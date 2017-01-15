Реалити ГК
Встреча со Зверем. Откровенный разговор в «Брауни»
0 869
Ещё в декабре между оргкомитетом и красавицами была заключена договорённость – как бы ни складывались жизненные обстоятельства, каждый вторник, начиная с 10 января, мы будем проводить соревновательные этапы. Это обязательная программа. Но есть ещё и программа культурная, необязательная. Одна из встреч в рамках этой необязательной, но очень культурной программы состоялась 12 января.
Мастер-классы, встречи с интересными людьми, вовлечёнными в индустрию красоты, тренинги и даже поездки. Мы постарались обеспечить для наших участниц атмосферу погружённости в этот блестящий снаружи и такой непростой изнутри мир.
Прежде всего, на наш взгляд, просто интересно. Но ещё и полезно с точки зрения перспективы победить в борьбе на приз – поездку на Канарские острова. А ещё за участие в каждой такой встрече мы доначисляем участницам баллы. Точнее – 0,1 балла.
Немного, но порой этот маленький довесок может кардинально изменить расстановку сил в турнирной таблице. Кстати, итоги недели уже подведены, и о том, кто останется в проекте, а кто покинет реалити, вы узнаете уже через несколько часов.
Общаясь с представителями «мира красоты» — стилистами, визажистами и шоуменами регионального и национального уровня (мы стремимся учиться у них и брать для проекта лучшие образцы и примеры), уже не раз слышали: «У вас нереально крутой приз! Удивительно, что некоторые ваши участницы проявляют себя довольно вяло, да ещё и торгуются по поводу времени, продолжительности и условий этапов».
В защиту наших девчонок мы говорим: «Для Коврова это первый подобный опыт, большинство из наших красавиц пока просто не до конца осознали всю реальность (игра слов) нашего реалити».
Итак, 12 января мы пригласили участниц реалити «Городская красавица» на чашку чая в кафе «Брауни». Это наши давние друзья и партнёры, о «Брауни» мы не раз рассказывали.
Уютная атмосфера и отменный чай с превосходными лёгкими десертами. Именно лёгкими, ведь все наши девушки заботятся о фигуре и ведут здоровый и активный образ жизни.
Но удержаться и не попробовать эти маленькие кулинарные шедевры просто невозможно! Обратите внимание – нежное суфле украшают натуральные ягоды и… листочек розмарина и мяты. Отличный букет вкуса!
Великолепные десерты мы дегустировали в компании… Вы прочитали заголовок? Не пугайтесь и не удивляйтесь. Это творческий псевдоним владимирского стилиста Антона Зверева.
В портфолио у стилиста успешный опыт участия в многочисленных конкурсах и шоу профессионального мастерства. Антон – топ-стилист проекта NO Template, «Неделя моды Keune в Москве», он был в группе стилистов, которые готовили участниц конкурса «Миссис Россия-2016».
Признаемся честно, когда стилист с таким внушительным и статусным портфолио проявил интерес к нашему реалити, мы немного занервничали. Как пройдёт встреча, как сложится разговор?
Но оказалось, что именитый парикмахер очень прост в общении, доброжелателен и… скорее всего, атмосфера «Брауни» помогла нам быстро найти общий язык.
Непринуждённый и позитивный тон задал с первых минут разговора наш гость:
Пока мы ожидали наших участниц, успели узнать от Антона, что он с самого начала реалити-проекта «Городская красавица» заинтересовался и стал следить за ним.
Информацию о ходе проекта читал на сайте GK в разделе «Реалити».
Меж тем, в кафе появились участницы реалити — Фируза Мамедова, Алёна Орлова, Юлия Соловьёва и Арина Родионова.
Все они уже поделились фото и селфи с встречи в своих профилях ВК, что не может не радовать нас. Напоминаем, за участие в МК и встречах на проекте за рамками конкурсных испытаниях мы добавляем в общий зачёт 0,1 балла. И, конечно же, такие встречи – это дополнительный повод проявить активность в социальных сетях и поместить фото, сообщения и, возможно, короткие видео с хэштегами #городскаякрасавица и #gk33.
