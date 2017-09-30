Реалити ГК
Юрий Дудь vs Иван Ургант. Кто лучше подойдёт для реалити ГК-2?
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Иван Ургант — уникальный, практически, пример в России, когда шоумен с бешеными рейтингами на ТВ благосклонно принят в блогосфере. У него популярный профиль в Instagram, его youtube-канал успешен в не меньшей степени, чем программы на ТВ. В чём секрет успеха?
Думается, в том, что Иван Андреевич чётко следует законам жанра. На ТВ он сдержанно-интеллигентен, шутки держатся на грани дозволенного, но при этом, говоря на спортивном жаргоне, «у самой бровки». Ну, а в youtube всё в полном естестве.
Ургант стал первым телеведущим, который решился пригласить на программу реально популярного видеоблогера, а не какого-нибудь фрика на посмешище. И в определённом смысле, это был баттл, который завершился вничью. Даже с некоторым неуловимым преимуществом Урганта.
Но вы, конечно, спросите: «А при чём тут GK?». А при том! Мы усиленно думаем, кого бы пригласить в качестве ведущего на реалити ГК-2. В первом сезоне эту роль получил ведущий регионального топ-10 Сергей Нестеров.
Кого пригласить на этот раз? С учётом кратно возросшего интереса к проекту, надо поднимать планку. Может, Дмитрия Нагиева? Мы с ним связались. Он дико извинялся, сказал, что неимоверно занят на съёмках всего, чего только можно.
Общались с ведущим каскадёр-шоу и экс-звездой «Дома-2» Сэмом Селезнёвым (кстати говоря, это не фейк), но пока определённости тоже нет.
Впрочем, кто сказал, что ведущим непременно должен быть мужчина? Мы пока думаем, и время на размышление, к счастью, есть. Ведь активные этапы реалити начнутся только в январе-феврале 2018 года. А пока продолжается голосование. Оно завершится 10 октября, после чего все мы узнаем, кто же из 21 претендентки пройдёт в проект.
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