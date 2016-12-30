Реалити ГК
Съёмки для календаря завершены. Что осталось за кадром?
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Третий и четвёртый съёмочный день по подготовке календаря реалити-проекта «Городская красавица». Такие разные съёмки!
Вначале о «тройке», которая заставила всю команду GK изрядно поволноваться. Это Юлия Соловьёва, которой выпало создавать образ марта, Нина Кропчина, представлявшая июль, и Екатерина Сокурова – июнь.
Эти весна-лето проходили по-настоящему жарко. Девчонкам изначально не повезло.
Дело в том, что график мероприятий проекта достаточно плотный – параллельно с фотосессиями в эти дни началась активная подготовка к дефиле-показу на «живой» ярмарке «МодноМаркет».
Предложение участвовать в «МодноМаркет» поступило к нам за несколько дней до рождественской ярмарки, и мы, понимая риски, обратились к участницам: успеем? сможем?
Сомнения были как у девушек, так и у нас самих. Но желание попробовать свои силы было настолько сильным, что решили – будем участвовать.
Но как совместить примерку платьев с фотосетом? Всё проходило одновременно! И если все остальные «тройки» девушек-месяцев работали в относительно спокойных условиях, Юле, Нине и Кате нужно было сконцентрироваться и позировать, не обращая внимания на суматоху, которая происходила буквально в соседнем помещении.
А ведь залог успешной фотосессии – это прежде всего, спокойная доброжелательная обстановка. Как успокоится? Может, выпить чаю от «Чайкофф»?
Девчонкам не нравилось и нервировало буквально всё – платья-образы, причёски, макияж, ракурсы… И только хладнокровие и непоколебимый оптимизм нашего фотографа Александра Соколова спасал ситуацию. Он и видеограф проекта Артём Буренков, который на протяжении всех съёмок для календаря вёл хронику, как могли, успокаивали девчонок.
А ведь помимо примерки девушкам было нужно ещё провести блиц-фотосет для анкеты, на которые вы все сейчас ставите лайки!
В какой-то момент всем нам показалось, что вот, ещё чуть-чуть, и мир полетит в тартарары. Но!
Всё кончается, завершился и съёмочный день. Как все теперь уже увидели, показ на «МодноМаркет» прошёл с успехом.
И анкета благополучно подготовлена.
А нам оставалось отснять последнюю тройку – Юлию Пронину, Фирузу Мамедову и Анастасию Райскую. Юля представляла январь. Вот так – первый месяц года мы снимали последним, всё по законам киношного жанра… Работать с Юлей было очень приятно, впрочем, как и со всеми девушками последней «тройки». Вероятно потому, что и они, и мы понимали – это завершение длительной и непростой работы, надо сделать это!
Фируза Мамедова представляла август. Какой образ ей подобрали стилисты! Вот уж действительно, будет жарко! Но пока не станем раскрывать все секреты, ведь презентация календаря состоится буквально на днях.
И, наконец, Настя Райская, одна из самых спортивных девушек проекта. Её рельефные мускулы и серьёзный взгляд поначалу внушали нам определённые опасения: вот эта девушка, должно быть, с характером. Однако именно Настя на съёмках была едва ли не самой договороспособной и контактной. Съёмки завершились в оптимальные сроки, мы поблагодарили девушек за работу и…
О, этот момент блаженства от выполненной работы! Ну, что ещё нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливыми? Разве что, невероятно вкусная пицца от «ПиццаСтори»!
Пицца и чай! Не просто чай, а молочный улун!
Фото: Артём Буренков, Александр Соколов, Яна Касьянова
Вначале о «тройке», которая заставила всю команду GK изрядно поволноваться. Это Юлия Соловьёва, которой выпало создавать образ марта, Нина Кропчина, представлявшая июль, и Екатерина Сокурова – июнь.
Эти весна-лето проходили по-настоящему жарко. Девчонкам изначально не повезло.
Дело в том, что график мероприятий проекта достаточно плотный – параллельно с фотосессиями в эти дни началась активная подготовка к дефиле-показу на «живой» ярмарке «МодноМаркет».
Предложение участвовать в «МодноМаркет» поступило к нам за несколько дней до рождественской ярмарки, и мы, понимая риски, обратились к участницам: успеем? сможем?
Сомнения были как у девушек, так и у нас самих. Но желание попробовать свои силы было настолько сильным, что решили – будем участвовать.
Но как совместить примерку платьев с фотосетом? Всё проходило одновременно! И если все остальные «тройки» девушек-месяцев работали в относительно спокойных условиях, Юле, Нине и Кате нужно было сконцентрироваться и позировать, не обращая внимания на суматоху, которая происходила буквально в соседнем помещении.
А ведь залог успешной фотосессии – это прежде всего, спокойная доброжелательная обстановка. Как успокоится? Может, выпить чаю от «Чайкофф»?
Девчонкам не нравилось и нервировало буквально всё – платья-образы, причёски, макияж, ракурсы… И только хладнокровие и непоколебимый оптимизм нашего фотографа Александра Соколова спасал ситуацию. Он и видеограф проекта Артём Буренков, который на протяжении всех съёмок для календаря вёл хронику, как могли, успокаивали девчонок.
А ведь помимо примерки девушкам было нужно ещё провести блиц-фотосет для анкеты, на которые вы все сейчас ставите лайки!
В какой-то момент всем нам показалось, что вот, ещё чуть-чуть, и мир полетит в тартарары. Но!
Всё кончается, завершился и съёмочный день. Как все теперь уже увидели, показ на «МодноМаркет» прошёл с успехом.
И анкета благополучно подготовлена.
А нам оставалось отснять последнюю тройку – Юлию Пронину, Фирузу Мамедову и Анастасию Райскую. Юля представляла январь. Вот так – первый месяц года мы снимали последним, всё по законам киношного жанра… Работать с Юлей было очень приятно, впрочем, как и со всеми девушками последней «тройки». Вероятно потому, что и они, и мы понимали – это завершение длительной и непростой работы, надо сделать это!
Фируза Мамедова представляла август. Какой образ ей подобрали стилисты! Вот уж действительно, будет жарко! Но пока не станем раскрывать все секреты, ведь презентация календаря состоится буквально на днях.
И, наконец, Настя Райская, одна из самых спортивных девушек проекта. Её рельефные мускулы и серьёзный взгляд поначалу внушали нам определённые опасения: вот эта девушка, должно быть, с характером. Однако именно Настя на съёмках была едва ли не самой договороспособной и контактной. Съёмки завершились в оптимальные сроки, мы поблагодарили девушек за работу и…
О, этот момент блаженства от выполненной работы! Ну, что ещё нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливыми? Разве что, невероятно вкусная пицца от «ПиццаСтори»!
Пицца и чай! Не просто чай, а молочный улун!
P.S. Думаете, это конец истории? А обложка календаря? Её мы снимали отдельно, но рассказывать о том, кто на ней, не будем. Сами увидите. До встречи на презентации!
Фото: Артём Буренков, Александр Соколов, Яна Касьянова
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