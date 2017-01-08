Реалити ГК
О чём узнали полуфиналистки реалити-проекта «Городская красавица» на первой встрече в новом году? Все подробности
0 696
Мы вкратце уже сообщили о том, что 7 января полуфиналистки реалити-проекта «Городская красавица» собрались в кофейне «Кофе Брейк», где за чашечкой ароматного латте, который приготовила лично управляющая кофейни гостеприимная Анна Осипова-Палаткина, обсудили планы на ближайшие недели.
Специальным гостем встречи стала известная в Коврове телеведущая, редактор телекомпании «НТК Ковров» Елена Бондарева.
Мы очень признательны Елене за то, что в эти праздничные дни она согласилась приехать, чтобы поддержать наших участниц и поделиться с ними секретами мастерства.
Можно сказать, что это был мастер-класс, хотя скорее по формату — дружеская беседа. Вначале мы вместе пересмотрели и проанализировали видеопоздравления, которые полуфиналистки «Городской красавицы» подготовили в канун Нового года.
Для наших городских красавиц это был первый опыт, а у Елены в бэкграунде тысячи подобных видеозаписей.
Вместе с участницами проекта Елену внимательно слушал и даже порой дополнял фотограф проекта Александр Соколов, который на нашей рождественской встрече вёл репортажную съёмку. Неудивительно. Ведь в портфолио Александра солидный опыт работы на телевидении, более того, был период, когда Елена и Александр работали в одной команде – «Ковров-ТВ».
У девушек к Елене было немало вопросов. Например, в какой одежде лучше смотришься в кадре, а от каких цветов и нарядов лучше отказаться. Вот, что рекомендует Елена Бондарева:
Все, кому так или иначе случалось быть в кадре, брать или давать интервью, записывать видеообращения на YouTube, возможно, заметили: то, как выглядишь в кадре, напрямую связано с тем, для чего в кадр вошёл.
Если цель – исключительно продемонстрировать свою внешность, красоту, экстравагантный наряд – то главным и является этот самый наряд. Но если необходимо что-то сообщить, донести до своих фолловеров какую-то информацию, на первый план выходит ваше лицо и голос. Вот, как об этом говорит Елена Бондарева:
Ещё о цвете. О ярких красках в одежде уже сказано, но, оказывается, есть ещё один «запрещённый» для видеоформатов цвет – коричневый. Это вовсе не значит, что все коричневые вещи нужно немедленно выбросить из вашего шкафа. Одежда коричневого цвета очень многим идёт, этот цвет практичен и хорош тем, что сочетается с другими оттенками. Исключение нужно сделать только для видеосъёмки, причём для видеосъёмки в студии. Для всех остальных случаев – пожалуйста, носите.
В качестве итога разговора с Еленой Бондаревой мы вместе с участницами посмотрели… НАШ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД!!!
Да, он уже готов, но пока его увидели только нашим полуфиналистки. Потерпите ещё чуть-чуть.
Электронную версию календаря мы покажем уже завтра, а в субботу 7 января участницы (теперь уже и все читатели GK) увидели бэкстейдж съёмок календаря.
Не менее важной составляющей встречи 7 января стала информация, которую сообщил участницам продюсер проекта «Городская красавица» Кирилл Мольков.
О том, «как стать звездой интернета», как правильно вести аккаунты в социальных сетях, мы начали объяснять нашим участницам ещё накануне Нового года.
Первый урок многие девушки усвоили на отлично и уже начали активно развивать свои аккаунты. Теперь их задачей станет правильно и успешно вести интернет-дневники своего участия в проекте.
Эта работа будет оцениваться на протяжении всего реалити и принесёт девушкам дополнительные баллы, которые существенно увеличат шансы каждой из них получить суперприз – поездку на один из курортов Канарского архипелага.
Более подробно о том, как именно будет оцениваться активность участниц в социальных сетях, мы непременно расскажем и всем читателям GK, ведь наш реалити-проект – это не только азартное приключение для девочек, но и занимательное чтение для вас. Мы обещали это вам, и будем неизменно следовать принципу предельной гласности и прозрачности.
Оставайтесь на сайте и узнаете обо всём!
А сейчас – то, о чём до этой минуты не знали даже наши очаровательные полуфиналистки. Из далёкой Швейцарии их поприветствовала наш друг и один из экспертов реалити-проекта «Городская красавица», «Миссис Россия 2016» Наталья Баранкова. Она консультировала нас на протяжении всех съёмок календаря реалити-проекта и оценку работы, которую проделали девушки и команда GK, сформулировала в своём видеообращении.
Следующая встреча в ближайший вторник, 10 января. Что ждёт участниц? Мы верны себе и не раскрываем всех секретов. Но! Девушки уже знают, что это будет… баттл! Одним из сюрпризов «рождественской встречи» стала жеребьёвка.
