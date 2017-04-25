Белоснежная мечта. Идеальный образ невесты

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Следующий обзор уже скоро! Он будет про...

Фото Константина КоёкинаКаждая невеста хоть раз представляла себя в свадебном платье. Без сомнения, нужно покупать именно тот наряд, который нравится именно вам. Ведь это же ваш праздник! Хочется, чтобы и красиво, и комфортно. Однако надо всё же понимать, что свадьба — это церемония со своими законами и канонами. Поэтому существует ряд неписаных правил…Платья с асимметричной юбкой, когда впереди намного короче, чем сзади, идут ходощавым и высоким.Невысокая девушка с округлыми бедрами максимально привлекательно смотрится в класическом длинном платье, прямом или с пышной юбкой.Не стоит «углублять» декольте, если вы обладательница пышных форм. У вас красивая грудь? Отлично! Но чересчур открыто демонстрировать её излишне, достаточно намёка. Кстати, для девушек с формами: стиль а ля «Древняя Греция» — это не ваш случай, лучше поищите варианты в стиле модерн, вообще — включите фантазию. Ну, их, эти «занавески»!..Фото Константина КоёкинаПри выборе платья важно точно подобрать ткань, в том числе, с учётом времени года. Нужно понимать, что летом в платье из плотной ткани вам будет просто дискомфортно.В этом сезоне модной была следующая цветовая гамма: айвари, молочный, пудра, кофейные и шоколодные оттенки. Все пастельные оттенки. Кружева, маленькие пуговки​, открытая спина. Легкая струящаяся юбка. Белое пышное платье также актуально.Специалисты свадебного салона «Белая роза» помогут подобрать платье вашей мечты. Здесь вам дадут подробную консультацию, при необходимости сделают подгонку платья по фигуре, окажут другие необходимые сервисы.Свадебный салон «Шанталь» предлагает большой выбор свадебных, вечерних и детских платьев. Размеры — до 64. Новые поступления каждую неделю. Производители из Италии, Турции и Ростова-на-Дону и Москвы.Платье — это прекрасно. Но оно не будет идеально сидеть, если вы не побеспокоились о правильном нижнем белье. Да, и вообще, хорошее дорогое бельё — тот самый «маленький секрет», который позволяет нашей самооценке взлететь до небес!И уж если вы настоящая невеста до кончиков ногтей, то побеспокоиться надо и о пеньюаре, о пижамке. Кстати, в последнее время многие продвинутые невесты даже специальные фотосеты «а ля неглиже» заказывают. Очень пикантно и стильно.Фото Константина КоёкинаЧто же такое, правильное бельё для невесты? Разумеется, цвет, который идеально соответствует цвету платья. Фактура — все кружева должны быть под контролем (если что-то и выглядывает из под краёв платья, то только если так задумано!), не топорщиться и не создавать ненужных визуальных проблем. Облегание должно быть также правильным — никаких чрезмерно врезающихся резинок и т.п. У вас очень открытое платье? Замечательно! Тогда классический бюстгальтер не нужен, но есть силиконовый «хай-тек». Либо, в крое платье предусмотрен корсаж, тогда «монокини», и никаких гвоздей!Магазин нижнего белья «Бест и Я» поможет подобрать невесте белье мечты! Хорошее качество, интересные комбинации и большой выбор!В тренде украшения из живых цветов! Многие цветочные магазины предоставляют услугу плетения цветочных украшений.В нашем городе такую услугу оказывают студия цветов «EL FLEURS».Флористы магазина цветов «Florissimo» готовы воплотить в жизнь самые смелые цветочные фантазии невесты! Яркий, нежный, экстравагантный образы! Каждая найдет здесь свой венок невесты!Роскошное свадебное платье, идеальное белье и цветочный венок! Идеальный образ современной и роскошной невесты!