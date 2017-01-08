Реалити ГК
Рождественские встречи на реалити-проекте «Городская красавица». Долгожданное видео!
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Активная фаза реалити-проекта «Городская красавица» стартует послезавтра, 10 января. Но уже сегодня у нас есть информация о проекте для наших читателей. Утром 7 января в кофейне «Кофе Брейк» состоялась первая встреча в этом году. Было очень морозно, но почти все участницы смогли вовремя приехать, что не могло не порадовать организаторов проекта. Спасибо вам, девчонки! Точность — вежливость королев!
О том, с кем встретились наши участницы, что узнали и чем занимались, расскажем уже завтра. Одним из ярких моментов встречи стал видеоролик, который команда проекта «Городская красавица» подготовила о съёмках календаря GK.
Мы подробно рассказывали о том, как проходили эти съёмки.
Напомним, они шли на протяжении нескольких дней.
Завершена работа была в канун Нового года.
Все наши участницы с нетерпением ждали итоговых снимков и, конечно же, самого календаря. Их ожидание было вознаграждено, в ближайшее время эту работу смогут увидеть все наши читатели. И не только увидеть, но и приобрести!
А пока – долгожданное видео того, как проходила работа над календарём.
Оставайтесь с нами, следите за новостями проекта и…
Видеограф Артём Буренков
О том, с кем встретились наши участницы, что узнали и чем занимались, расскажем уже завтра. Одним из ярких моментов встречи стал видеоролик, который команда проекта «Городская красавица» подготовила о съёмках календаря GK.
Мы подробно рассказывали о том, как проходили эти съёмки.
Напомним, они шли на протяжении нескольких дней.
Завершена работа была в канун Нового года.
Все наши участницы с нетерпением ждали итоговых снимков и, конечно же, самого календаря. Их ожидание было вознаграждено, в ближайшее время эту работу смогут увидеть все наши читатели. И не только увидеть, но и приобрести!
А пока – долгожданное видео того, как проходила работа над календарём.
Оставайтесь с нами, следите за новостями проекта и…
Уже завтра вы узнаете, какое пожелание пришло вчера в адрес полуфиналисток из швейцарских Альп!
Видеограф Артём Буренков
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