Между нами тает жир. Тайны тушёнки

В общем, приятного аппетита!

Тушёнка – это прекрасный продукт.С ней можно что-нибудь приготовить, съесть прямо из банки, закопать в лесу на случай войны. Её можно взять с собой в поход, на дачу, в гости… да куда угодно! В общем, покупайте и не проиграете!Правда, зачастую бывает обидно: выкладываешь содержимое банки в свой будущий кулинарный шедевр, а в результате мяса и не видно. И это несмотря на надписи типа «ГОСТ», «Бабушкин рецепт» и прочий маркетинг, которым сыт, как известно, не будешь.Сегодня я решил выяснить, что за продукт скрывается за этикеткой «Тушёная свинина».Для этого я пробежался по магазинам, купил шесть банок тушёнки разных ценовых категорий. Закупку осуществлял в нескольких магазинах, выбирал по принципу «пальцем в небо». Затем я достал свою верную газовую горелку и начал греть.Вот тут-то и открылась вся правда, которая скрывается за металлическими стенками. Что должно стать жидким – им стало, а мясо осталось мясом. Растопленную субстанцию мы разложили по трём тарелочкам: «жидкое», «мясо» и ещё одна тарелочка с пугающим названием «прочее». Оно включает в себя: шкурки, нерастаявший жир и прочие субпродукты. Разумеется, эксперимент эталонным назвать нельзя, но примерно различить сколько в банке искомой свинины вполне возможно. В этом мне помогли самые обычные кухонные весы.Подойдя к делу со всей своей технарской пытливостью, я составил таблицу, из которой видно соотношение цены и мяса. Получилась некая лабораторная работа по предмету холостяцкой жизни. Количество получившегося продукта указано в процентах.Конечно же, не обошлось без дегустации. Приз зрительских симпатий получила тушёнка «Честный продукт», хотя, судя по количеству того, что осталось после слива бульона, есть и честнее.Как мы видим, по количеству мяса лидирует марка «Совок», а по параметру «цена-качество» — «Барс».Проводя анализ, я несколько удивился, насколько может быть дорогим мясо, заключённое в металлическую оболочку. Только задумайтесь, сколько мы платим за чуть более 100 грамм мяса. Так что, судя по цене, тушёная свинина продукт скорее праздничный или экстренный, чем повседневный.Лучшая в моей жизни тушёнка попадалась мне в офицерских пайках. Правда по адекватной цене достать их не очень-то и просто. Но, как говорится, «кто ищет – тот всегда найдёт». А совсем-совсем идеальный вариант – это сделать самому. Но для этого нужен специальный прибор — автоклав. И если это чудо пылится где-то в закромах вашей квартиры, то можете смело приступать к творчеству. Тут уж с количеством мяса в банке вас никто обмануть не сможет!