Реалити ГК

Ночь. Доброград. Фонарь. Красотки!

Zina_Orlova
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Этот флешмоб называется «Гонка светлячков». Проводится на лыжне Доброграда уже не первый год, но именно сегодня ВПЕРВЫЕ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ! На лыжню вышли участницы реалити «Городская красавица».



По приглашению руководства Доброграда наши красавицы сегодня вечером отправились, чтобы принять участие в «Гонке светлячков».

Да, выходные! Да, кому-то хочется просто поваляться на диване или потусить в клубе.

Но это не про нас и не про наших прекрасных реалитянок!

Сегодня в 19 часов на лыжню вышли Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова.

Вот, как это мероприятие анонсировали в группе ВК Доброграда:



А вот, как это происходило на лыжне (для тех, кто не успел посмотреть прямую трансляцию в нашей группе ВК):



Народ, вставай на лыжи! Это круто!

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