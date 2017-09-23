Реалити ГК
Резиденция «ГК-2»: тестовый фотосет. Иииии... Куда поедет победительница?!
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Все фото, которые были сделаны сегодня в рамках «Мандариновой осени», скоро будут в открытом доступе. Думается, многочисленным фотомоделям интересно увидеть, как они смотрятся на фоне пресс-волла ГК-2.
Снимки делал фотограф-волонтёр Алексей Духин. Благодарим Алексея за проявленную замечательную инициативу. Также, мы благодарим визажиста Дарью Маслову, которая согласилась поработать на подготовке моделей к фотопозированию.
Ну, а Дарье помогало замечательное зеркало от компании GrimGlass. Эта компания уже являлась партнёром реалити-проекта «Городская красавица» в первом сезоне. И мы очень рады, что наше сотрудничество продолжается.
Что касается фотосета, то наряду с многочисленными гостями праздника «Мандариновая осень», в объектив Алексея Духина попали такие известные личности как победительница нашего реалити, а теперь уже и известная фотомодель Фируза Мамедова.
Давний друг GK руководитель магазина-салона оптики «Айкрафт» Андрей Соколов с семейством.
А ещё — мы просто предчувствовали! — главная победительница лотереи «Мандариновой осени» Наталья Егорова! Обо всех многочисленных фишках и пряниках «Мандариновой осени» расскажем отдельно, а пока — ещё одно фото. Исполнительный директор GK Татьяна Борминцева и главный редактор GK Татьяна Горянина. Белый и оранжевый — главные цвета праздника в ТРЦ «Мандарин»!!!
Напоминаем, всё это происходило на 3 этаже ТРЦ «Мандарин», в резиденции ГК-2. За время проекта у нас будет ещё очень много возможностей рассказать об этой волшебной комнате. Уже в ближайший понедельник, 25 сентября в 18 часов, здесь соберутся претендентки на участие в реалити-проекте ГК-2.
Им тоже предстоит фотосет. А ещё мы зададим каждой по три важных вопроса. И… Конечно же, расскажем, ради чего они вступают в борьбу.
Да, разумеется, новые эмоции, впечатления и знакомства. Но давайте не будем лукавить: приз — это важно. Итак!
В первом сезоне главным призом, дополнившем 3D-кубок победительницы стала путёвка на двоих на остров Тенерифе, один из самых живописных в Канарском архипелаге. Многим тогда казалось, что это предел мечтаний, и лучше ничего просто не может быть. Поверьте, может!
Девушка на фото, возможно, тоже участвовала и победила в каком-то реалити. Однако в Коврове такого приза ещё не выставлял никто. GK первые!
Поездка на двоих на один из атоллов архипелага Мальдивы.
Эта жемчужина Индийского океана уже ждёт нашу красавицу. Поэтому заранее обращаемся к претенденткам. Девочки, проверьте дату действия на ваших загранпаспортах. Что, нет закранпаспорта? Ну, тогда вы очень рискуете остаться без приза, даже если победите.
В прошлом сезоне (поскольку это был первый опыт) мы проявили понимание и терпение, дождались, когда победительница разберётся с документами и со спутником в поездке. На этот раз никаких поблажек не будет! Документы на выезд у всех, кто рассчитывает на приз, должны быть готовы заранее. С «принцем в дорогу» тоже настоятельно рекомендуем определиться заранее. Никаких оправданий, что у вас там что-то не срослось, не принимаем!
Обо всех наших требованиях к реалитянкам (а они будут!) мы сообщим в понедельник 25 сентября в 18 часов.
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