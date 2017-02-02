Реалити ГК
Вся правда о фотосете «Сквозь стекло». Видео
0 913
Итоги III этапа реалити «Городская красавица» уже подведены. Более того, реалитянки успешно преодолели активную фазу IV этапа и получили свои первый оценки.
Но мы ещё не показывали вам видеоотчёт фотосета с зеркалами GrimGlass!
Вы скажете, что видео уже было?
Да, но то был лишь маленький фрагмент,
съёмка «с камер видеонаблюдения».
А теперь – вся правда о фотосете «Сквозь стекло»!
Всё, о чём мы умолчали в репортаже «по горячим следам», расскажет Сергей Нестеров.
Интересно, откуда он знает про фотомоделей-китаянок?
По поводу III этапа — всё, тема закрыта.
Фоторяд Александра Илларионова, видео: Артёма Буренков, Антон Макаров
Но мы ещё не показывали вам видеоотчёт фотосета с зеркалами GrimGlass!
Вы скажете, что видео уже было?
Да, но то был лишь маленький фрагмент,
съёмка «с камер видеонаблюдения».
А теперь – вся правда о фотосете «Сквозь стекло»!
Всё, о чём мы умолчали в репортаже «по горячим следам», расскажет Сергей Нестеров.
Интересно, откуда он знает про фотомоделей-китаянок?
По поводу III этапа — всё, тема закрыта.
Но у нас ещё есть много, чего показать вам! Следите за реалити!
Фоторяд Александра Илларионова, видео: Артёма Буренков, Антон Макаров
0 комментариев