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Фильм! Фильм! Фильм! Обзор свадебных видеографов
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По большому счету, итог всему свадебному великолепию (это поймёте потом, через годы) — это ровно то, что вы и ваши близкие, да, вообще, все, кому станет интересно, увидят в вашем свадебном видео. Каким станет это ваше самое главное кино?
Очень важно не ошибиться с выбором оператора. Иначе, может оказаться, что все ваши старания останутся за кадром не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова.
Во всех подробностях о нюансах свадебной съемки GK уже рассказал один из видеографов нашего города. Еще раз прочитаем его советы и приступаем к изучению портфолио разных операторов. Их в городе работает довольно много, у каждого свои подходы и особенности.
Уверены, что в этом многообразии всегда можно выбрать профессионала, стиль работы которого подходит именно вам.
Для упрощения задачи, мы уже подготовили список наиболее популярных:
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Телефон: 8 (919)000 44-88
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Телефон: 8(910)672 69-59
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Телефон: 8(919)009-19-39
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Телефон: 8 (920) 348 56-07, 8 (999) 730 31-47
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Телефон: 8(919)00-492-00
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Телефон: 8 (904) 032 42-32
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Хэштег #свадьба на нашем сайте вмещает полный список свадебных профессионалов!
Публикуется на правах рекламы
Очень важно не ошибиться с выбором оператора. Иначе, может оказаться, что все ваши старания останутся за кадром не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова.
Во всех подробностях о нюансах свадебной съемки GK уже рассказал один из видеографов нашего города. Еще раз прочитаем его советы и приступаем к изучению портфолио разных операторов. Их в городе работает довольно много, у каждого свои подходы и особенности.
Уверены, что в этом многообразии всегда можно выбрать профессионала, стиль работы которого подходит именно вам.
Для упрощения задачи, мы уже подготовили список наиболее популярных:
Александр Шолев
Контакты видеографа:
Телефон: 8 (919)000 44-88
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Александр Шолев ВКонтакте
Андрей Сафонов
Контакты видеографа:
Телефон: 8(910)672 69-59
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Сафонов ВКонтакте
Андрей Сафонов в Одноклассниках
Фейсбук
Аккаунт в Инстаграм
Дмитрий Стенько
Контакты видеографа:
Телефон: 8(919)009-19-39
Полное портфолио в социальных сетях:
Дмитрий Стенько ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Сайт видеографа Дмитрия Стенько
Maxim Shabalin
Контакты видеографа:
Телефон: 8 (920) 348 56-07, 8 (999) 730 31-47
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Maxim Shabalin ВКонтакте
Сообщество ВКонтакте
Профиль в Одноклассниках
Студия «MakarovFilm»
Контакты видеографа:
Телефон: 8(919)00-492-00
Полное портфолио работ в социальных сетях:
MakarovFilm в ВКонтакте
Инстаграм
Творческое объединение «RedArt»
Контакты видеографа:
Телефон: 8 (904) 032 42-32
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Творческое объединение «RedArt» ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Хэштег #свадьба на нашем сайте вмещает полный список свадебных профессионалов!
Совет да любовь!
Публикуется на правах рекламы
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