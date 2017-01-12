Реалити ГК
Первый этап реалити «Городская красавица». Антишашки в «Угле»
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Если кто-то до этого момента думал, что реалити-проект «Городская красавица»в разгаре, дела обстоят иначе. Вечером 10 января в кафе-бар «Уголь», по сути, всё только началось.
Именно так, на редкость точно оценил ситуацию ведущий этапа Сергей Нестеров. Именно он стал для участниц одновременно и путеводной звездой, и ангелом-хранителем, и… дьявольским искусителем.
А почему бы нет? Ведь марафонское (это точно – борьба продлится почти два месяца) состязание идёт за беспрецедентный для Коврова приз – поездку на двоих на Канарские острова.
Декабрь стал для девушек-участниц своего рода разминкой. Мы дали им время и возможности вжиться в роли. И роли эти – роли моделей и светских львиц. Моделей для фото в каталогах, моделей для рекламной фото и видеосъёмки, моделей для показа мод. И моделей, способных правильно и грамотно позиционировать себя в социальных сетях. Ведь на сегодня именно интернет является главным ресурсом для продвижения новых идей, трендов и бизнеса.
Итак, краткое содержание предыдущих серий.
Осенью прошлого года стартовал отборочный этап конкурса. 23 смелые, красивые и азартные девушки подали заявки. Все они в душе считали себя городскими красавицами. Увы, почти с половиной из них пришлось попрощаться! Путем он-лайн фэйсмэш-голосования было отобрано 12 самых-самых. Это сделали вы, друзья! Спасибо за ваши SMS и голоса!
Дальше — работа. Участие в съёмках календаря проекта. Каждый месяц представила ослепительная красотка. Ещё у девушек был необычайно яркий дефиле-показ, настоящая фишка ярмарки «Модномаркет» в декабре. Красавицы демонстрировали наряды «хот кутюр». Всё это вызвало огромный интерес у читателей сайта и жителей города. Ну, а девушки заработали стартовые баллы. Именно с этими баллами участницы входят в активную фазу!
За всеми их стараниями наблюдает группа экспертов. Это команда проекта «Городская красавица» и представители этапов реалити. Каждый из экспертов даёт свою оценку, а в сумме – вердикт по целому перечню критериев!
Отныне каждый вторник мы будем собирать девушек и предлагать им самые разнообразные соревнования и конкурсы. Под камеру. А в конце недели — подсчитывать, сколько баллов заработала каждая, суммируя общее количество. Та, у которой рейтинг будет самым низким, будет покидать проект. Иногда «на выход» будут приглашены сразу две участницы в неделю. В итоге, к концу февраля останется только две конкурсантки. А потом… Но давайте вначале понаблюдаем за азартной борьбой.
Кафе-бар «Уголь» встретил участниц и всех гостей. Кстати, зал был полон, после того как мы разместили в ВК анонс о том, что первый этап реалити пройдёт именно в «Угле», группы поддержки участниц и просто интересующиеся проектом мгновенно забронировали все столики.
Гости ждали. Надо отметить, что ожидание затянулось почти на полчаса. Опоздала Алёна Орлова. Как ни в чём не бывало, девушка сняла свою шубку и уселась за столик. Что ж, учтём. В следующий раз подобный подход мы просто расценим как отсутствие – 0 баллов. Кстати, 0 баллов за первый этап получила Анастасия Ткач, которая на этап приехать не смогла.
В борьбу девушки вступили в количестве 11 человек. Это немного нервировало участниц вначале, ведь 7 января на первой установочной встрече они были поделены на две команды – «чёрные» и «белые». Получалось, что одна из команд усечена – только пятеро.
Напряжение нарастало, когда стало понятно, что соревнование будет проходить за шахматной доской. Точнее – за шашечной. Ещё точнее – за доской для «поддавков». Ещё эту игру называют антишашки. Задача игрока – проиграть все шашки, отдать их сопернику. Правила – шашки наоборот.
