Реалити ГК
Новая коллекция BLUEBELLS bridal couture. Дефиле полуфиналисток реалити «Городская красавица». Видео
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Мы уже анонсировали участие полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица» в модном показе коллекции платьев haute couture в рамках рождественской ярмарки «Modno market».
Признаемся, мы волновались едва ли не меньше, чем сами участницы. Вначале были переговоры между GK и организаторами «Modno market». Нам рассказали об авторе коллекции дизайнере одежды из Санкт-Петербурга Екатерине Комаровой. Мастер-кутюрье достаточно известен не только в России, но и за её пределами. Кутюрье работает под девизом: «Создаем платья для невест по всему миру!».
Поболеть за полуфиналисток на показ пришла Марина Горькова,«официальный голос» реалити-проекта «Городская красавица». Кстати, оба саундтрека проекта прозвучали сразу по завершении показа.
Однако, это было уже потом. А вначале… Авторские платья «от Комаровой» статусные невесты готовы приобрести за астрономические суммы – от 100 тысяч рублей. И вот — новая коллекция BLUEBELLS bridal couture. Впервые было объявлено, что демонстрируемые платья можно будет приобрести сразу после показа. И, кстати, интересантки в Коврове нашлись.
Но представьте, насколько высока была ответственность – ведь в случае самой малейшей порчи нарядов haute couture мы рисковали серьёзными суммами.
К счастью и к чести наших полуфиналисток, все наряды были продемонстрированы не только изящно и красиво, но и предельно аккуратно.
Вначале прошла примерка, о которой мы уже рассказывали. Затем — серия репетиций в «Ковров-Молле».
Тут возникли первые сложности. Некоторые участницы, к нашему большому сожалению и разочарованию, начали опаздывать, а то и вовсе пропускать назначенные репетиции. Уговаривать, а тем более, подстраиваться под графики участниц у организаторов показа не было возможностей. Да и нет такой практики – подстраиваться под моделей, что для наших девушек стало большим удивлением.
Меж тем, мы ещё на оглашении результатов полуфинала предупреждали о том, что главным нашим условием является неукоснительно соблюдение всех сроков, посещение всех назначенных встреч и мероприятий. Не проект для девушек, а девушки для проекта. Ведь это они борются за приз, а мы – предоставляем его.
Накануне показа стало известно, что две участницы – Нина Кропчина и Юлия Соловьёва – по личным причинам прийти на показ не смогут. Пришлось экстренно найти им замену. Одну модель пригласили на показ организаторы «Modno market», вторая девушка была приглашена с нашей «скамейки запасных». В показе наряду с полуфиналистками приняла участие одна из девушек, подавших заявку на реалити-проект Екатерина Голвело.
Ведь одним из условий показа было именно количество моделей – 12.
Эта коллекция, как мы уже сообщали, создавалась как «модный свадебный кадендарь».
Двенадцать платьев как двенадцать месяцев года.
Ровно столько полуфиналисток в реалити-проекте «Городская красавица».
Для того, чтобы эти считанные минуты показа поразили гостей «Modno market», наши полуфиналистки проделали серьёзную работу и мы очень рады за всех, кто продемонстрировал не только женское обаяние и изящество, но и железную дисциплину.
Прийти вовремя на репетиции – это далеко не всё. Девушки должны были выучить и продемонстрировать нечто, очень похожее на строевую подготовку бойцов на плацу. Все проходы выполнялись по схемам. И если вы думаете, что томная походка манекенщиц по подиумам – это легко, то вы ничего не знаете о мире моды.
По завершении показа девушки выдохнули с облегчением. Всё получилось и всё позади!!! Можно беззаботно делать селфи и порхать по атриуму «Ковро-Молла», приводя в восторг гостей гипермаркета.
Ну, и, конечно же, групповой снимок. Эх, ну, вот – опять не удалось всех оперативно собрать в кадр. Девчонки! Когда же вы перестанете расползаться по территории!..
А теперь – видео показа BLUEBELLS bridal couture в исполнении полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица».
