Мандариновый рай. Ищем, где дешевле!

У нас бананы по 49,90 копеек. Вкусные, прям из Эквадора! — говорит продавец

Кто знает места дешевле? А главное, где вкуснее? Делитесь в комментариях. Ведь до самого главное события года осталось 9 дней!

получить дольку новогоднего настроения могут все желающие. И без очередей! Турецкие — 78 рублей, а вот марокканские дороже — 83 рубля.Мы неслучайно заговорили про очереди. А ведь ещё в 80-е мандарины достать было не так-то просто. Чтобы купить этот сладкий плод новогоднего настроения, нужно было встать в пять утра. Выйти на мороз и выстаивать длинную очередь. То ли дело сейчас! В тепле и на каждом шагу.В надежде нарваться на скидку, ну или акцию, заходим в магазин. Мандарины — 85 рублей. Скидки есть, но на бананы.акция. Мандарины по 84,90 копеек. Прямо мандариновое нашествие. Скупаем уже сейчас. Вдруг ближе к 31 подорожает…Сегодня мы были не только на открытии «СИНЕМА ПАРК», но и успели забежать в, прицениться. Мандарины — 58,10 копеек. Пожалуй, пока это дешевле, чем у остальных.Такой разброс цен понятен. Многие говорят, что аренда высокая или такие цены поставщиков.Следующий пункт нашего маршрута — магазин. Фасованные мандарины стоят 59,95 копеек. На развес — 59,90 копеек.Не даром говорят, что оранжевый цвет вызывает у людей ощущение радости. А запах новогоднего плода, так по-другому называют мандарины, ассоциируется всегда с праздником. Продолжаем искать…МагазинМандарины по 89,90 копеек. А ведь это уже скидка. Стоили 104,40 копеек. Мандарины марокканские.Зимой так хочется тепла! Вот и скупаем с витрин марокканские мандарины из жаркого Марокко. А ещё такие мандарины сладкие и сочные. Турецкие — с косточкой и кисловатые. Мы в магазине. Цена за килограмм — 74 рублей.И у тех «желто-зеленых», что на фото, тоже есть свои поклонники! Магазин— 53,90 копеек.Или это танжерин? Подходит для тех, кто на диете. Но увы, пока мы не видели настоящий зелёный танжерин на прилавках…Это сейчас пошли гипермаркеты. А ведь наши бабушки до сих пор закупаются на рынках. Наш мандариновый обзор продолжается. И ведь оказывается самые высокие цены на мандарины именно на рынках. Намандарины есть даже по 300 рублей. Мандарины из Адлера — по 100 рублей. Есть мандарины прямо с ветками и листьями. Кажется, что их только-только сорвали с дерева. Цена таких — 120 рублей. Самые дешёвые по 80 рублей.Наперед покупкой даже попробовать можно. Цена мандаринов — 120 рублей.Итак, подведём итоги: