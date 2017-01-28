Реалити ГК
Ночь. Доброград. Фонарь. Красотки!
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Этот флешмоб называется «Гонка светлячков». Проводится на лыжне Доброграда уже не первый год, но именно сегодня ВПЕРВЫЕ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ! На лыжню вышли участницы реалити «Городская красавица».
По приглашению руководства Доброграда наши красавицы сегодня вечером отправились, чтобы принять участие в «Гонке светлячков».
Да, выходные! Да, кому-то хочется просто поваляться на диване или потусить в клубе.
Но это не про нас и не про наших прекрасных реалитянок!
Сегодня в 19 часов на лыжню вышли Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова.
Вот, как это мероприятие анонсировали в группе ВК Доброграда:
А вот, как это происходило на лыжне (для тех, кто не успел посмотреть прямую трансляцию в нашей группе ВК):
По приглашению руководства Доброграда наши красавицы сегодня вечером отправились, чтобы принять участие в «Гонке светлячков».
Да, выходные! Да, кому-то хочется просто поваляться на диване или потусить в клубе.
Но это не про нас и не про наших прекрасных реалитянок!
Сегодня в 19 часов на лыжню вышли Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова.
Вот, как это мероприятие анонсировали в группе ВК Доброграда:
А вот, как это происходило на лыжне (для тех, кто не успел посмотреть прямую трансляцию в нашей группе ВК):
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