Реалити ГК

Яркое двухсерийное видео «Городской красавицы»

Zina_Orlova
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Вчера завершился V этап реалити «Городская красавица». Мы провели его в Доброграде. О том, какие испытания пришлось преодолеть в морозный вечер, в ближайшее время. А пока предлагаем вспомнить, как проходил IV этап, соревнования в «Ярко Парке».



Видео Антона Макарова позволяет погрузиться в атмосферу этапа, вспомнить наиболее яркие моменты.



Ещё один сюжет, подготовленный Артёмом Буренковым, раскрывает секреты «кухни проекта».



Что для участниц реалити «Городская красавица»? Как они оценивают свою активность и шансы на успех? И кого считают «самым слабым звеном»? Смотрите видео.



А мы уже занимаемся подведением итогов V этапа. По мнению организаторов и экспертов, именно это испытание позволило всем участницам максимально проявить волевые качества и командный дух. Как именно?

Следите за новостями проекта. Уже скоро – репортаж «Доброград-2, ледовый».


Фоторяд: Александр Илларионов

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