Предполагалось, что играть участницы будут за шестью столами, но из-за «прогула» одной из конкурсанток, один стол убрали. А «одиночного» игрока определённого дополнительной жеребьевкой (вот повезло!) отобрали сразу на второй тур группового антишашечного турнира.
Но вначале был эффектный выход красавиц.
Подходить к доскам Сергей Нестеров предлагал с чувством и толком, как и полагается настоящей модели, с остановкой, чтобы дать фотографам возможность сделать красивые кадры.
Тут сразу обнаружилось, что далеко не все городские красавицы вжились в образ.
Несколько девушек вышли с достоинством, красиво кивнули гостям и грациозно присели за шахматные доски.
Но многие к этим столикам прокрались – по-другому не скажешь.
Сгорбившись, чуть ли не бегом, почему-то хихикая, они занимали свои места. Девочки! Вы же сами себя обкрадываете. И баллы теряете, и красоту свою принижаете. Будем надеяться, что в ходе проекта, манеры изменятся. Или просто придётся уйти.
Правила «игры из детства» участницы вспомнили довольно быстро. А кто не знал, так же быстро вникли в суть. Для верности правила перед стартом повторил продюсер проекта Кирилл Мольков.
По завершении первого тура, во втором на клетчатые доски вместо шашек неожиданно выставили… рюмки.
Эта новость многих обескуражила. На лицах был испуг. Ещё бы, нетрудно представить, какие фото будут у проигравшей, которой придётся выпить содержимое всех рюмок-шашек! Но – упс! – нашлись и такие, кого перспектива напиться в стельку привела в восторг. Истинные леди, чего уж там…
Впрочем, уже первые же проигрыши прояснили ситуацию – в рюмках лимонад, красиво оформленный барменами «Угля».
В последний этап прошли три самые продвинутые «поддавчистки» — Настя Райская, Нина Кропчина и Юля Соловьёва. И тут же узнали, что им придётся играть… роллами. Разумеется, проигрывающим по ходу партии придётся съедать японское лакомство.
В итоге места между участницами турнира распределились так:
III место у Нины Кропчиной, II место – Настя Райская и… самая продвинутая в антишашках Юлия Соловьёва. Она за отвагу и смекалку получила в подарок от кафе-бара «Уголь» сертификат на сумму 1500 рублей на посещение кафе. «Серебряная» и «бронзовая» призёрки – бонусные карты «Угля». Разумеется, фото на память.
Вообще, фотографировались в тот вечер много, все, самыми разнообразными способами. Селфи, которые немедленно выкладывались в социальные сети.
А ещё позирование перед смартфонами, фотокамерами друзей из группы поддержки и – конечно же – перед камерой фотографа проекта Александра Соколова.
Впрочем, девушки настолько увлеклись позированием, что не заметили, как Александр на несколько минут прекратил съёмку. Он и видеограф проекта Артём Буренков быстро и профессионально организовали в центре кафе фотозону и… пригласили участниц на фэшн-съёмку. Это был необычный фотосет. Каждой девушке дали по 60 секунд на то, чтобы она нашла свои самые удачные ракурсы, дала возможность фотографу сделать как можно больше разнообразных кадров.
Вспоминайте всё, что вам рассказывала Елена Бондарева во время «рождественской встречи», всё, что говорил Александр Соколов на съёмках календаря. Куда там! Девчонки начали гримасничать и скакать на все лады, размахивая руками и ногами.
Надо отметить, что усложняющим фактором служили аксессуары – бижутерия хэнд-мейд, предоставленная авторской студией «Мирта Бижу».
Диадемы, колье и заколки для волос совсем необязательно было вешать на шею. Можно было красиво держать их в руках, демонстрируя, кстати, красоту маникюра.