Знакомство и презентация нашего гостя прошли очень просто, беседа быстро приобрела непринуждённый характер. Девчонки выбрали десерты, попробовали чай и начали задавать вопросы. И вопросы носили очень практический, можно даже сказать, профессиональный характер. Надо заметить, что некоторые из наших участниц – коллеги Антона, и о том, как правильно ухаживать за волосами, знают не понаслышке.
Одним из первых стал вопрос о том, насколько уместно и уместно ли креативное окрашивание. В этом сезоне в тренде голубые пряди. Не помешает ли этот необычный цвет на проекте?
Тут надо сделать небольшое отступление. Мы уже сообщали нашим участницам, но некоторые вещи стоит проговаривать неоднократно. На реалити МЫ НИ С КЕМ НЕ ПРОЩАЕМСЯ!
Все, без исключения, девушки – желанные гостьи на наших мастер-классах. Более того, мы будем очень рады, если те, кто постепенно будет переходить в категорию наблюдателей, станут болельщицами своих подруг по проекту и продолжат вести свои интернет-дневники.
Ведь помимо суперприза, в рамках гала-представления (это станет финальным этапом реалити-проекта) каждая из участниц получит приз от партнёров и спонсоров проекта, которые сейчас в ранге читателей и зрителей пристально наблюдают за активностью наших девушек.
И самое главное – наша стратегическая цель. Мы хотим, чтобы здесь, в нашем городе, появились девушки, способные профессионально участвовать в рекламе. Это реклама баннеров, видеоролики, фото для текстов в газетах и на интернет-ресурсах, участие в промо-акциях. Мы хотим сделать из наших участниц «рекламные лица Коврова». И это будет оплачиваться! Первым работодателем по завершении проекта станем мы – интернет-сайт GK! Поэтому повторяем – не уходите далеко от ваших мониторов, следите за проектом в мобильных приложениях, ставьте репосты и оставайтесь на связи. Не переключайтесь, будет интересно!
Однако вернёмся в «Брауни». Антон Зверев продолжил тему окрашивания волос. Было сказано определённо – оно должно быть, в случае, если собственный цвет волос недостаточно выразителен. И уж точно недопустимы «отросшие корни», эти миллиметры волос у основания, которые отличаются по цвету.
Не менее важными стали советы по ежедневному уходу за волосами. Когда в ваших планах ежедневное позирование, либо если ваша работа «требует» часто мыть волосы, лучше проявить выдержку и ограничиться «сухим» шампунем или пудрой для волос. А основательно волосы следует мыть не чаще двух раз в неделю.
Какие причёски в тренде? Какая длина волос?
На прощание Антон обратился ко всем участницам проекта. Все, кто хотел бы поискать и найти свой индивидуальный образ и стиль в причёске, сможет это сделать в рамках поездки «Мастерской стиля Тони Зверя». Это одна из наших задумок, которые мы рассчитываем реализовать в ходе проекта. А пока – ожидайте результаты недели и следующего этапа, который пройдёт…
Фотограф Александр Илларионов
Мастер-классы, встречи с интересными людьми, вовлечёнными в индустрию красоты, тренинги и даже поездки. Мы постарались обеспечить для наших участниц атмосферу погружённости в этот блестящий снаружи и такой непростой изнутри мир.
Прежде всего, на наш взгляд, просто интересно. Но ещё и полезно с точки зрения перспективы победить в борьбе на приз – поездку на Канарские острова. А ещё за участие в каждой такой встрече мы доначисляем участницам баллы. Точнее – 0,1 балла.
Немного, но порой этот маленький довесок может кардинально изменить расстановку сил в турнирной таблице. Кстати, итоги недели уже подведены, и о том, кто останется в проекте, а кто покинет реалити, вы узнаете уже через несколько часов.
