Реалити ГК
Видео II этапа «Городской красавицы». Интервью в Доброграде
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Сегодня вечером, буквально через час, стартует III этап реалити «Городская красавица». Где он пройдёт, и какие задания мы подготовили для участниц, вы узнаете завтра. А пока предлагаем видео предыдущего, II этапа.
Напомним, активный этап проходил на территории спортивно-оздоровительного комплекса Доброград. Подробный фотоотчёт мы опубликовали ещё на прошлой неделе.
Девушки соревновались на лыжне, делали свои лучшие кадры, презентуя лыжное оборудование и… делились перед видеокамерой своими оценками и суждениями.
На какую позицию в рейтинге поместили бы себя сами участницы, кого они считают самой успешной на проекте, а кому не место в реалити? На эти и другие вопросы даны откровенные ответы. Всё на видео:
Сегодня уже известно, что из проекта выбыла Анастасия Ткач. Максимальное количество баллов набрала Фируза Мамедова, а самая слабая позиция у Юлии Марковой. Сможет ли Фируза удержаться в топе?
Фотограф Александр Соколов, видеограф Артём Буренков
Напомним, активный этап проходил на территории спортивно-оздоровительного комплекса Доброград. Подробный фотоотчёт мы опубликовали ещё на прошлой неделе.
Девушки соревновались на лыжне, делали свои лучшие кадры, презентуя лыжное оборудование и… делились перед видеокамерой своими оценками и суждениями.
На какую позицию в рейтинге поместили бы себя сами участницы, кого они считают самой успешной на проекте, а кому не место в реалити? На эти и другие вопросы даны откровенные ответы. Всё на видео:
Сегодня уже известно, что из проекта выбыла Анастасия Ткач. Максимальное количество баллов набрала Фируза Мамедова, а самая слабая позиция у Юлии Марковой. Сможет ли Фируза удержаться в топе?
Мы всё узнаем уже сегодня! И сразу расскажем вам. Будьте в курсе, следите за новостями!
Фотограф Александр Соколов, видеограф Артём Буренков
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