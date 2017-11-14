Реалити ГК
ГК-2. Образ GK. Наша страница в календаре 2018 года
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Как должна выглядеть девушка-блогер, девушка поколения Z, девушка, которая скроллит ленту не только и не столько в поиске идей для маникюра?
Решением креативной команды стал дерзкий образ в стиле casual. Ведь это же GK!!!
Первым выводом стилиста стала необходимость расширить гамму аксессуаров и предметов одежды для сведения образа. Помогли наши соседи по ТРЦ «Мандарин».
Look сформирован в сочетании линеек шоу-румов «Сливки» и street_style_kovrov.
Обувь предоставил бутик «Sandaletto». Ну, а те самые дерзкий мейк-ап и стайл, конечно же от студии красоты «Victory».
Пока шла «сборка» мы расспросили Катю, каково это – быть в образе блогера? Ведь, наверное, хотелось что-то из области «девочка-девочка»?..
Комплект, который мне выбрали на первой примерке – ярко-красный топ и юбка-карандаш, мне действительно, очень понравился. Но я была рада, что мне представилась возможность стать именно лицом GK. Мой образ кажется мне необычным, ведь я скорее думала, что мы будем сниматься в женственных нарядах, а здесь такой, можно сказать, повседневный look. Но ведь сайт gorodkovrov.ru близок и доступен. В вечернем платье было бы не то. Надеюсь, я передам образ в полной мере. А что касается того, ярко-красного… Мне пообещали, что у меня будет возможность позировать и в нём.
Образ Екатерины получился максимально простым, но при этом стильным. Волосы уложены в небрежный хвост, создается ощущение того, что их перетянули резинкой на бегу. Вот она, настоящая девушка GK — вечно в движении, слегка не успевает, с кофе в руке и с большим количеством идей в голове! И неизменно стильная и яркая!
Увидеть результат работы команды профессионалов над календарем реалити-проекта «Городская красавица» можно будет уже скоро! Но прежде, разумеется, мы поделимся с вами всеми подробностями съёмочного процесса!
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