Реалити ГК
Съёмки календаря GK. День второй
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Теперь уже можно сказать, что съёмки для календаря реалити-проекта «Городская красавица» завершены. Все 12 участниц так или иначе справились со своим первым испытанием – позированием перед фотокамерой в образе месяцев года.
О первом съёмочном дне мы уже рассказали. Теперь о том, как отработала вторая «тройка» — Аня Ореховая, Марина Андрейченко и Алёна Орлова.
Если сравнивать со съёмками первой «тройки» участниц, работать было несколько легче. Но это вовсе не в укор первым трём полуфиналисткам. Просто первым всегда сложнее. Когда понятно, сколько времени потребуется, чтобы выставить свет, настроится, приступить к позированию, работа идёт быстрее.
Всё было, можно сказать, по-домашнему. И если в первый вечер съёмок хотелось взбодриться и выпить кофе, то на этот раз мы решили устроить чаепитие. В этом нам помог замечательный чай от магазина «Чайкофф». Кстати, секция «Чайкофф» недавно открылась в РТЦ «Ковров-Молл». Всем ценителям по-настоящему вкусного чая советуем туда заглянуть. Мы в GK давно оценили горячие напитки от этой компании, а теперь и девчонок угостили. Они у нас с удовольствием похозяйничали на кухне.
Надо заметить, что при покупке элитных сортов чая в «Чайкофф» можно получить дисконтную накопительную карточку, которая позволяет после покупки девяти 100-граммовых упаковок чая, получить десятую БЕСПЛАТНО!
За чашкой чая, пока наш фотограф Александр Соколов расставлял свет, немного поговорили с участницами. Для Марины Андрейченко, как оказалось, это была самая первая в жизни профессиональная фотосессия. Марина в нашем календаре — ответственная за декабрь.
— Немного волнуюсь. Я не знаю, какой именно ракурс для меня самый удачный. Для анкеты я посылала обычные фотографии, непрофессиональных фотографов. Надеюсь, что фотограф подскажет, — говорила Марина.
Конечно же, подсказали, и фотограф и визажист проекта Виктория Селеметова, которая на протяжении всех съёмок была добрым ангелом всех участниц. Она старалась предусмотреть каждую мелочь.
В процессе съёмки неожиданно оказалось, что ярко-рыжие ворсинки шубы, в которой позировала Марина, попали на чёрное боди, и это не эстетично смотрится в кадре. Оперативно нашёлся специальный валик для устранения ворсинок. И – морозный декабрь предстал в образе Марины и во всей красе.
Из декабря мы «перепрыгнули» сразу в апрель, который в нашем календаре представила Аня Ореховая. С ней работать было легко, ведь для Ани фотосъёмки – дело привычное. Сколько было сетов во время файер-шоу, которые она регулярно проводит, Аня уже и не помнит. Однако, как поделилась с нами девушка, у каждой фотосессии свои нюансы:
— У меня было много фотосессий, но это едва ли не самая сложная. Много времени ушло на выбор одежды, подбор размеров…
О комплектах одежды, которые вы увидите на наших моделях, если приобретёте календарь GK, необходимо сказать отдельно. Всю одежду для съёмок предоставил «Магазин модной одежды modno.rus». Более того, именно в modno.rus мы нашли одежду и аксессуары для создания образа нашей Незнакомки. А ещё в modno.rus создавался образ певицы, «официального голоса» реалити-проекта «Городская красавица» Марины Горьковой.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить владельца modno.rus Татьяну Богданову за помощь и поддержку, переоценить которые просто невозможно. Мы спросили у наших участниц, понравились ли им предложенные комплекты одежды, и знали ли они о существовании «Магазина модной одежды modno.rus» до проекта. Оказалось, многие наши полуфиналистки отлично знают о modno.rus. А кто-то открыл для себя этот магазин.
— Сразу после того, как был определён комплект одежды для съёмок, я решила купить себе кофточку в modno.rus. Думаю, надо будет заглянуть туда ещё – мне там ещё несколько вещей приглянулось! – поделилась Аня Ореховая.
Двум участницам проекта — Юлии Прониной и Анастасии Ткач modno.rus давно известен, девушки регулярно приобретают вещи именно в этом магазине.
— А я все время приглядываю, а потом прихожу скупать! Уже положила глаз на пару блузок в офисном стиле, — сообщила Арина Родионова.
За непринуждёнными разговорами и перепиской в ВК (откуда бы мы узнали мнение о modno.rus у Юли, Арины и Насти) подошло время съёмок для Алёны Орловой. Она представляла сентябрь и… Один из немногих прецедентов, когда решено было использовать аксессуар – очки. Ведь это же сентябрь, начало учебного года! А значит, будем создавать образ строгой учительницы!
Все очки на проекте – это очки от салона оптики «Айкрафт». Кстати, там предновогодние скидки, советуем заглянуть!
Меж тем, образ сентября сложился. Фотограф Александр Соколов и визажист Виктория Селеметова уже начали отсматривать рабочий материал.
А мы ожидали на съёмки следующие «тройки». Казалось, что теперь работа пойдёт как на конвейере — легко и непринуждённо.
