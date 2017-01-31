Реалити ГК
В стиле casual. Фотосет у Руслана Корнилова
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Первая настоящая работа для участниц реалити «Городская красавица»! Пока бесплатная, но – дорога начинается с первого шага. Представители регионального «фэшн-бомонда» обратили внимание на трёх участниц нашего проекта и пригласили их на профессиональный фотосет во Владимир.
На проекте «Городская красавица» мы по мере сил и возможностей предоставляем участницам возможность встреч и консультаций с представителями модной индустрии. В Ковров приезжали стилист Антон Зверев и и фэшн-фотограф Руслан Корнилов.
Организаторы проекта, проведя с Антоном и Русланом отдельную встречу, предложили идею профессионального фотосета. Три участницы проекта – Юлия Пронина, Арина Родионова и Екатерина Сокурова отправились в ФОТОСТУДИЮ «МАЛЕВИЧ» во Владимире.
Выбор участниц носил рандомный характер, потенциал рекламных моделей у всех участниц на сегодня наши владимирские партнёры оценивают как в равной степени позитивный.
Профессиональный фотосет – это «полный пакет». О макияже и прическе девушкам волноваться не пришлось, этим занимались визажист Ирина Белова и стилист Антон Зверев. Идея фотосета — casual. И перед участницами была поставлена задача самостоятельно подобрать себе одежду.
В фэшн-справочниках направление casual обозначают как повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность.
Этот стиль исключает формальные, нарядные, излишне традиционные и классические элементы одежды и характеризуется «случайными» сочетаниями предметов одежды различных фирм-производителей. Подбор одежды стал для наших участниц «домашним заданием». Девушки по возвращении поделились впечатлениями.
Вот, что рассказала Арина Родионова:
Мэйкап был повседневным, как и прическа. Небольшие изменения в прическе ждали только Арину, вместо привычных прямых волос девушке сделали мелкие кудри и подчеркнули выбритый висок.
Удовольствие от работы получила и Юлия Пронина.
На фото выше Юля на фотосете для календаря GK. Сейчас у неё другой цвет волос — креативный. Но это не помешало ей сохранить естественную красоту и обаяние. Вот впечатления Юли от поездки во Владимир:
Юлия до проекта не сталкивалась с фэшн-сферой, она впервые она позировала в студии для календаря, впервые давала интервью, участвовала в блиц-фотосетах. И сотрудничество с Русланом Корниловым она назвала «закреплением полученных знаний».
Теперь о впечатлениях Екатерины Сокуровой.
Для неё фэшн-съёмки, можно сказать, привычное дело. Она уже принимала участие в профессиональных фотосетвх и до реалити. Ее образ стал воплощением ее самой. Легкая, романтичная, обаятельная девушка идеально подошла под заданный стиль.
Многие эксперты красоты и модельного бизнеса внимательно следят за реалити-проектом «Городская красавица».
Фоторяд: студийные съёмки Александра Соколова и фото ВК участниц проекта
На проекте «Городская красавица» мы по мере сил и возможностей предоставляем участницам возможность встреч и консультаций с представителями модной индустрии. В Ковров приезжали стилист Антон Зверев и и фэшн-фотограф Руслан Корнилов.
Организаторы проекта, проведя с Антоном и Русланом отдельную встречу, предложили идею профессионального фотосета. Три участницы проекта – Юлия Пронина, Арина Родионова и Екатерина Сокурова отправились в ФОТОСТУДИЮ «МАЛЕВИЧ» во Владимире.
Выбор участниц носил рандомный характер, потенциал рекламных моделей у всех участниц на сегодня наши владимирские партнёры оценивают как в равной степени позитивный.
Профессиональный фотосет – это «полный пакет». О макияже и прическе девушкам волноваться не пришлось, этим занимались визажист Ирина Белова и стилист Антон Зверев. Идея фотосета — casual. И перед участницами была поставлена задача самостоятельно подобрать себе одежду.
В фэшн-справочниках направление casual обозначают как повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность.
Этот стиль исключает формальные, нарядные, излишне традиционные и классические элементы одежды и характеризуется «случайными» сочетаниями предметов одежды различных фирм-производителей. Подбор одежды стал для наших участниц «домашним заданием». Девушки по возвращении поделились впечатлениями.
Вот, что рассказала Арина Родионова:
Для нас изначально был обозначен стиль и примерный формат одежды. Сasual — демократичен и повседневен. – делилась впечатлениями Арина Родионова. — Руслан Корнилов показал свои фотоработы, дал советы. Этот фотосет для нас — проверка на прочность в этапах «Городской красавицы».
Каждой девушке нужно было создать три образа.
Мэйкап был повседневным, как и прическа. Небольшие изменения в прическе ждали только Арину, вместо привычных прямых волос девушке сделали мелкие кудри и подчеркнули выбритый висок.
Работать было легко, царила атмосфера доверия и простоты. Все прошло комфортно и без стеснения. Антон Зверев говорил важные для нас вещи. В первую очередь, я почерпнула от него правильное отношение к делу. Когда он создавал наши образы, я чувствовала, что он получает удовольствие от работы с нами. Фотограф — Руслан Корнилов остался доволен, ведь мы все максимально раскрепостились, как он и просил, — говорит Арина.
Удовольствие от работы получила и Юлия Пронина.
На фото выше Юля на фотосете для календаря GK. Сейчас у неё другой цвет волос — креативный. Но это не помешало ей сохранить естественную красоту и обаяние. Вот впечатления Юли от поездки во Владимир:
Думаю, что выбрали именно меня, потому что у меня модельный рост, — говорит Юлия Пронина. Конечно, я очень хотела принять участие. Думаю, что справилась с поставленной задачей… на 80 процентов. Катя и Арина поработали, на мой взгляд, очень достойно и профессионально… Считаю, что каждая участница проекта достойна такого предложения. Наверное, для этого фотосета просто нужны были определенные образы, поэтому выбрали именно нас…
Юлия до проекта не сталкивалась с фэшн-сферой, она впервые она позировала в студии для календаря, впервые давала интервью, участвовала в блиц-фотосетах. И сотрудничество с Русланом Корниловым она назвала «закреплением полученных знаний».
Трудности были. Для меня сама большая преграда — это полностью раскрепоститься перед фотографом. Честно, в голове столько идей, но многие не воплощаются в жизнь из-за моего стеснения. Благодаря сложившейся атмосфере, которая была в студии, все получилось стильно и в то же время по-домашнему уютно. Отдельно хотела бы отметить Тоню Зверя. Ни для кого не секрет, что он профессионал своего дела. Ну и безупречный мейкап от Ирины! Это «космос»! Мне очень понравилось!
Теперь о впечатлениях Екатерины Сокуровой.
Для неё фэшн-съёмки, можно сказать, привычное дело. Она уже принимала участие в профессиональных фотосетвх и до реалити. Ее образ стал воплощением ее самой. Легкая, романтичная, обаятельная девушка идеально подошла под заданный стиль.
Люблю камеру, люблю быть собой, — говорит Катя. — От съемок получаю огромное удовольствие, ведь стилист и фотограф дали мне проявить себя в полной мере! У меня нет креативного окрашивания, как у Юлии и Арины, но это совершенно не мешает быть яркой! Я за естественность!
Многие эксперты красоты и модельного бизнеса внимательно следят за реалити-проектом «Городская красавица».
Эта съёмка – далеко не последнее предложение для наших участниц! Следите за проектом!
Фоторяд: студийные съёмки Александра Соколова и фото ВК участниц проекта
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