Девушки предпочли бусы совать в рот. Видимо, так они понимают красоту и эротизм. Впрочем, среди фото с «губками-уточками», «поеданием бусин» и «вприсядку», практически, у каждой участницы были и вполне приемлемые кадры. Отсмотрев фотоматериал, экспертная группа приняла неординарное решение. Мы решили проверить наших девушек, смогут ли они сами отличить «прикольные фотки» от фотопозирования?
Каждая получила на руки весь фотоматериал, отснятый за 60 секунд. И каждой было дано 60 минут, чтобы самостоятельно выбрать самый удачный кадр. Выбор сделан. Эти фото вы увидите в голосовании «фейс-мэш». Именно этот, максимально объективный способ выбран для того, чтобы теперь уже вы – наши читатели – сформировали рейтинг наших начинающих фотомоделей.
Ну, а выбор экспертной группы мы опубликуем через несколько часов отдельным топиком, чтобы у вас была возможность как следует изучить выбранные девушками снимки. Голосуйте за них, а мы примем любой ваш выбор.
Меж тем, вечер в «Угле» завершился. Девушки заметно подустали, хотя, казалось бы – всего лиш партия в шашки и одна минута позирования перед фотографом. Нелёгкая доля, как выяснилось, у фотомодели!
А кто говорил, что будет легко? Имейте в виду, дорогие участницы, что с каждым этапом задачи для вас будут только усложняться. И не забывайте вести свои интернет-дневники, ведь в конце недели эта работа будет оценена по трехбалльной шкале. Этот балл и «фейс-мэш» голосование дополнят баллы, которые уже выставила участницам экспертная группа.
10 января экспертами наряду с командой проекта выступили представители кафе-бар «Уголь». Оценивалась активность девушек, их грациозность, манеры, непосредственность и, конечно же, красота и элегантность.
Девушкам уже объявлено решение экспертов. Максимальные три балла на этот раз получила Юлия Соловьёва. Её естественная грация, улыбки и весёлый нрав очаровали всех. Она пришла на встречу в кафе одной из первых, без опозданий, была безупречно одета, её причёска была простой, при этом волосы – ухожены. Мейк-ап и маникюр – ярко, но при этом, в тренде. В общем – хороша!
Если вспомнить результаты, с которыми девушки завершили декабрь, у Юли был вовсе не самый высокий балл, середина рейтинга, ближе к дну. И вот – успех!
Алёна Орлова, которая по итогам декабря была в тройке лидеров, получила от экспертов минимальный балл. По сути, это «медаль за скромность». Большинство членов экспертной группы столкнулись с затруднением, когда надо было оценивать эту участницу – просто не могли вспомнить, где она была и что делала. Запомнилось, разве что, её феерическое опоздание.
Результаты работы на этапе реалити таковы:
Анастасия Ткач – 0;
Алёна Орлова – 1,2;
Нина Кропчина – 1,6;
Юлия Маркова – 1,8;
Фируза Мамедова – 1,8;
Марина Андрейченко – 2;
Юлия Пронина – 2,2;
Анастасия райская – 2,2;
Арина Родионова – 2,6;
Екатерина Сокурова – 2,8;
Екатерина Голвело (Лабутина) – 2,8;
Юлия Соловьёва – 3.
Как уже сказано, эти цифры к концу недели дополнят результаты вашего голосования и оценка за интернет-активность. А пока у участниц и их болельщиков есть возможность смоделировать, какое место в рейтинге занимает каждая девушка с учётом доначисленных баллов.
«Общий счёт» мы опубликуем в субботу. А в пятницу ждите видеоролик того, как это было. Турнир, азарт, фотосет и… мы поговорили с некоторыми из участниц наедине и узнали у них, кого из соперниц они считают самими успешными, а кому, по их мнению, не место в проекте. И это не абстрактные слова, а конкретные фамилии! Девчонки, вы скоро увидите и услышите, что ваши подруги по проекту думают о вас.
