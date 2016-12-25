Реалити ГК
Полуфиналистки проекта «Городская красавица» в дефиле на «Modno market»
2 193
Сегодня вечером у полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица» серьёзное испытание. Они примут участие в модном показе новой коллекции платьев haute couture.
Показ пройдёт в рамках рождественской ярмарки от «Modno market». Девчонки очень волнуются — это будет их первое в жизни дефиле (!) – и надеются на нашу с вами поддержку.
Приглашаем всех наших читателей в атриум ТРЦ «КовровМолл» в 17 часов поприветствовать наших участниц. А мы пока расскажем о том, как проходила подготовка к показу.
Вначале о платьях. Автор коллекции дизайнер одежды из Санкт-Петербурга Екатерина Комарова
Екатерина анонсировала этот дефиле-показ ещё в октябре:
В этот момент проект «Городская красавица» находился в стадии разработки, информации в публичном пространстве ещё не было. Вы спросите, как вышло, что наши полуфиналистки оказались в статусе моделей именно на этом дефиле?
Нас пригласили на «Modno market» организаторы ярмарки Елизавета Постернак Евгения Горбуль-Амосова. Елизавета – давний друг GK, в своё время мы рассказывали о ней и её проектах.
Дефиле-показ – это не обычная примерка, а ответственное мероприятие. Разумеется, и мы, и представители «Modno market» делаем определённую скидку на то, что наши полуфиналистки – это не профессиональные манекенщицы, не модели. В сущности, именно непосредственность и естественность девушек – это одна из особенностей данного показа.
Для того, чтобы сегодня вечером они смогли пройти по подиуму, для участниц проекта была организована репетиция, а вначале – примерка, которая состоялась в редакции GK.
Накануне показа Елизавета Постернак ответила на вопросы GK.
GK: «Modno market» проходит в Коврове во второй раз. Есть ли отличия по сравнению с предыдущим мероприятием?
— Первым опытом для нас стала ярмарка осенью, которая прошла на подземной парковке «КоровМолл». На этот раз ярмарка рождественская, и пройдёт она в атриуме ТРЦ. Надеюсь, что организация будет не хуже предыдущей, в ярмарке примут участие около тридцати участников. Это компании и индивидуальные предприниматели, работающие в самых разных направлениях – от хенд-мейд до официальных представителей известных брендов. Ярмарка начнётся в полдень и продлится до 21 часов.
GK: Как работалось с нашими конкурсантками? Ведь это не профессиональные модели, наверное, были сложности?
— Сложности с девушками, действительно, были. И дело не в том, что они не профессиональные модели, которые уверенно дефилируют. Проблемы возникли с некоторыми участницами, которые не восприняли показ всерьез. К примеру, когда были назначены дата и время репетиции, многие начали объяснять, что в это время прийти не смогут – дела и планы. Но это относится не ко всем участницам. Есть девушки, которым интересно, и они стараются.
Что касается подхода к проекту, то определённую девичью непосредственность мы заметили, так же, как и организаторы «Modno market». Надеемся, что подведение итогов декабря, которое состоится накануне Нового года, отрезвит тех, кто пришёл, чтобы покапризничать или, чтобы забегать на проект время от времени, от скуки.
Мы уже сообщили девушкам, что по итогам работы в декабре экспертная группа реалити-проекта даст оценку участия полуфиналисток в мероприятиях проекта. Их было два – съёмки календаря и «Modno market». Есть ещё один параметр, о котором мы в ближайшее время расскажем отдельно. А пока — идём на модный показ и оцениваем наших участниц.
Фотограф Яна Касьянова
Показ пройдёт в рамках рождественской ярмарки от «Modno market». Девчонки очень волнуются — это будет их первое в жизни дефиле (!) – и надеются на нашу с вами поддержку.
Приглашаем всех наших читателей в атриум ТРЦ «КовровМолл» в 17 часов поприветствовать наших участниц. А мы пока расскажем о том, как проходила подготовка к показу.
Вначале о платьях. Автор коллекции дизайнер одежды из Санкт-Петербурга Екатерина Комарова
Екатерина анонсировала этот дефиле-показ ещё в октябре:
Мы готовим новую коллекцию свадебных платьев и в связи с этим мы первый раз в истории продаем готовые платья — из самой первой коллекции!
В этот момент проект «Городская красавица» находился в стадии разработки, информации в публичном пространстве ещё не было. Вы спросите, как вышло, что наши полуфиналистки оказались в статусе моделей именно на этом дефиле?
Нас пригласили на «Modno market» организаторы ярмарки Елизавета Постернак Евгения Горбуль-Амосова. Елизавета – давний друг GK, в своё время мы рассказывали о ней и её проектах.
В рамках «Modno market» запланирована и пройдёт демонстрация кутюрных платьев в Коврове. Дело в том, что эта коллекция – 12 платьев для невест, своего рода, свадебный календарь haute couture. Разумеется, понадобилось столько же моделей. И здесь цели и задачи нашего проекта и реалити «Городская красавица» совпали. 12 образов и 12 участниц. На мой взгляд, это будет интересное взаимодействие, — комментирует Елизавета Постернак.
Дефиле-показ – это не обычная примерка, а ответственное мероприятие. Разумеется, и мы, и представители «Modno market» делаем определённую скидку на то, что наши полуфиналистки – это не профессиональные манекенщицы, не модели. В сущности, именно непосредственность и естественность девушек – это одна из особенностей данного показа.
Для того, чтобы сегодня вечером они смогли пройти по подиуму, для участниц проекта была организована репетиция, а вначале – примерка, которая состоялась в редакции GK.
Накануне показа Елизавета Постернак ответила на вопросы GK.
GK: «Modno market» проходит в Коврове во второй раз. Есть ли отличия по сравнению с предыдущим мероприятием?
— Первым опытом для нас стала ярмарка осенью, которая прошла на подземной парковке «КоровМолл». На этот раз ярмарка рождественская, и пройдёт она в атриуме ТРЦ. Надеюсь, что организация будет не хуже предыдущей, в ярмарке примут участие около тридцати участников. Это компании и индивидуальные предприниматели, работающие в самых разных направлениях – от хенд-мейд до официальных представителей известных брендов. Ярмарка начнётся в полдень и продлится до 21 часов.
GK: Как работалось с нашими конкурсантками? Ведь это не профессиональные модели, наверное, были сложности?
— Сложности с девушками, действительно, были. И дело не в том, что они не профессиональные модели, которые уверенно дефилируют. Проблемы возникли с некоторыми участницами, которые не восприняли показ всерьез. К примеру, когда были назначены дата и время репетиции, многие начали объяснять, что в это время прийти не смогут – дела и планы. Но это относится не ко всем участницам. Есть девушки, которым интересно, и они стараются.
Что касается подхода к проекту, то определённую девичью непосредственность мы заметили, так же, как и организаторы «Modno market». Надеемся, что подведение итогов декабря, которое состоится накануне Нового года, отрезвит тех, кто пришёл, чтобы покапризничать или, чтобы забегать на проект время от времени, от скуки.
Мы уже сообщили девушкам, что по итогам работы в декабре экспертная группа реалити-проекта даст оценку участия полуфиналисток в мероприятиях проекта. Их было два – съёмки календаря и «Modno market». Есть ещё один параметр, о котором мы в ближайшее время расскажем отдельно. А пока — идём на модный показ и оцениваем наших участниц.
Следите за новостями. В следующий раз мы расскажем, как завершились съёмки календаря проекта «Городская красавица».
Фотограф Яна Касьянова
2 комментария