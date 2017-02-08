Яркое двухсерийное видео «Городской красавицы»

Следите за новостями проекта. Уже скоро – репортаж «Доброград-2, ледовый».

Видеопозволяет погрузиться в атмосферу этапа, вспомнить наиболее яркие моменты.Ещё один сюжет, подготовленный, раскрывает секреты «кухни проекта».Что для участниц реалити «Городская красавица»? Как они оценивают свою активность и шансы на успех? И кого считают «самым слабым звеном»? Смотрите видео.А мы уже занимаемся подведением итогов V этапа. По мнению организаторов и экспертов, именно это испытание позволило всем участницам максимально проявить волевые качества и командный дух. Как именно?