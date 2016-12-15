Реалити ГК
Полуфинал в «Цезаре». Впечатления участниц. Видео
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С момента отбора полуфиналисток на проекте «Городская красавица» прошло всего четыре дня, но за это время произошло столько событий, что кажется, пролетела вечность.
Напомним, заявки на участие в проекте прислало 23 очаровательные ковровчанки в возрасте от 18 до 30 лет. Все они интересно рассказали о себе и представили замечательные фото. По результатам лайк- фейс-мэш голосования в полуфинал прошло 12 из них. Именно они примут участие в съёмках календаря на 2017 год.
Уже распределены роли-месяцы, которые «сыграют» участницы при съёмках календаря.
Уже состоялась встреча с ковровчанками, победительницами национальных конкурсов красоты разных лет.
В ближайшее время для наших участниц пройдёт серия мастер-классов, которые несомненно помогут девушкам настроится на рабочий ритм и почувствовать себя моделями.
А пока предлагаем вашему вниманию видео полуфинала.
До Нового года главной задачей проекта станут съёмки календаря. Мы обязательно будем рассказывать о том, как продвигаются съёмки, как участницы справляются с позированием, как взаимодействуют с фотографами, стилистами и визажистами проекта.
Фотограф Александр Соколов
Видеограф Антон Макаров
Напомним, заявки на участие в проекте прислало 23 очаровательные ковровчанки в возрасте от 18 до 30 лет. Все они интересно рассказали о себе и представили замечательные фото. По результатам лайк- фейс-мэш голосования в полуфинал прошло 12 из них. Именно они примут участие в съёмках календаря на 2017 год.
Уже распределены роли-месяцы, которые «сыграют» участницы при съёмках календаря.
Уже состоялась встреча с ковровчанками, победительницами национальных конкурсов красоты разных лет.
В ближайшее время для наших участниц пройдёт серия мастер-классов, которые несомненно помогут девушкам настроится на рабочий ритм и почувствовать себя моделями.
А пока предлагаем вашему вниманию видео полуфинала.
До Нового года главной задачей проекта станут съёмки календаря. Мы обязательно будем рассказывать о том, как продвигаются съёмки, как участницы справляются с позированием, как взаимодействуют с фотографами, стилистами и визажистами проекта.
Оставайтесь с нами, у нас ещё много новостей!
Фотограф Александр Соколов
Видеограф Антон Макаров
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