Фотограф Александр Соколов
Всё, что мы уже увидели до этого момента – это был всего лишь аперитив перед основным блюдом!
Именно так, на редкость точно оценил ситуацию ведущий этапа Сергей Нестеров. Именно он стал для участниц одновременно и путеводной звездой, и ангелом-хранителем, и… дьявольским искусителем.
Вы сомневались и уточняли, не манипулирую ли я вами? Даже не сомневайтесь! Конечно, манипулирую!
А почему бы нет? Ведь марафонское (это точно – борьба продлится почти два месяца) состязание идёт за беспрецедентный для Коврова приз – поездку на двоих на Канарские острова.
Декабрь стал для девушек-участниц своего рода разминкой. Мы дали им время и возможности вжиться в роли. И роли эти – роли моделей и светских львиц. Моделей для фото в каталогах, моделей для рекламной фото и видеосъёмки, моделей для показа мод. И моделей, способных правильно и грамотно позиционировать себя в социальных сетях. Ведь на сегодня именно интернет является главным ресурсом для продвижения новых идей, трендов и бизнеса.
Итак, краткое содержание предыдущих серий.
Осенью прошлого года стартовал отборочный этап конкурса. 23 смелые, красивые и азартные девушки подали заявки. Все они в душе считали себя городскими красавицами. Увы, почти с половиной из них пришлось попрощаться! Путем он-лайн фэйсмэш-голосования было отобрано 12 самых-самых. Это сделали вы, друзья! Спасибо за ваши SMS и голоса!
Дальше — работа. Участие в съёмках календаря проекта. Каждый месяц представила ослепительная красотка. Ещё у девушек был необычайно яркий дефиле-показ, настоящая фишка ярмарки «Модномаркет» в декабре. Красавицы демонстрировали наряды «хот кутюр». Всё это вызвало огромный интерес у читателей сайта и жителей города. Ну, а девушки заработали стартовые баллы. Именно с этими баллами участницы входят в активную фазу!
За всеми их стараниями наблюдает группа экспертов. Это команда проекта «Городская красавица» и представители этапов реалити. Каждый из экспертов даёт свою оценку, а в сумме – вердикт по целому перечню критериев!
Отныне каждый вторник мы будем собирать девушек и предлагать им самые разнообразные соревнования и конкурсы. Под камеру. А в конце недели — подсчитывать, сколько баллов заработала каждая, суммируя общее количество. Та, у которой рейтинг будет самым низким, будет покидать проект. Иногда «на выход» будут приглашены сразу две участницы в неделю. В итоге, к концу февраля останется только две конкурсантки. А потом… Но давайте вначале понаблюдаем за азартной борьбой.
Кафе-бар «Уголь» встретил участниц и всех гостей. Кстати, зал был полон, после того как мы разместили в ВК анонс о том, что первый этап реалити пройдёт именно в «Угле», группы поддержки участниц и просто интересующиеся проектом мгновенно забронировали все столики.
Гости ждали. Надо отметить, что ожидание затянулось почти на полчаса. Опоздала Алёна Орлова. Как ни в чём не бывало, девушка сняла свою шубку и уселась за столик. Что ж, учтём. В следующий раз подобный подход мы просто расценим как отсутствие – 0 баллов. Кстати, 0 баллов за первый этап получила Анастасия Ткач, которая на этап приехать не смогла.
В борьбу девушки вступили в количестве 11 человек. Это немного нервировало участниц вначале, ведь 7 января на первой установочной встрече они были поделены на две команды – «чёрные» и «белые». Получалось, что одна из команд усечена – только пятеро.
Напряжение нарастало, когда стало понятно, что соревнование будет проходить за шахматной доской. Точнее – за шашечной. Ещё точнее – за доской для «поддавков». Ещё эту игру называют антишашки. Задача игрока – проиграть все шашки, отдать их сопернику. Правила – шашки наоборот.
