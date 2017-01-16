Реалити ГК
Мега-видео первого этапа реалити «Городская красавица»
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Запасайтесь поп-корном, друзья! Сейчас вы увидите самое продолжительное видео за всю историю проекта «Городская красавица».
Съёмки проходили в прошлый вторник, 10 января в кафе-баре «Уголь». С подробностями мы вас уже познакомили.
Более того, уже известны результаты. Напомним, результат каждой участницы складывается из трёх составляющих.
Первый блок — оценка экспертной группы, которая связана с внешними данными и стилем поведения участниц в ходе проведения соревнований. В этот же критерий, разумеется, входит и успешность в выполнении конкурсного задания.
Второй блок — решение читателей GK, которые участвуют в facemash-голосовании и выбирают, какой из фотопортретов участницы на этапе достоин максимального балла.
Третий блок — заключение IT-группы проекта о степени активности участниц в социальных сетях ВК и Инстаграм.
Максимальный балл за каждый блок — 3. Максимальный балл за этап, соответственно — 9. Минимальный балл за каждый блок — 1. Отсутствие на этапе и отсутствие активности в социальных сетях — 0.
Все, кто следит за ходом реалити, уже знают, что на первом этапе проекта, с дистанции сошла Нина Кропчина.
У Нины были шансы остаться, но она решила иначе. На сегодня самый слабый результат демонстрирует Юлия Маркова.
Сумеет ли она догнать подруг по проекту? Узнаем уже на этой неделе, ну, а пока – всё внимание на экран!
На этой неделе участниц ожидает второй этап. Он пройдёт на территории Доброграда. Наши участницы уже получили вводное задание. Этот этап будет – про спорт. А как ещё? Ведь все мы помним о невероятно крутом спортивном форуме, которые прошёл на этой площадке минувшей осенью.
Съёмки проходили в прошлый вторник, 10 января в кафе-баре «Уголь». С подробностями мы вас уже познакомили.
Более того, уже известны результаты. Напомним, результат каждой участницы складывается из трёх составляющих.
Первый блок — оценка экспертной группы, которая связана с внешними данными и стилем поведения участниц в ходе проведения соревнований. В этот же критерий, разумеется, входит и успешность в выполнении конкурсного задания.
Второй блок — решение читателей GK, которые участвуют в facemash-голосовании и выбирают, какой из фотопортретов участницы на этапе достоин максимального балла.
Третий блок — заключение IT-группы проекта о степени активности участниц в социальных сетях ВК и Инстаграм.
Максимальный балл за каждый блок — 3. Максимальный балл за этап, соответственно — 9. Минимальный балл за каждый блок — 1. Отсутствие на этапе и отсутствие активности в социальных сетях — 0.
Все, кто следит за ходом реалити, уже знают, что на первом этапе проекта, с дистанции сошла Нина Кропчина.
У Нины были шансы остаться, но она решила иначе. На сегодня самый слабый результат демонстрирует Юлия Маркова.
Сумеет ли она догнать подруг по проекту? Узнаем уже на этой неделе, ну, а пока – всё внимание на экран!
На этой неделе участниц ожидает второй этап. Он пройдёт на территории Доброграда. Наши участницы уже получили вводное задание. Этот этап будет – про спорт. А как ещё? Ведь все мы помним о невероятно крутом спортивном форуме, которые прошёл на этой площадке минувшей осенью.
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