 лайков приравниваются к одному баллу проекта. Теперь обо всём по порядку. Для того, чтобы обсудить и проанализировать итоги съёмок календаря, команда GK в составе продюсера проекта Кирилла Молькова, коммерческого директора проекта Татьяны Борминцевой, главного редактора сайта GK Zina_Orlova, фотографа проекта Александра Соколова и визажиста проекта Виктории Селеметовой по приглашению одного из партнёров проекта ТД «Доброград», отправились в «Конгресс-Холл». Не только потому, что атмосфера располагает, но и… не лишним будет предметно изучить обстановку, в которой, вполне возможно, пройдут какие-то из активных этапов проекта. Мы вновь пересмотрели анкеты всех участниц, вспомнили как проходили съёмки «троек» и после достаточно бурного обсуждения выставили баллы. Критериями оценки для каждого из нас служили качества и параметры, соответствующие нашим компетенциям. Это умение органично держаться в кадре и "ловить свет", способность войти в образ и сжиться с предложенным костюмом, мейк-апом и причёской. А кроме того, мы учитывали стиль поведения и манеру держаться. А ещё, способность быть пунктуальными и предсказуемыми. Ведь наш реалити-проект - это не только борьба за главный приз, но ещё и процесс выявления в участницах потенциала рекламных фотомоделей. Фотомодель - это не манекенщица. Совсем необязательно быть под два метра ростом и носить 38 размер. Нас интересуют живые образы, которые в дальнейшем могли бы уверенно, можно сказать, на профессиональном уровне, участвовать в фото- и видеосъёмках для продвижения тех или иных товаров и услуг в Коврове, Владимирской области, а возможно (в зависимости от потенциала) смогли бы сделать карьеру фотомодели. Агентства соответствующего профиля в нашей области есть, не одно, со всеми мы сейчас находимся в контакте. И уже сейчас руководители этих агентств внимательно следят за проектом с перспективой предложить нашим участницам работу в рекламной сфере. Каждый из нас оценил работу девушек по трёхбалльной шкале. Нулей мы не ставили никому, ведь в любом случае работа всеми участницами была проделана. Оценивать, поверьте, было очень нелегко! После длительного обсуждения, отстаивания точек зрения, аргументации и споров баллы были проставлены, суммированы, а результатом стал наш средний балл. Так выстроилась первая колонка баллов. Второе мероприятие оценивали организаторы "МодноМаркет", мы не вмешивались. Принцип оценки был такой же - по трёхбалльной шкале за фактическое участие и явку. Надо понимать, что девушки, которые по тем или иным причинам в дефиле-показе не участвовали, не получили ни одного балла... И, наконец, третий параметр - лайк-голосования. Тут девчонок ожидают сюрпризы. Хорошая новость в том, что мы учли все лайки. Если их проставлено 102, значит, участница получила 1,02 балла. Если лайков - 34, баллы тоже будут - 0,34. Но есть и другая сторона вопроса. IT-специалисты реалити-проекта "Городская красавица" проанализировали характер лайк-голосования и представили нам следующий анализ количества и геолокации лайк-голосования:
- Участница Фируза Мамедова: Всего: 266, Из региона: 168
- Участница Юлия Соловьёва: Всего: 156, Из региона: 107
- Участница Арина Родионова: Всего: 138, Из региона: 96
- Участница Екатерина Сокурова: Всего: 135, Из региона: 87
- Участница Анастасия Ткач: Всего: 84, Из региона: 68
- Участница Марина Андрейченко: Всего: 102, Из региона: 61
- Участница Нина Кропчина: Всего: 72, Из региона: 54
- Участница Анастасия Райская: Всего: 62, Из региона: 45
- Участница Аня Ореховая: Всего: 62, Из региона: 45
- Участница Алёна Орлова: Всего: 61, Из региона: 42
- Участница Юлия Пронина: Всего: 32, Из региона: 24
- Участница Надежда Калачёва: Всего: 23, Из региона: 18
Итоговая таблица реалити-проекта выглядит следующим образом:Как видите, первая тройка лидеров уже обозначилась: Фируза Мамедова, Екатерина Сокурова и Алёна Орлова. Пока таблица выглядит так, но уже в январе она будет стремительно меняться. Каждый этап - "Активити-испытание" будут приносить участницам новые баллы, и в топе чарта, возможно, мы увидим другие имена. Но есть вещи ещё более важные. Это касается не вершины рейтинга, а его дна. Как мы и обещали полуфиналисткам, декабрь пройдёт "без жертв и разрушений". Мы никого не исключим из проекта, все войдут в "Активити-испытания" с теми баллами, которые смогли набрать. Но уже со следующего этапа начнётся "плей-офф". Еженедельно проект будут покидать одна, либо сразу две участницы. И решать, кто покинет проект, будем не мы, а наши читатели. так же, как и на стадии отбора полуфиналисток, это пойдёт по системе рейтингов Эло - шахматный принцип. Казалось бы, всё. Осталось пожелать всем счастливого Нового года? Как бы не так! Предновогодние дни принесли нам ещё два сюрприза. И нельзя сказать, что они приятные. По личным причинам, связанным с учёбой и работой, наш реалити-проект покидают Аня Ореховая и Надежда Калачёва. И нам, и девочкам безумно жаль, но ничего поделать нельзя. Однако это тот самый кейс, о котором мы говорили ещё в полуфинале. В случае выхода из проекта кого-либо по причинам, не связанным с начислением рейтинга, это место автоматически занимает участница, которая в полуфинале осталась за рамками топ-12. Таким образом, вместо Ани и Нади, на проект приходят... Встречайте!
Екатерина Лабутина (Голвело), 20 летО себе Екатерина сообщает:
Люблю общаться с людьми разных возрастов. Они как коробка с конфетами: никогда не знаешь какая начинка попадется и от этого еще больше хочется попробовать. Из интересов – чтение книг. Книга – пища для ума.У Кати будет комфортный старт, ей, можно сказать, повезло. Ведь в связи с отсутствием нескольких полуфиналисток на дефиле-показе "МодноМаркет" организаторы пригласили её в качестве замены. Екатерина успешно справилась, и организаторы оценили её участие максимальным баллом - 3. С этими тремя баллами Екатерина Лабутина (Голвело) и включается в борьбу. Будет ли ей так же сопутствовать удача? Время и проект покажут. Ещё один ньюкомер:
Юлия Маркова, 24 годаЮлия о себе:
Руководитель подразделения торговой организации, студентка двух вузов, идейный вдохновитель и frontwoman музыкальной рок-группы «The Echoes». Много читаю, хорошо пою, отлично выгляжу. Люблю мужчин и литературу. Ценю время, деньги и нервы. Никогда не сдаюсь.В отличие от Кати, Юлия приходит на проект с нулевым багажом. Для того, чтобы дотянуться до участниц, набравших от 2 до 6 и более баллов, Юлии надо очень постараться. Но мы верим в неё, тем более, как сказано, сдаваться - это не про неё.
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