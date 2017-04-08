All pigs must die. Ищем вкусный шашлык

Приятного аппетита!

Ещё поколение назад, во времена дефицита, шашлык был огромным событием. Сейчас мы можем позволить себе это лакомство, если не ежедневно, то раз в неделю точно. Причём у нас есть выбор: заморачиваться или купить готовый. Разумеется, профессиональные шашлычники с их навыками и тайными рецептами дадут большую фору «этому вашему покупному», но что если вылазка получилось спонтанной, а шашлык так и напрашивается стать главным героем пикника?И вот я решил пробежаться по магазинам в поисках того самого готового шашлыка.«Пятёрочка» и «Дикси», к сожалению, ничем порадовать не смогли. Для этих магазинов шашлычный сезон пока ещё не начался. Ну, да ладно. Не одними этими сетями жив ковровчанин!Пошли в «Посылторг». В морозилке нашёлся шашлык «По-охотничьи». Стоит он всего 109-90 за килограмм. Вариант вполне бюджетный, но это не свинина, а курятина. Шашлык замороженный. Если против замороженного мяса не возражаете, то флаг в руки! Думаю, «Посылторг» за свою продукцию отвечает! В замороженных банках я вижу бесспорный плюс. Вот представьте, что шашлык необходимо купить утром, а приготовите вы его лишь вечером. А если на улице жарко? Тут-то на помощь и придёт заморозка!В «Ассорти» взору также предстали замороженные вёдра, но уже на порядок дороже. Куриный шашлык «Горино» стоит 157 рублей, а свиной «По-венгерски» — 292 рубля за 900 грамм. Ещё там есть ронасовский шашлык «по-грузински» за 287 рублей. В общем, на любой вкус.Направляем стопы к магазинчику «Мясо и полуфабрикаты». Свиного шашлыка там не было, но с витрины на нас смотрела куриная грудка двух видов: «с паприкой» и «в апельсиновом соусе». Выглядела не очень аппетитно, хотя, заветриться на витрине для грудки не позор. Стоит лакомство 285 рублей за килограмм. Так что готовый шашлык вполне совместим с диетой. Но как по мне, грудка суховата.В «Магните» своих шашлычников дожидаются два вида маринованной свинины в вакууме и в охлаждённом ведёрке: «По-деверенски» и «Останкинская". Стоят они 240 и 230 рублей, соответственно.Самый большой выбор свиного шашлыка в «Нашей радуге». Он продаётся в вакуумной упаковке, и цены скачут от 231 до 386 рублей. Там есть и лопатка, и шейка, и другие части поросят, которые непременно попадут на ваш стол в этом шашлычном сезоне. Но опять-таки, это варианты для тех, кто не боится консервантов.Завершат наш обзор ковровские мясные гиганты: «Делко» и «Ронас». В обоих магазинах можете встретить по три вида маринованной свинины. Правда, в «Делко» цены на шашлык колеблются от 279 до 300 рублей, а в «Ронасе» от 260 до 280.Подведём итоги. Вы на диете? Тогда вам в «Мясо и полуфабрикаты». Бюджетный вариант? В «Посылторг». Можно в «Ассорти». Хочется больше выбора? В «Нашу радугу». Больше свежести? В «Делко». Разумеется, всё это — субъективное мнение потребителя, то есть, вашего покорного слуги.