Реалити ГК
Маленький кусочек лета! Ангелы «Городской красавицы - 2». Видео
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На самом деле «Городская красавица — 2» уже началась. Пока процесс идёт в онлайне, но 25 сентября команда GK познакомится с претендентками на участие в реалити-проекте.
Окончание подачи заявок уже В ПОЛНОЧЬ!!!
Обращаемся ко всем очаровательным и активным ковровчанкам. Девушки! У вас ещё есть два часа, чтобы подать заявку!
Завтра мы проанализируем поданные заявки. Все заявки, которые соответствуют установленным правилами реалити требованиям, будут удовлетворены, и мы пригласим претенденток в резиденцию реалити.
Да! Во втором сезоне у «Городской красавицы» будет своя резиденция. Она разместится на третьем этаже ТРЦ «Мандарин». Этот замечательный торговый центр уже принимал в своих стенах проект «МИНИМИСС-PS».
Идея резиденции проекта стала настолько удачной и успешной, что мы захотели применить этот опыт и на взрослом реалити. И к нашей радости, эту идею позитивно восприняла администрация ТРЦ «Мандарин».
Презентация главной площадки реалити состоится уже в субботу 23 сентября. Она пройдёт в рамках замечательного праздника «Мандариновая осень».
Ну, а пока — трогательное видео. Вне сомнения, оно возродит в памяти участников приятные воспоминания, напомнит о жарком августе и о наших планах, которые начинают воплощаться в жизнь именно в эти дни.
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