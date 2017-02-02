Реалити ГК

Вся правда о фотосете «Сквозь стекло». Видео

Zina_Orlova
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Итоги III этапа реалити «Городская красавица» уже подведены. Более того, реалитянки успешно преодолели активную фазу IV этапа и получили свои первый оценки.



Но мы ещё не показывали вам видеоотчёт фотосета с зеркалами GrimGlass!

Вы скажете, что видео уже было?

Да, но то был лишь маленький фрагмент,
съёмка «с камер видеонаблюдения».

А теперь – вся правда о фотосете «Сквозь стекло»!

Всё, о чём мы умолчали в репортаже «по горячим следам», расскажет Сергей Нестеров.

Интересно, откуда он знает про фотомоделей-китаянок?



По поводу III этапа — всё, тема закрыта.

Но у нас ещё есть много, чего показать вам! Следите за реалити!


Фоторяд Александра Илларионова, видео: Артёма Буренков, Антон Макаров

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