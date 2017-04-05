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Между нами тает жир. Тайны тушёнки
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Холостятская жизнь таит в себе множество опасностей. Одна из самых страшных – остаться голодным. Мы, мужчины, любим что-то пожирнее и с мясом.
Тушёнка – это прекрасный продукт.
С ней можно что-нибудь приготовить, съесть прямо из банки, закопать в лесу на случай войны. Её можно взять с собой в поход, на дачу, в гости… да куда угодно! В общем, покупайте и не проиграете!
Правда, зачастую бывает обидно: выкладываешь содержимое банки в свой будущий кулинарный шедевр, а в результате мяса и не видно. И это несмотря на надписи типа «ГОСТ», «Бабушкин рецепт» и прочий маркетинг, которым сыт, как известно, не будешь.
Сегодня я решил выяснить, что за продукт скрывается за этикеткой «Тушёная свинина».
Для этого я пробежался по магазинам, купил шесть банок тушёнки разных ценовых категорий. Закупку осуществлял в нескольких магазинах, выбирал по принципу «пальцем в небо». Затем я достал свою верную газовую горелку и начал греть.
Вот тут-то и открылась вся правда, которая скрывается за металлическими стенками. Что должно стать жидким – им стало, а мясо осталось мясом. Растопленную субстанцию мы разложили по трём тарелочкам: «жидкое», «мясо» и ещё одна тарелочка с пугающим названием «прочее». Оно включает в себя: шкурки, нерастаявший жир и прочие субпродукты. Разумеется, эксперимент эталонным назвать нельзя, но примерно различить сколько в банке искомой свинины вполне возможно. В этом мне помогли самые обычные кухонные весы.
Подойдя к делу со всей своей технарской пытливостью, я составил таблицу, из которой видно соотношение цены и мяса. Получилась некая лабораторная работа по предмету холостяцкой жизни. Количество получившегося продукта указано в процентах.
Конечно же, не обошлось без дегустации. Приз зрительских симпатий получила тушёнка «Честный продукт», хотя, судя по количеству того, что осталось после слива бульона, есть и честнее.
Как мы видим, по количеству мяса лидирует марка «Совок», а по параметру «цена-качество» — «Барс».
Проводя анализ, я несколько удивился, насколько может быть дорогим мясо, заключённое в металлическую оболочку. Только задумайтесь, сколько мы платим за чуть более 100 грамм мяса. Так что, судя по цене, тушёная свинина продукт скорее праздничный или экстренный, чем повседневный.
Лучшая в моей жизни тушёнка попадалась мне в офицерских пайках. Правда по адекватной цене достать их не очень-то и просто. Но, как говорится, «кто ищет – тот всегда найдёт». А совсем-совсем идеальный вариант – это сделать самому. Но для этого нужен специальный прибор — автоклав. И если это чудо пылится где-то в закромах вашей квартиры, то можете смело приступать к творчеству. Тут уж с количеством мяса в банке вас никто обмануть не сможет!
Тушёнка – это прекрасный продукт.
С ней можно что-нибудь приготовить, съесть прямо из банки, закопать в лесу на случай войны. Её можно взять с собой в поход, на дачу, в гости… да куда угодно! В общем, покупайте и не проиграете!
Правда, зачастую бывает обидно: выкладываешь содержимое банки в свой будущий кулинарный шедевр, а в результате мяса и не видно. И это несмотря на надписи типа «ГОСТ», «Бабушкин рецепт» и прочий маркетинг, которым сыт, как известно, не будешь.
Сегодня я решил выяснить, что за продукт скрывается за этикеткой «Тушёная свинина».
Для этого я пробежался по магазинам, купил шесть банок тушёнки разных ценовых категорий. Закупку осуществлял в нескольких магазинах, выбирал по принципу «пальцем в небо». Затем я достал свою верную газовую горелку и начал греть.
Вот тут-то и открылась вся правда, которая скрывается за металлическими стенками. Что должно стать жидким – им стало, а мясо осталось мясом. Растопленную субстанцию мы разложили по трём тарелочкам: «жидкое», «мясо» и ещё одна тарелочка с пугающим названием «прочее». Оно включает в себя: шкурки, нерастаявший жир и прочие субпродукты. Разумеется, эксперимент эталонным назвать нельзя, но примерно различить сколько в банке искомой свинины вполне возможно. В этом мне помогли самые обычные кухонные весы.
Подойдя к делу со всей своей технарской пытливостью, я составил таблицу, из которой видно соотношение цены и мяса. Получилась некая лабораторная работа по предмету холостяцкой жизни. Количество получившегося продукта указано в процентах.
Конечно же, не обошлось без дегустации. Приз зрительских симпатий получила тушёнка «Честный продукт», хотя, судя по количеству того, что осталось после слива бульона, есть и честнее.
Как мы видим, по количеству мяса лидирует марка «Совок», а по параметру «цена-качество» — «Барс».
Проводя анализ, я несколько удивился, насколько может быть дорогим мясо, заключённое в металлическую оболочку. Только задумайтесь, сколько мы платим за чуть более 100 грамм мяса. Так что, судя по цене, тушёная свинина продукт скорее праздничный или экстренный, чем повседневный.
Лучшая в моей жизни тушёнка попадалась мне в офицерских пайках. Правда по адекватной цене достать их не очень-то и просто. Но, как говорится, «кто ищет – тот всегда найдёт». А совсем-совсем идеальный вариант – это сделать самому. Но для этого нужен специальный прибор — автоклав. И если это чудо пылится где-то в закромах вашей квартиры, то можете смело приступать к творчеству. Тут уж с количеством мяса в банке вас никто обмануть не сможет!
3 комментария
Теперь напишите статью, что в пачка чипсов, это 20 грамм картошки по цене 3 килограммов)))
Теперь хоть наводка есть на приличные продукты.
пусть оно хоть всю банку занимает, но если сделано из мертвой свиньи, то…
и хватит жрать «такую» пищу