Общаясь с представителями «мира красоты» — стилистами, визажистами и шоуменами регионального и национального уровня (мы стремимся учиться у них и брать для проекта лучшие образцы и примеры), уже не раз слышали: «У вас нереально крутой приз! Удивительно, что некоторые ваши участницы проявляют себя довольно вяло, да ещё и торгуются по поводу времени, продолжительности и условий этапов».
В защиту наших девчонок мы говорим: «Для Коврова это первый подобный опыт, большинство из наших красавиц пока просто не до конца осознали всю реальность (игра слов) нашего реалити».
Итак, 12 января мы пригласили участниц реалити «Городская красавица» на чашку чая в кафе «Брауни». Это наши давние друзья и партнёры, о «Брауни» мы не раз рассказывали.
Уютная атмосфера и отменный чай с превосходными лёгкими десертами. Именно лёгкими, ведь все наши девушки заботятся о фигуре и ведут здоровый и активный образ жизни.
Но удержаться и не попробовать эти маленькие кулинарные шедевры просто невозможно! Обратите внимание – нежное суфле украшают натуральные ягоды и… листочек розмарина и мяты. Отличный букет вкуса!
Великолепные десерты мы дегустировали в компании… Вы прочитали заголовок? Не пугайтесь и не удивляйтесь. Это творческий псевдоним владимирского стилиста Антона Зверева.
В портфолио у стилиста успешный опыт участия в многочисленных конкурсах и шоу профессионального мастерства. Антон – топ-стилист проекта NO Template, «Неделя моды Keune в Москве», он был в группе стилистов, которые готовили участниц конкурса «Миссис Россия-2016».
Признаемся честно, когда стилист с таким внушительным и статусным портфолио проявил интерес к нашему реалити, мы немного занервничали. Как пройдёт встреча, как сложится разговор?
Но оказалось, что именитый парикмахер очень прост в общении, доброжелателен и… скорее всего, атмосфера «Брауни» помогла нам быстро найти общий язык.
Непринуждённый и позитивный тон задал с первых минут разговора наш гость:
Ник-нейм «Тоня Зверь» — это для шоу, просто так принято. А в жизни и общении я – Антон Зверев. Парикмахер. Ведь именно так всегда называлась наша профессия. Мне это слово очень нравится, хотя, следуя моде многим, в том числе и мне, приходится на различных мероприятиях и модных показах позиционировать себя как стилист.
Пока мы ожидали наших участниц, успели узнать от Антона, что он с самого начала реалити-проекта «Городская красавица» заинтересовался и стал следить за ним.
Информацию о ходе проекта читал на сайте GK в разделе «Реалити».
Было интересно и очень интригующе. Вы раскрывали суть постепенно, поэтому с каждым новым топиком хотелось узнать всё больше. Сейчас все контуры проекта обозначились – это еженедельное соревнование, игра на выбывание. Отличный формат! Не сомневаюсь, что с каждой неделей накал страстей будет только нарастать».
Меж тем, в кафе появились участницы реалити — Фируза Мамедова, Алёна Орлова, Юлия Соловьёва и Арина Родионова.
Все они уже поделились фото и селфи с встречи в своих профилях ВК, что не может не радовать нас. Напоминаем, за участие в МК и встречах на проекте за рамками конкурсных испытаниях мы добавляем в общий зачёт 0,1 балла. И, конечно же, такие встречи – это дополнительный повод проявить активность в социальных сетях и поместить фото, сообщения и, возможно, короткие видео с хэштегами #городскаякрасавица и #gk33.
Знакомство и презентация нашего гостя прошли очень просто, беседа быстро приобрела непринуждённый характер. Девчонки выбрали десерты, попробовали чай и начали задавать вопросы. И вопросы носили очень практический, можно даже сказать, профессиональный характер. Надо заметить, что некоторые из наших участниц – коллеги Антона, и о том, как правильно ухаживать за волосами, знают не понаслышке.
