Реалити ГК

Открыта линия для голосования! Даёшь сто лайков!

Zina_Orlova
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Это очень важная информация для всех участниц, всех, кто следит за реалити-проектом «Городская красавица», а главное – для всех, кто болеет за полуфиналисток.



Открыта линия лайк-голосования. Поставить свой лайк за понравившуюся полуфиналистку можно в топике

«Анкеты полуфиналисток проекта «Городская красавица».


Каждые сто лайков равны одному баллу в декабрьский зачёт. Эти баллы будут добавлены к баллам, которые поставит участницам экспертная группа реалити-проекта.

Мы уже сообщали, что в декабре баллы участницам будут выставлены за два мероприятия – съёмки календаря «Городская красавица – 2017» и за участие в дефиле-показе коллекции платьев haute couture в рамках рождественской ярмарки «Modno market».



Итоговый рейтинг полуфиналисток будет опубликован 31 декабря, а о составе экспертных групп мы расскажем уже завтра, в топике об итогах съёмок календаря «Городская красавица – 2017».



Не теряйте времени, ставьте лайки уже сейчас! Оставайтесь с нами, следите за новостями проекта!


Фото: Антон Колодин, Яна Касьянова

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