Фотограф Антон Колодин
Видеограф Антон Макаров
Признаемся, мы волновались едва ли не меньше, чем сами участницы. Вначале были переговоры между GK и организаторами «Modno market». Нам рассказали об авторе коллекции дизайнере одежды из Санкт-Петербурга Екатерине Комаровой. Мастер-кутюрье достаточно известен не только в России, но и за её пределами. Кутюрье работает под девизом: «Создаем платья для невест по всему миру!».
Поболеть за полуфиналисток на показ пришла Марина Горькова,«официальный голос» реалити-проекта «Городская красавица». Кстати, оба саундтрека проекта прозвучали сразу по завершении показа.
Однако, это было уже потом. А вначале… Авторские платья «от Комаровой» статусные невесты готовы приобрести за астрономические суммы – от 100 тысяч рублей. И вот — новая коллекция BLUEBELLS bridal couture. Впервые было объявлено, что демонстрируемые платья можно будет приобрести сразу после показа. И, кстати, интересантки в Коврове нашлись.
Но представьте, насколько высока была ответственность – ведь в случае самой малейшей порчи нарядов haute couture мы рисковали серьёзными суммами.
К счастью и к чести наших полуфиналисток, все наряды были продемонстрированы не только изящно и красиво, но и предельно аккуратно.
Вначале прошла примерка, о которой мы уже рассказывали. Затем — серия репетиций в «Ковров-Молле».
Тут возникли первые сложности. Некоторые участницы, к нашему большому сожалению и разочарованию, начали опаздывать, а то и вовсе пропускать назначенные репетиции. Уговаривать, а тем более, подстраиваться под графики участниц у организаторов показа не было возможностей. Да и нет такой практики – подстраиваться под моделей, что для наших девушек стало большим удивлением.
Меж тем, мы ещё на оглашении результатов полуфинала предупреждали о том, что главным нашим условием является неукоснительно соблюдение всех сроков, посещение всех назначенных встреч и мероприятий. Не проект для девушек, а девушки для проекта. Ведь это они борются за приз, а мы – предоставляем его.
Накануне показа стало известно, что две участницы – Нина Кропчина и Юлия Соловьёва – по личным причинам прийти на показ не смогут. Пришлось экстренно найти им замену. Одну модель пригласили на показ организаторы «Modno market», вторая девушка была приглашена с нашей «скамейки запасных». В показе наряду с полуфиналистками приняла участие одна из девушек, подавших заявку на реалити-проект Екатерина Голвело.
Ведь одним из условий показа было именно количество моделей – 12.
Эта коллекция, как мы уже сообщали, создавалась как «модный свадебный кадендарь».
Двенадцать платьев как двенадцать месяцев года.
Ровно столько полуфиналисток в реалити-проекте «Городская красавица».
Когда вопрос о показе новой коллекции Екатерины Комаровой в Коврове был решён, перед нами, как перед организаторами, встал вопрос – объявить кастинг на участие в показе или… Мы не могли пройти мимо проекта «Городская красавица». У вас такие очаровательные девушки модельной внешности, — рассказывала сразу после показа Елизавета Постернак.
Для того, чтобы эти считанные минуты показа поразили гостей «Modno market», наши полуфиналистки проделали серьёзную работу и мы очень рады за всех, кто продемонстрировал не только женское обаяние и изящество, но и железную дисциплину.
Прийти вовремя на репетиции – это далеко не всё. Девушки должны были выучить и продемонстрировать нечто, очень похожее на строевую подготовку бойцов на плацу. Все проходы выполнялись по схемам. И если вы думаете, что томная походка манекенщиц по подиумам – это легко, то вы ничего не знаете о мире моды.
По завершении показа девушки выдохнули с облегчением. Всё получилось и всё позади!!! Можно беззаботно делать селфи и порхать по атриуму «Ковро-Молла», приводя в восторг гостей гипермаркета.
Ну, и, конечно же, групповой снимок. Эх, ну, вот – опять не удалось всех оперативно собрать в кадр. Девчонки! Когда же вы перестанете расползаться по территории!..
А теперь – видео показа BLUEBELLS bridal couture в исполнении полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица».
Не переключайтесь! Всё только начинается!
Фотограф Антон Колодин
Видеограф Антон Макаров
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