Наши волосы точно также нуждаются в заботе, как и мы сами. Если вы вспоминаете о них только раз в месяц, когда нужно поправить стрижку, не жалуйтесь на то, что волосы слишком сухие или ломкие. Не надо грешить на «плохую» краску для волос или «плохого» мастера. Хотя и первое, и второго необходимо выбирать серьёзно, — говорил Антон.
Одним из первых стал вопрос о том, насколько уместно и уместно ли креативное окрашивание. В этом сезоне в тренде голубые пряди. Не помешает ли этот необычный цвет на проекте?
Креативный цвет волос – это великолепно! С удовольствием предлагаю это своим клиенткам. Более того, пробовал не раз креативное окрашивание на себе! Но если речь идёт о фотомодельном бизнесе, а «Городская красавица» именно про это, яркие пряди иногда могут несколько сузить диапазон вашей деятельности. Фотомодель в идеале – это чистый лист. Индивидуальность, безусловно, нужна, но она должна проявляться не «в лобовую», а в нюансах. Но при этом, никто и никогда не скажет заранее, у какой из моделей больше шансов найти работу. Вполне возможно, что именно девушка с яркими и необычного цвета волосами будет востребована.
Тут надо сделать небольшое отступление. Мы уже сообщали нашим участницам, но некоторые вещи стоит проговаривать неоднократно. На реалити МЫ НИ С КЕМ НЕ ПРОЩАЕМСЯ!
Все, без исключения, девушки – желанные гостьи на наших мастер-классах. Более того, мы будем очень рады, если те, кто постепенно будет переходить в категорию наблюдателей, станут болельщицами своих подруг по проекту и продолжат вести свои интернет-дневники.
Ведь помимо суперприза, в рамках гала-представления (это станет финальным этапом реалити-проекта) каждая из участниц получит приз от партнёров и спонсоров проекта, которые сейчас в ранге читателей и зрителей пристально наблюдают за активностью наших девушек.
И самое главное – наша стратегическая цель. Мы хотим, чтобы здесь, в нашем городе, появились девушки, способные профессионально участвовать в рекламе. Это реклама баннеров, видеоролики, фото для текстов в газетах и на интернет-ресурсах, участие в промо-акциях. Мы хотим сделать из наших участниц «рекламные лица Коврова». И это будет оплачиваться! Первым работодателем по завершении проекта станем мы – интернет-сайт GK! Поэтому повторяем – не уходите далеко от ваших мониторов, следите за проектом в мобильных приложениях, ставьте репосты и оставайтесь на связи. Не переключайтесь, будет интересно!
Однако вернёмся в «Брауни». Антон Зверев продолжил тему окрашивания волос. Было сказано определённо – оно должно быть, в случае, если собственный цвет волос недостаточно выразителен. И уж точно недопустимы «отросшие корни», эти миллиметры волос у основания, которые отличаются по цвету.
Не надо себя обманывать и убеждать, что «отросшие корни» — это задумка. Вытягивание прядей и окрашивание части волос, тонирование – это совсем другая история. Вам не удастся «обмануть» камеру, выдавая свою неряшливость за креатив!
Не менее важными стали советы по ежедневному уходу за волосами. Когда в ваших планах ежедневное позирование, либо если ваша работа «требует» часто мыть волосы, лучше проявить выдержку и ограничиться «сухим» шампунем или пудрой для волос. А основательно волосы следует мыть не чаще двух раз в неделю.
Какие причёски в тренде? Какая длина волос?
В тренде любая длина и цвет! – заявил Антон Зверев. – Главное – чтобы это вам действительно подходило.
На прощание Антон обратился ко всем участницам проекта. Все, кто хотел бы поискать и найти свой индивидуальный образ и стиль в причёске, сможет это сделать в рамках поездки «Мастерской стиля Тони Зверя». Это одна из наших задумок, которые мы рассчитываем реализовать в ходе проекта. А пока – ожидайте результаты недели и следующего этапа, который пройдёт…
Девчонки уже знают. Скоро узнаете и вы! Оставайтесь с нами!
Фотограф Александр Илларионов
0 комментариев