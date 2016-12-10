Реалити ГК
Полуфинал «Городской красавицы». Мы узнаем фамилии участниц реалити уже сегодня вечером!
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Сегодня вечером произойдёт одно из ключевых событий на проекте «Городская красавица». В 18 часов в ресторане «Цезарь» будут оглашены результаты лайк- и Fasemash-голосования за участниц проекта.
На данный момент это 23 очаровательные девушки,
которые в установленный правилами проекта срок отправили свои анкеты, где верно указали все запрашиваемые данные о себе.
По поводу анкет и самого процесса голосования нам было задано немало вопросов.
Настал момент ответить на основные, наиболее значимые.
Отвечает автор проекта «Городская красавица» и руководитель проекта GK Кирилл Мольков.
GK: Как правильно называется принцип голосования и откуда был взят данный алгоритм?
— С голосованием по принципу «лайк», надеюсь, всё понятно. Здесь всё ровно, как в социальной сети ВК. Против каждой анкеты было окно, кликнув на которое, любой пользователь сети ВК мог добавить «плюсик» в копилку наиболее понравившейся участницы. Это голосование абсолютно прозрачно, любой посетитель сайта может не только в режиме реального времени увидеть количество лайков на всех анкетах, но и прочитать, что за люди ставили эти лайки. Кстати, нетрудно заметить, что нашлось немало доброжелательных посетителей, которые «лайкнули» на несколько анкет или на все анкеты участниц. Мы не ограничивали этот процесс, дав возможность поддержки всем друзьям и знакомым наших конкурсанток, где бы эти друзья не находились. По итогам лайк-голосования, та участница, которая наберёт максимум лайков из Владимирской области, автоматически обеспечит себе место в полуфинале.
GK: А что с остальными полуфиналистками, и, кстати, сколько их будет?
— Остальные полуфиналистки будут определены по результату так называемой «системы рейтингов Эло» Данный метод был разработан ещё в 1939 году профессором физики Арпадом Эло (в честь него и назвали впоследствии метод), и впервые был применён на шахматных турнирах для выявления сильнейших игроков. Данная система рейтингов получила широкое распространение на различных спортивных соревнованиях и применялась в ФИДЕ в течение всего XX века. А в XXI веке, начиная с 2012 года метод Эло начали применять для независимого определения победителей различные интернет-порталы. Если говорить предельно понятным языком, метод Эло – это абсолютно объективный принцип, основанный на математическом анализе.
GK: То есть, ни у кого из участниц нет возможности через друзей или свою группу поддержки как-то повлиять на результат?
— В этом-то всё и дело! Мы выбрали этот принцип составления рейтинга именно для того, чтобы исключить саму мысль о каком-либо «подсуживании». На данном этапе мы исходим из того, что у каждой участницы равные шансы и каждая достойна пройти в полуфинал. Ну, уж если предельно откровенно, то теоретически, возможность косвенно повлиять на результаты голосования имеется. Но тем, кто захочет «помочь» своим фавориткам всё равно пришлось бы вначале проголосовать за всех участниц, и только потом добавить один плюсик своей.
GK: Получается, принцип в том, что до последнего момента никому и ничего неясно? А тем, кто писал конкретную программу для этого голосования, айтишникам?
— Полный доступ к текущим результатам голосования изначально был у меня и у разработчика скрипта. Мы видели динамику набора баллов. Но только видели, повлиять ни на что не могли. В этом и заключается вся прелесть метода Эло.
GK: Если вы, айтишники, по сути, уже всё знаете, то…
— Имя не назову!
GK: Хорошо. Но хотя бы: победила действительно самая красивая девушка?
— Это было не соревнование участниц, а всего лишь соревнование фотографий. Поэтому можно считать, что лидерами рейтинга стали участницы, у которых были самые удачные фотографии на проекте.
GK: А что с количеством полуфиналисток? Тоже знаешь. Но не скажешь?
— Именно. Сколько именно девушек пройдут в полуфинал все узнают буквально через несколько часов. Те, кто приобрёл билеты на полуфинал, станут первыми, кто услышит фамилии победительниц первого этапа. Есть шансы знать всё в режиме он-лайн у тех, кто будет смотреть перископ-трансляцию. А все остальные наши читатели прочитают об этом на сайте уже завтра в разделе «РЕАЛИТИ ГК».
