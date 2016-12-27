Реалити ГК
Открыта линия для голосования! Даёшь сто лайков!
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Это очень важная информация для всех участниц, всех, кто следит за реалити-проектом «Городская красавица», а главное – для всех, кто болеет за полуфиналисток.
Открыта линия лайк-голосования. Поставить свой лайк за понравившуюся полуфиналистку можно в топике
Каждые сто лайков равны одному баллу в декабрьский зачёт. Эти баллы будут добавлены к баллам, которые поставит участницам экспертная группа реалити-проекта.
Мы уже сообщали, что в декабре баллы участницам будут выставлены за два мероприятия – съёмки календаря «Городская красавица – 2017» и за участие в дефиле-показе коллекции платьев haute couture в рамках рождественской ярмарки «Modno market».
Итоговый рейтинг полуфиналисток будет опубликован 31 декабря, а о составе экспертных групп мы расскажем уже завтра, в топике об итогах съёмок календаря «Городская красавица – 2017».
Фото: Антон Колодин, Яна Касьянова
Открыта линия лайк-голосования. Поставить свой лайк за понравившуюся полуфиналистку можно в топике
«Анкеты полуфиналисток проекта «Городская красавица».
Каждые сто лайков равны одному баллу в декабрьский зачёт. Эти баллы будут добавлены к баллам, которые поставит участницам экспертная группа реалити-проекта.
Мы уже сообщали, что в декабре баллы участницам будут выставлены за два мероприятия – съёмки календаря «Городская красавица – 2017» и за участие в дефиле-показе коллекции платьев haute couture в рамках рождественской ярмарки «Modno market».
Итоговый рейтинг полуфиналисток будет опубликован 31 декабря, а о составе экспертных групп мы расскажем уже завтра, в топике об итогах съёмок календаря «Городская красавица – 2017».
Не теряйте времени, ставьте лайки уже сейчас! Оставайтесь с нами, следите за новостями проекта!
Фото: Антон Колодин, Яна Касьянова
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