Предполагалось, что играть участницы будут за шестью столами, но из-за «прогула» одной из конкурсанток, один стол убрали. А «одиночного» игрока определённого дополнительной жеребьевкой (вот повезло!) отобрали сразу на второй тур группового антишашечного турнира.
Но вначале был эффектный выход красавиц.
Подходить к доскам Сергей Нестеров предлагал с чувством и толком, как и полагается настоящей модели, с остановкой, чтобы дать фотографам возможность сделать красивые кадры.
Тут сразу обнаружилось, что далеко не все городские красавицы вжились в образ.
Несколько девушек вышли с достоинством, красиво кивнули гостям и грациозно присели за шахматные доски.
Но многие к этим столикам прокрались – по-другому не скажешь.
Сгорбившись, чуть ли не бегом, почему-то хихикая, они занимали свои места. Девочки! Вы же сами себя обкрадываете. И баллы теряете, и красоту свою принижаете. Будем надеяться, что в ходе проекта, манеры изменятся. Или просто придётся уйти.
Правила «игры из детства» участницы вспомнили довольно быстро. А кто не знал, так же быстро вникли в суть. Для верности правила перед стартом повторил продюсер проекта Кирилл Мольков.
По завершении первого тура, во втором на клетчатые доски вместо шашек неожиданно выставили… рюмки.
Белые играют абсентом, чёрные – виски! –объявил Сергей Нестеров.
Эта новость многих обескуражила. На лицах был испуг. Ещё бы, нетрудно представить, какие фото будут у проигравшей, которой придётся выпить содержимое всех рюмок-шашек! Но – упс! – нашлись и такие, кого перспектива напиться в стельку привела в восторг. Истинные леди, чего уж там…
Впрочем, уже первые же проигрыши прояснили ситуацию – в рюмках лимонад, красиво оформленный барменами «Угля».
В последний этап прошли три самые продвинутые «поддавчистки» — Настя Райская, Нина Кропчина и Юля Соловьёва. И тут же узнали, что им придётся играть… роллами. Разумеется, проигрывающим по ходу партии придётся съедать японское лакомство.
В итоге места между участницами турнира распределились так:
III место у Нины Кропчиной, II место – Настя Райская и… самая продвинутая в антишашках Юлия Соловьёва. Она за отвагу и смекалку получила в подарок от кафе-бара «Уголь» сертификат на сумму 1500 рублей на посещение кафе. «Серебряная» и «бронзовая» призёрки – бонусные карты «Угля». Разумеется, фото на память.
Вообще, фотографировались в тот вечер много, все, самыми разнообразными способами. Селфи, которые немедленно выкладывались в социальные сети.
А ещё позирование перед смартфонами, фотокамерами друзей из группы поддержки и – конечно же – перед камерой фотографа проекта Александра Соколова.
Впрочем, девушки настолько увлеклись позированием, что не заметили, как Александр на несколько минут прекратил съёмку. Он и видеограф проекта Артём Буренков быстро и профессионально организовали в центре кафе фотозону и… пригласили участниц на фэшн-съёмку. Это был необычный фотосет. Каждой девушке дали по 60 секунд на то, чтобы она нашла свои самые удачные ракурсы, дала возможность фотографу сделать как можно больше разнообразных кадров.
Вспоминайте всё, что вам рассказывала Елена Бондарева во время «рождественской встречи», всё, что говорил Александр Соколов на съёмках календаря. Куда там! Девчонки начали гримасничать и скакать на все лады, размахивая руками и ногами.
Надо отметить, что усложняющим фактором служили аксессуары – бижутерия хэнд-мейд, предоставленная авторской студией «Мирта Бижу».
Диадемы, колье и заколки для волос совсем необязательно было вешать на шею. Можно было красиво держать их в руках, демонстрируя, кстати, красоту маникюра.