На данный момент это 23 очаровательные девушки,
которые в установленный правилами проекта срок отправили свои анкеты, где верно указали все запрашиваемые данные о себе.
По поводу анкет и самого процесса голосования нам было задано немало вопросов.
Настал момент ответить на основные, наиболее значимые.
Отвечает автор проекта «Городская красавица» и руководитель проекта GK Кирилл Мольков.
GK: Как правильно называется принцип голосования и откуда был взят данный алгоритм?
— С голосованием по принципу «лайк», надеюсь, всё понятно. Здесь всё ровно, как в социальной сети ВК. Против каждой анкеты было окно, кликнув на которое, любой пользователь сети ВК мог добавить «плюсик» в копилку наиболее понравившейся участницы. Это голосование абсолютно прозрачно, любой посетитель сайта может не только в режиме реального времени увидеть количество лайков на всех анкетах, но и прочитать, что за люди ставили эти лайки. Кстати, нетрудно заметить, что нашлось немало доброжелательных посетителей, которые «лайкнули» на несколько анкет или на все анкеты участниц. Мы не ограничивали этот процесс, дав возможность поддержки всем друзьям и знакомым наших конкурсанток, где бы эти друзья не находились. По итогам лайк-голосования, та участница, которая наберёт максимум лайков из Владимирской области, автоматически обеспечит себе место в полуфинале.
GK: А что с остальными полуфиналистками, и, кстати, сколько их будет?
— Остальные полуфиналистки будут определены по результату так называемой «системы рейтингов Эло» Данный метод был разработан ещё в 1939 году профессором физики Арпадом Эло (в честь него и назвали впоследствии метод), и впервые был применён на шахматных турнирах для выявления сильнейших игроков. Данная система рейтингов получила широкое распространение на различных спортивных соревнованиях и применялась в ФИДЕ в течение всего XX века. А в XXI веке, начиная с 2012 года метод Эло начали применять для независимого определения победителей различные интернет-порталы. Если говорить предельно понятным языком, метод Эло – это абсолютно объективный принцип, основанный на математическом анализе.
GK: То есть, ни у кого из участниц нет возможности через друзей или свою группу поддержки как-то повлиять на результат?
— В этом-то всё и дело! Мы выбрали этот принцип составления рейтинга именно для того, чтобы исключить саму мысль о каком-либо «подсуживании». На данном этапе мы исходим из того, что у каждой участницы равные шансы и каждая достойна пройти в полуфинал. Ну, уж если предельно откровенно, то теоретически, возможность косвенно повлиять на результаты голосования имеется. Но тем, кто захочет «помочь» своим фавориткам всё равно пришлось бы вначале проголосовать за всех участниц, и только потом добавить один плюсик своей.
GK: Получается, принцип в том, что до последнего момента никому и ничего неясно? А тем, кто писал конкретную программу для этого голосования, айтишникам?
— Полный доступ к текущим результатам голосования изначально был у меня и у разработчика скрипта. Мы видели динамику набора баллов. Но только видели, повлиять ни на что не могли. В этом и заключается вся прелесть метода Эло.
GK: Если вы, айтишники, по сути, уже всё знаете, то…
— Имя не назову!
GK: Хорошо. Но хотя бы: победила действительно самая красивая девушка?
— Это было не соревнование участниц, а всего лишь соревнование фотографий. Поэтому можно считать, что лидерами рейтинга стали участницы, у которых были самые удачные фотографии на проекте.
GK: А что с количеством полуфиналисток? Тоже знаешь. Но не скажешь?
— Именно. Сколько именно девушек пройдут в полуфинал все узнают буквально через несколько часов. Те, кто приобрёл билеты на полуфинал, станут первыми, кто услышит фамилии победительниц первого этапа. Есть шансы знать всё в режиме он-лайн у тех, кто будет смотреть перископ-трансляцию. А все остальные наши читатели прочитают об этом на сайте уже завтра в разделе «РЕАЛИТИ ГК».
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