12 полуфиналисток (напоминаем, что в составе команды реалити-проекта произошли ротации – выбывших из проекта Аню Ореховую и Надежду Калачёву заменили экс-кандидатки, а теперь – полноценные участницы проекта Екатерина Лабутина
и Юлия Маркова)
разделены на две команды – «чёрную» и «белую».
«Чёрными» и «белыми» метками стали… шашки. Так что мы приготовили для городских красавиц? Турнир в шашки? Или что-то другое?
Команда «белых» 7 января была представлена в усечённом составе — отсутствовали Анастасия Ткач и Алёна Орлова. Что ж, придётся девчонкам 10 января вникать в суть дела без подготовки.
Они и все вы узнаете об этом во вторник. Соревнование стартует в 18 часов в кафе-баре «Уголь». Там участниц будет встречать команда проекта и… ТОП-ведущий Сергей Нестеров.
Неожиданное появление Сергея на «рождественской встрече» в «Кофе Брейк» вызвало восторг у полуфиналисток. Девушки немедленно начали расспрашивать у Сергея, что же он и GK приготовили для них 10 января. Но мы были непреклонны.
Милые девушки! Не пытайтесь разузнать заранее то, что именно для вас должно стать приятным сюрпризом. Ведь все наши интриги направлены исключительно на то, чтобы ВЫ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ от реалити-проекта!
Фотограф Александр Соколов.
Специальным гостем встречи стала известная в Коврове телеведущая, редактор телекомпании «НТК Ковров» Елена Бондарева.
Мы очень признательны Елене за то, что в эти праздничные дни она согласилась приехать, чтобы поддержать наших участниц и поделиться с ними секретами мастерства.
Можно сказать, что это был мастер-класс, хотя скорее по формату — дружеская беседа. Вначале мы вместе пересмотрели и проанализировали видеопоздравления, которые полуфиналистки «Городской красавицы» подготовили в канун Нового года.
Для наших городских красавиц это был первый опыт, а у Елены в бэкграунде тысячи подобных видеозаписей.
Не надо бояться камеры, чтобы она вас «полюбила». Держитесь спокойно и уверенно. Прежде, чем начать говорить, выдержите небольшую паузу – 2-3 секунды посмотрите в объектив. Только после этого начинайте говорить. Если вдруг от волнения вы забыли текст, не нужно нервничать. Продолжайте доброжелательно смотреть в кадр, улыбайтесь. Сделайте вдох, выдох и – продолжайте говорить. Если вы знаете свой текст, слова вспомнятся. В конце выступления точно так же, как и в начале, нужно 2-3 секунды доброжелательно посмотреть в объектив. Это существенно облегчит работу видеографа, когда он будет монтировать запись. Начало и конец записи при монтаже – это едва ли не самое сложное, и нужно уважать работу коллеги, помогать ему, — говорила Елена.
Вместе с участницами проекта Елену внимательно слушал и даже порой дополнял фотограф проекта Александр Соколов, который на нашей рождественской встрече вёл репортажную съёмку. Неудивительно. Ведь в портфолио Александра солидный опыт работы на телевидении, более того, был период, когда Елена и Александр работали в одной команде – «Ковров-ТВ».
У девушек к Елене было немало вопросов. Например, в какой одежде лучше смотришься в кадре, а от каких цветов и нарядов лучше отказаться. Вот, что рекомендует Елена Бондарева:
Фотосъёмка и видеосъёмка существенно отличаются. И рекомендации здесь будут разными. Видеосъёмку также необходимо разделить на репортаж и студийные записи. О последнем – съёмках в студии – скажу подробнее. Очень многое зависит от правильно выставленного света, и вам следует полагаться на профессионализм оператора. Однако от вас самих тоже многое зависит. Надо знать и помнить, что камера «не любит» очень яркие цвета в одежде. Красный или зелёный, которые, возможно, очень идут к цвету ваших глаз или волос, при студийной видеосъёмке могут сыграть с вами злую шутку – некрасиво отразиться на цвете вашей кожи, лица. Поэтому на съёмку в студии, в помещении лучше прийти в одежде мягких пастельных тонов.
Все, кому так или иначе случалось быть в кадре, брать или давать интервью, записывать видеообращения на YouTube, возможно, заметили: то, как выглядишь в кадре, напрямую связано с тем, для чего в кадр вошёл.