Девушки предпочли бусы совать в рот. Видимо, так они понимают красоту и эротизм. Впрочем, среди фото с «губками-уточками», «поеданием бусин» и «вприсядку», практически, у каждой участницы были и вполне приемлемые кадры. Отсмотрев фотоматериал, экспертная группа приняла неординарное решение. Мы решили проверить наших девушек, смогут ли они сами отличить «прикольные фотки» от фотопозирования?
Каждая получила на руки весь фотоматериал, отснятый за 60 секунд. И каждой было дано 60 минут, чтобы самостоятельно выбрать самый удачный кадр. Выбор сделан. Эти фото вы увидите в голосовании «фейс-мэш». Именно этот, максимально объективный способ выбран для того, чтобы теперь уже вы – наши читатели – сформировали рейтинг наших начинающих фотомоделей.
Ну, а выбор экспертной группы мы опубликуем через несколько часов отдельным топиком, чтобы у вас была возможность как следует изучить выбранные девушками снимки. Голосуйте за них, а мы примем любой ваш выбор.
Меж тем, вечер в «Угле» завершился. Девушки заметно подустали, хотя, казалось бы – всего лиш партия в шашки и одна минута позирования перед фотографом. Нелёгкая доля, как выяснилось, у фотомодели!
А кто говорил, что будет легко? Имейте в виду, дорогие участницы, что с каждым этапом задачи для вас будут только усложняться. И не забывайте вести свои интернет-дневники, ведь в конце недели эта работа будет оценена по трехбалльной шкале. Этот балл и «фейс-мэш» голосование дополнят баллы, которые уже выставила участницам экспертная группа.
10 января экспертами наряду с командой проекта выступили представители кафе-бар «Уголь». Оценивалась активность девушек, их грациозность, манеры, непосредственность и, конечно же, красота и элегантность.
Девушкам уже объявлено решение экспертов. Максимальные три балла на этот раз получила Юлия Соловьёва. Её естественная грация, улыбки и весёлый нрав очаровали всех. Она пришла на встречу в кафе одной из первых, без опозданий, была безупречно одета, её причёска была простой, при этом волосы – ухожены. Мейк-ап и маникюр – ярко, но при этом, в тренде. В общем – хороша!
Если вспомнить результаты, с которыми девушки завершили декабрь, у Юли был вовсе не самый высокий балл, середина рейтинга, ближе к дну. И вот – успех!
Алёна Орлова, которая по итогам декабря была в тройке лидеров, получила от экспертов минимальный балл. По сути, это «медаль за скромность». Большинство членов экспертной группы столкнулись с затруднением, когда надо было оценивать эту участницу – просто не могли вспомнить, где она была и что делала. Запомнилось, разве что, её феерическое опоздание.
Результаты работы на этапе реалити таковы:
Анастасия Ткач – 0;
Алёна Орлова – 1,2;
Нина Кропчина – 1,6;
Юлия Маркова – 1,8;
Фируза Мамедова – 1,8;
Марина Андрейченко – 2;
Юлия Пронина – 2,2;
Анастасия райская – 2,2;
Арина Родионова – 2,6;
Екатерина Сокурова – 2,8;
Екатерина Голвело (Лабутина) – 2,8;
Юлия Соловьёва – 3.
Как уже сказано, эти цифры к концу недели дополнят результаты вашего голосования и оценка за интернет-активность. А пока у участниц и их болельщиков есть возможность смоделировать, какое место в рейтинге занимает каждая девушка с учётом доначисленных баллов.
«Общий счёт» мы опубликуем в субботу. А в пятницу ждите видеоролик того, как это было. Турнир, азарт, фотосет и… мы поговорили с некоторыми из участниц наедине и узнали у них, кого из соперниц они считают самими успешными, а кому, по их мнению, не место в проекте. И это не абстрактные слова, а конкретные фамилии! Девчонки, вы скоро увидите и услышите, что ваши подруги по проекту думают о вас.
А пока – пока!
Фотограф Александр Соколов
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