Открыта линия для голосования! Даёшь сто лайков!

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Открыта линия лайк-голосования. Поставить свой лайк за понравившуюся полуфиналистку можно в топикеКаждые сто лайков равны одному баллу в декабрьский зачёт. Эти баллы будут добавлены к баллам, которые поставит участницам экспертная группа реалити-проекта.Мы уже сообщали, что в декабре баллы участницам будут выставлены за два мероприятия – съёмки календаря «Городская красавица – 2017» и за участие в дефиле-показе коллекции платьев haute couture в рамках рождественской ярмарки «Modno market».Итоговый рейтинг полуфиналисток будет опубликован 31 декабря, а о составе экспертных групп мы расскажем уже завтра, в топике об итогах съёмок календаря «Городская красавица – 2017».