Если цель – исключительно продемонстрировать свою внешность, красоту, экстравагантный наряд – то главным и является этот самый наряд. Но если необходимо что-то сообщить, донести до своих фолловеров какую-то информацию, на первый план выходит ваше лицо и голос. Вот, как об этом говорит Елена Бондарева:
Мне довелось застать те времена на телевидении, когда стандарты внешности телеведущих были довольно строгими. Было табу на слишком вычурные причёски, броские украшения, яркий маникюр. Сейчас ограничения снижаются, это связано с тем, что наряду с телевидением в нашу жизнь приходит формат видеоблогов. Однако «строгости» не беспочвенны. Например, если вы записываете на камеру какое-то очень важное для вас обращение, хотите, чтобы вас услышали, наверное, не стоит прикалывать яркую брошь, надевать крупные серьги или что-то в подобном роде. Ведь тогда вас будут не слушать, а рассматривать.
Ещё о цвете. О ярких красках в одежде уже сказано, но, оказывается, есть ещё один «запрещённый» для видеоформатов цвет – коричневый. Это вовсе не значит, что все коричневые вещи нужно немедленно выбросить из вашего шкафа. Одежда коричневого цвета очень многим идёт, этот цвет практичен и хорош тем, что сочетается с другими оттенками. Исключение нужно сделать только для видеосъёмки, причём для видеосъёмки в студии. Для всех остальных случаев – пожалуйста, носите.
В качестве итога разговора с Еленой Бондаревой мы вместе с участницами посмотрели… НАШ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД!!!
Да, он уже готов, но пока его увидели только нашим полуфиналистки. Потерпите ещё чуть-чуть.
Электронную версию календаря мы покажем уже завтра, а в субботу 7 января участницы (теперь уже и все читатели GK) увидели бэкстейдж съёмок календаря.
Не менее важной составляющей встречи 7 января стала информация, которую сообщил участницам продюсер проекта «Городская красавица» Кирилл Мольков.
О том, «как стать звездой интернета», как правильно вести аккаунты в социальных сетях, мы начали объяснять нашим участницам ещё накануне Нового года.
Первый урок многие девушки усвоили на отлично и уже начали активно развивать свои аккаунты. Теперь их задачей станет правильно и успешно вести интернет-дневники своего участия в проекте.
Эта работа будет оцениваться на протяжении всего реалити и принесёт девушкам дополнительные баллы, которые существенно увеличат шансы каждой из них получить суперприз – поездку на один из курортов Канарского архипелага.
Более подробно о том, как именно будет оцениваться активность участниц в социальных сетях, мы непременно расскажем и всем читателям GK, ведь наш реалити-проект – это не только азартное приключение для девочек, но и занимательное чтение для вас. Мы обещали это вам, и будем неизменно следовать принципу предельной гласности и прозрачности.
Оставайтесь на сайте и узнаете обо всём!
А сейчас – то, о чём до этой минуты не знали даже наши очаровательные полуфиналистки. Из далёкой Швейцарии их поприветствовала наш друг и один из экспертов реалити-проекта «Городская красавица», «Миссис Россия 2016» Наталья Баранкова. Она консультировала нас на протяжении всех съёмок календаря реалити-проекта и оценку работы, которую проделали девушки и команда GK, сформулировала в своём видеообращении.
Следующая встреча в ближайший вторник, 10 января. Что ждёт участниц? Мы верны себе и не раскрываем всех секретов. Но! Девушки уже знают, что это будет… баттл! Одним из сюрпризов «рождественской встречи» стала жеребьёвка.
12 полуфиналисток (напоминаем, что в составе команды реалити-проекта произошли ротации – выбывших из проекта Аню Ореховую и Надежду Калачёву заменили экс-кандидатки, а теперь – полноценные участницы проекта Екатерина Лабутина
и Юлия Маркова)
разделены на две команды – «чёрную» и «белую».
«Чёрными» и «белыми» метками стали… шашки. Так что мы приготовили для городских красавиц? Турнир в шашки? Или что-то другое?
Команда «белых» 7 января была представлена в усечённом составе — отсутствовали Анастасия Ткач и Алёна Орлова. Что ж, придётся девчонкам 10 января вникать в суть дела без подготовки.
Они и все вы узнаете об этом во вторник. Соревнование стартует в 18 часов в кафе-баре «Уголь». Там участниц будет встречать команда проекта и… ТОП-ведущий Сергей Нестеров.
Неожиданное появление Сергея на «рождественской встрече» в «Кофе Брейк» вызвало восторг у полуфиналисток. Девушки немедленно начали расспрашивать у Сергея, что же он и GK приготовили для них 10 января. Но мы были непреклонны.
Милые девушки! Не пытайтесь разузнать заранее то, что именно для вас должно стать приятным сюрпризом. Ведь все наши интриги направлены исключительно на то, чтобы ВЫ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ от реалити-проекта!
Всем пока! До встречи в «Угле»!
Фотограф Александр Соколов.
0 комментариев