Фотограф Яна Касьянова
О первом съёмочном дне мы уже рассказали. Теперь о том, как отработала вторая «тройка» — Аня Ореховая, Марина Андрейченко и Алёна Орлова.
Если сравнивать со съёмками первой «тройки» участниц, работать было несколько легче. Но это вовсе не в укор первым трём полуфиналисткам. Просто первым всегда сложнее. Когда понятно, сколько времени потребуется, чтобы выставить свет, настроится, приступить к позированию, работа идёт быстрее.
Всё было, можно сказать, по-домашнему. И если в первый вечер съёмок хотелось взбодриться и выпить кофе, то на этот раз мы решили устроить чаепитие. В этом нам помог замечательный чай от магазина «Чайкофф». Кстати, секция «Чайкофф» недавно открылась в РТЦ «Ковров-Молл». Всем ценителям по-настоящему вкусного чая советуем туда заглянуть. Мы в GK давно оценили горячие напитки от этой компании, а теперь и девчонок угостили. Они у нас с удовольствием похозяйничали на кухне.
Надо заметить, что при покупке элитных сортов чая в «Чайкофф» можно получить дисконтную накопительную карточку, которая позволяет после покупки девяти 100-граммовых упаковок чая, получить десятую БЕСПЛАТНО!
За чашкой чая, пока наш фотограф Александр Соколов расставлял свет, немного поговорили с участницами. Для Марины Андрейченко, как оказалось, это была самая первая в жизни профессиональная фотосессия. Марина в нашем календаре — ответственная за декабрь.
— Немного волнуюсь. Я не знаю, какой именно ракурс для меня самый удачный. Для анкеты я посылала обычные фотографии, непрофессиональных фотографов. Надеюсь, что фотограф подскажет, — говорила Марина.
Конечно же, подсказали, и фотограф и визажист проекта Виктория Селеметова, которая на протяжении всех съёмок была добрым ангелом всех участниц. Она старалась предусмотреть каждую мелочь.
В процессе съёмки неожиданно оказалось, что ярко-рыжие ворсинки шубы, в которой позировала Марина, попали на чёрное боди, и это не эстетично смотрится в кадре. Оперативно нашёлся специальный валик для устранения ворсинок. И – морозный декабрь предстал в образе Марины и во всей красе.
Из декабря мы «перепрыгнули» сразу в апрель, который в нашем календаре представила Аня Ореховая. С ней работать было легко, ведь для Ани фотосъёмки – дело привычное. Сколько было сетов во время файер-шоу, которые она регулярно проводит, Аня уже и не помнит. Однако, как поделилась с нами девушка, у каждой фотосессии свои нюансы:
— У меня было много фотосессий, но это едва ли не самая сложная. Много времени ушло на выбор одежды, подбор размеров…
О комплектах одежды, которые вы увидите на наших моделях, если приобретёте календарь GK, необходимо сказать отдельно. Всю одежду для съёмок предоставил «Магазин модной одежды modno.rus». Более того, именно в modno.rus мы нашли одежду и аксессуары для создания образа нашей Незнакомки. А ещё в modno.rus создавался образ певицы, «официального голоса» реалити-проекта «Городская красавица» Марины Горьковой.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить владельца modno.rus Татьяну Богданову за помощь и поддержку, переоценить которые просто невозможно. Мы спросили у наших участниц, понравились ли им предложенные комплекты одежды, и знали ли они о существовании «Магазина модной одежды modno.rus» до проекта. Оказалось, многие наши полуфиналистки отлично знают о modno.rus. А кто-то открыл для себя этот магазин.
— Сразу после того, как был определён комплект одежды для съёмок, я решила купить себе кофточку в modno.rus. Думаю, надо будет заглянуть туда ещё – мне там ещё несколько вещей приглянулось! – поделилась Аня Ореховая.
Двум участницам проекта — Юлии Прониной и Анастасии Ткач modno.rus давно известен, девушки регулярно приобретают вещи именно в этом магазине.
— А я все время приглядываю, а потом прихожу скупать! Уже положила глаз на пару блузок в офисном стиле, — сообщила Арина Родионова.
За непринуждёнными разговорами и перепиской в ВК (откуда бы мы узнали мнение о modno.rus у Юли, Арины и Насти) подошло время съёмок для Алёны Орловой. Она представляла сентябрь и… Один из немногих прецедентов, когда решено было использовать аксессуар – очки. Ведь это же сентябрь, начало учебного года! А значит, будем создавать образ строгой учительницы!
Все очки на проекте – это очки от салона оптики «Айкрафт». Кстати, там предновогодние скидки, советуем заглянуть!
Меж тем, образ сентября сложился. Фотограф Александр Соколов и визажист Виктория Селеметова уже начали отсматривать рабочий материал.
А мы ожидали на съёмки следующие «тройки». Казалось, что теперь работа пойдёт как на конвейере — легко и непринуждённо.
Как же мы заблуждались… Обо всём расскажем! Следите за проектом!
Фотограф Яна Касьянова
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