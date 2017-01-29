Реалити ГК
Магия стекла. Кто на свете всех милее?..
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III этап завершён. Уже известно решение экспертной группы, подведены итоги активности участниц в социальных сетях, итоги facemash-голосования. Готовится сводная таблица, которую мы опубликуем через несколько часов. А пока — итоги фотосета «Сквозь зеркало».
Как и в двух предыдущих этапах, мы дали девушкам возможность выбора. Один из всех полученных на фотосете кадров они предложили на ваш суд.
Теперь о том, как оценила этот фотосет экспертная группа проекта. Итоги неоднозначны. С одной стороны, у девушек не было (или почти не было) кадров, о которых можно было бы сказать «пошло» или «эпичная аватарка».
Однако перед началом фотосета всем участницам было дано совершенно определённое задание: позировать, глядя в объектив через зеркало. Это был «разговор через стекло».
Разумеется, никто не ограничивал в креативных идеях использовать тот или иной предмет из косметички – губную помаду, кисточку или флакончик духов. Главное, чтобы эти элементы были уместны и не ломали целостность кадра.
Примерный сценарий (он же – итог) фотосета должен был выглядеть так, как это показала коммерческий директор проекта и член экспертной группы Татьяна Борминцева.
Как видите, всё очень просто. И одновременно – трудно, поскольку сделать взгляд глубоким и выразительным, «пронзить» того, кто потом будет рассматривать фото – гораздо сложнее, чем просто поигрывать «губнушкой», покусывать губки или морщить носик.
Кадров фотографу участницы дали много — это прогресс. Но при этом, кадров, где девушки выполнили главное условие фотосета, то есть, смотрели в кадр через зеркало, было, скажем так, не густо. Результаты в таблице:
У Екатерины Сокуровой и Алёны Орловой – не получилось НИ ОДНОГО ФЭШН-КАДРА! При этом, обе девушки едва ли не самые фотогеничные на проекте, они на фото всегда милы и симпатичны.
Но между «мило» и «подходит в качестве рекламы» есть разница. В общем, девочки во время фотосета пополнили и без того богатую коллекцию снимков для своей стены ВК. Какие-то из фото, возможно, они сделают портретиками, которые в рамочках будут стоять на их подзеркальных столиках. К задачам нашего реалити всё это не имеет ни малейшего отношения. Но главное, что нас расстроило – НИ ОДНА из реалитянок, отбирая фото для facemash-голосования, не вспомнила о задании. Возможно, девушки вообще проигнорировали его.
Сравните личный выбор участниц (слева) с фото, которые бы отобрали профессиональный фотограф и специалист по рекламе (справа).
Девочки были невнимательны, когда им выдавалось задание. Что ж, впереди ещё три этапа перед суперфиналом, и те, кто действительно пришёл бороться и побеждать, сделают правильные выводы.
Ну, а мы свои выводы делаем уже сейчас. Дополнительные 0,3 балла получают Марина Андрейченко и Юлия Соловьёва. Именно эти две участницы максимально точно выполнили задание. Именно их фото в наибольшей степени соответствуют определению «фэшн-съёмка». Если бы они ещё были чуть внимательнее и выставили на голосование свои правильные кадры, бонус от экспертов проекта был бы значительно весомее…
Какой прожигающий взгляд! Фото Юлии всё круче и круче с каждым этапом!
Где та «плохая девчонка», которая кривляется и высовывает язык? Она куда-то убежала, а вместо неё перед нами настоящая леди, роковая и волнующая…
Фоторяд: Александр Соколов
Как и в двух предыдущих этапах, мы дали девушкам возможность выбора. Один из всех полученных на фотосете кадров они предложили на ваш суд.
Теперь о том, как оценила этот фотосет экспертная группа проекта. Итоги неоднозначны. С одной стороны, у девушек не было (или почти не было) кадров, о которых можно было бы сказать «пошло» или «эпичная аватарка».
Однако перед началом фотосета всем участницам было дано совершенно определённое задание: позировать, глядя в объектив через зеркало. Это был «разговор через стекло».
Разумеется, никто не ограничивал в креативных идеях использовать тот или иной предмет из косметички – губную помаду, кисточку или флакончик духов. Главное, чтобы эти элементы были уместны и не ломали целостность кадра.
Примерный сценарий (он же – итог) фотосета должен был выглядеть так, как это показала коммерческий директор проекта и член экспертной группы Татьяна Борминцева.
Как видите, всё очень просто. И одновременно – трудно, поскольку сделать взгляд глубоким и выразительным, «пронзить» того, кто потом будет рассматривать фото – гораздо сложнее, чем просто поигрывать «губнушкой», покусывать губки или морщить носик.
Кадров фотографу участницы дали много — это прогресс. Но при этом, кадров, где девушки выполнили главное условие фотосета, то есть, смотрели в кадр через зеркало, было, скажем так, не густо. Результаты в таблице:
У Екатерины Сокуровой и Алёны Орловой – не получилось НИ ОДНОГО ФЭШН-КАДРА! При этом, обе девушки едва ли не самые фотогеничные на проекте, они на фото всегда милы и симпатичны.
Но между «мило» и «подходит в качестве рекламы» есть разница. В общем, девочки во время фотосета пополнили и без того богатую коллекцию снимков для своей стены ВК. Какие-то из фото, возможно, они сделают портретиками, которые в рамочках будут стоять на их подзеркальных столиках. К задачам нашего реалити всё это не имеет ни малейшего отношения. Но главное, что нас расстроило – НИ ОДНА из реалитянок, отбирая фото для facemash-голосования, не вспомнила о задании. Возможно, девушки вообще проигнорировали его.
Сравните личный выбор участниц (слева) с фото, которые бы отобрали профессиональный фотограф и специалист по рекламе (справа).
Марина Андрейченко
Екатерина Голвело
Фируза Мамедова
Юлия Маркова
Алёна Орлова
Юлия Пронина
Арина Родионова
Екатерина Сокурова
Юлия Соловьёва
Девочки были невнимательны, когда им выдавалось задание. Что ж, впереди ещё три этапа перед суперфиналом, и те, кто действительно пришёл бороться и побеждать, сделают правильные выводы.
Ну, а мы свои выводы делаем уже сейчас. Дополнительные 0,3 балла получают Марина Андрейченко и Юлия Соловьёва. Именно эти две участницы максимально точно выполнили задание. Именно их фото в наибольшей степени соответствуют определению «фэшн-съёмка». Если бы они ещё были чуть внимательнее и выставили на голосование свои правильные кадры, бонус от экспертов проекта был бы значительно весомее…
Какой прожигающий взгляд! Фото Юлии всё круче и круче с каждым этапом!
Где та «плохая девчонка», которая кривляется и высовывает язык? Она куда-то убежала, а вместо неё перед нами настоящая леди, роковая и волнующая…
Это всё, что мы хотели рассказать о фотосете «Сквозь зеркало». Ожидайте итогов III этапа и – до встречи в IV этапе, 31 января.
Фоторяд: Александр Соколов
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