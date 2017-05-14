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Фильм! Фильм! Фильм! Обзор свадебных видеографов

Анна Постникова
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По большому счету, итог всему свадебному великолепию (это поймёте потом, через годы) — это ровно то, что вы и ваши близкие, да, вообще, все, кому станет интересно, увидят в вашем свадебном видео. Каким станет это ваше самое главное кино?



Очень важно не ошибиться с выбором оператора. Иначе, может оказаться, что все ваши старания останутся за кадром не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова.

Во всех подробностях о нюансах свадебной съемки GK уже рассказал один из видеографов нашего города. Еще раз прочитаем его советы и приступаем к изучению портфолио разных операторов. Их в городе работает довольно много, у каждого свои подходы и особенности.

Уверены, что в этом многообразии всегда можно выбрать профессионала, стиль работы которого подходит именно вам.

Для упрощения задачи, мы уже подготовили список наиболее популярных:

Александр Шолев




Контакты видеографа:

Телефон: 8 (919)000 44-88

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Александр Шолев ВКонтакте

Андрей Сафонов




Контакты видеографа:

Телефон: 8(910)672 69-59

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Андрей Сафонов ВКонтакте
Андрей Сафонов в Одноклассниках
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Дмитрий Стенько




Контакты видеографа:

Телефон: 8(919)009-19-39

Полное портфолио в социальных сетях:

Дмитрий Стенько ВКонтакте

Аккаунт в Инстаграм

Сайт видеографа Дмитрия Стенько

Maxim Shabalin




Контакты видеографа:

Телефон: 8 (920) 348 56-07, 8 (999) 730 31-47

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Maxim Shabalin ВКонтакте

Сообщество ВКонтакте

Профиль в Одноклассниках

Студия «MakarovFilm»




Контакты видеографа:

Телефон: 8(919)00-492-00

Полное портфолио работ в социальных сетях:

MakarovFilm в ВКонтакте

Инстаграм

Творческое объединение «RedArt»




Контакты видеографа:

Телефон: 8 (904) 032 42-32

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Творческое объединение «RedArt» ВКонтакте

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Хэштег #свадьба на нашем сайте вмещает полный список свадебных профессионалов!

Совет да любовь!


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