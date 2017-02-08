Реалити ГК
Яркое двухсерийное видео «Городской красавицы»
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Вчера завершился V этап реалити «Городская красавица». Мы провели его в Доброграде. О том, какие испытания пришлось преодолеть в морозный вечер, в ближайшее время. А пока предлагаем вспомнить, как проходил IV этап, соревнования в «Ярко Парке».
Видео Антона Макарова позволяет погрузиться в атмосферу этапа, вспомнить наиболее яркие моменты.
Ещё один сюжет, подготовленный Артёмом Буренковым, раскрывает секреты «кухни проекта».
Что для участниц реалити «Городская красавица»? Как они оценивают свою активность и шансы на успех? И кого считают «самым слабым звеном»? Смотрите видео.
А мы уже занимаемся подведением итогов V этапа. По мнению организаторов и экспертов, именно это испытание позволило всем участницам максимально проявить волевые качества и командный дух. Как именно?
Фоторяд: Александр Илларионов
Видео Антона Макарова позволяет погрузиться в атмосферу этапа, вспомнить наиболее яркие моменты.
Ещё один сюжет, подготовленный Артёмом Буренковым, раскрывает секреты «кухни проекта».
Что для участниц реалити «Городская красавица»? Как они оценивают свою активность и шансы на успех? И кого считают «самым слабым звеном»? Смотрите видео.
А мы уже занимаемся подведением итогов V этапа. По мнению организаторов и экспертов, именно это испытание позволило всем участницам максимально проявить волевые качества и командный дух. Как именно?
Следите за новостями проекта. Уже скоро – репортаж «Доброград-2, ледовый».
Фоторяд: Александр Илларионов
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