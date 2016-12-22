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Мандариновый рай. Ищем, где дешевле!
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Ярко-оранжевые цитрусовые плоды заполонили прилавки магазинов. Да, скоро Новый год! В ассортименте: марокканские и турецкие мандарины. Где купить выгоднее?
В «Ассорти» получить дольку новогоднего настроения могут все желающие. И без очередей! Турецкие — 78 рублей, а вот марокканские дороже — 83 рубля.
Мы неслучайно заговорили про очереди. А ведь ещё в 80-е мандарины достать было не так-то просто. Чтобы купить этот сладкий плод новогоднего настроения, нужно было встать в пять утра. Выйти на мороз и выстаивать длинную очередь. То ли дело сейчас! В тепле и на каждом шагу.
В надежде нарваться на скидку, ну или акцию, заходим в магазин «Посылторг». Мандарины — 85 рублей. Скидки есть, но на бананы.
В «Атаке» акция. Мандарины по 84,90 копеек. Прямо мандариновое нашествие. Скупаем уже сейчас. Вдруг ближе к 31 подорожает…
Сегодня мы были не только на открытии «СИНЕМА ПАРК», но и успели забежать в «Нашу Радугу», прицениться. Мандарины — 58,10 копеек. Пожалуй, пока это дешевле, чем у остальных.
Такой разброс цен понятен. Многие говорят, что аренда высокая или такие цены поставщиков.
Следующий пункт нашего маршрута — магазин «Пятёрочка». Фасованные мандарины стоят 59,95 копеек. На развес — 59,90 копеек.
Не даром говорят, что оранжевый цвет вызывает у людей ощущение радости. А запах новогоднего плода, так по-другому называют мандарины, ассоциируется всегда с праздником. Продолжаем искать…
Магазин «Амби». Мандарины по 89,90 копеек. А ведь это уже скидка. Стоили 104,40 копеек. Мандарины марокканские.
Зимой так хочется тепла! Вот и скупаем с витрин марокканские мандарины из жаркого Марокко. А ещё такие мандарины сладкие и сочные. Турецкие — с косточкой и кисловатые. Мы в магазине «Дикси». Цена за килограмм — 74 рублей.
И у тех «желто-зеленых», что на фото, тоже есть свои поклонники! Магазин «Магнит» — 53,90 копеек.
Или это танжерин? Подходит для тех, кто на диете. Но увы, пока мы не видели настоящий зелёный танжерин на прилавках…
Это сейчас пошли гипермаркеты. А ведь наши бабушки до сих пор закупаются на рынках. Наш мандариновый обзор продолжается. И ведь оказывается самые высокие цены на мандарины именно на рынках. На «Крупянщике» мандарины есть даже по 300 рублей. Мандарины из Адлера — по 100 рублей. Есть мандарины прямо с ветками и листьями. Кажется, что их только-только сорвали с дерева. Цена таких — 120 рублей. Самые дешёвые по 80 рублей.
На «Октябрьском» перед покупкой даже попробовать можно. Цена мандаринов — 120 рублей.
Итак, подведём итоги:
На рынках мандарины дорогие. Выгоднее брать в магазинах «Магнит» и «Пятёрочка». Говорят, что вкусные!
В «Ассорти» получить дольку новогоднего настроения могут все желающие. И без очередей! Турецкие — 78 рублей, а вот марокканские дороже — 83 рубля.
Мы неслучайно заговорили про очереди. А ведь ещё в 80-е мандарины достать было не так-то просто. Чтобы купить этот сладкий плод новогоднего настроения, нужно было встать в пять утра. Выйти на мороз и выстаивать длинную очередь. То ли дело сейчас! В тепле и на каждом шагу.
В надежде нарваться на скидку, ну или акцию, заходим в магазин «Посылторг». Мандарины — 85 рублей. Скидки есть, но на бананы.
У нас бананы по 49,90 копеек. Вкусные, прям из Эквадора! — говорит продавец
В «Атаке» акция. Мандарины по 84,90 копеек. Прямо мандариновое нашествие. Скупаем уже сейчас. Вдруг ближе к 31 подорожает…
Сегодня мы были не только на открытии «СИНЕМА ПАРК», но и успели забежать в «Нашу Радугу», прицениться. Мандарины — 58,10 копеек. Пожалуй, пока это дешевле, чем у остальных.
Такой разброс цен понятен. Многие говорят, что аренда высокая или такие цены поставщиков.
Следующий пункт нашего маршрута — магазин «Пятёрочка». Фасованные мандарины стоят 59,95 копеек. На развес — 59,90 копеек.
Не даром говорят, что оранжевый цвет вызывает у людей ощущение радости. А запах новогоднего плода, так по-другому называют мандарины, ассоциируется всегда с праздником. Продолжаем искать…
Магазин «Амби». Мандарины по 89,90 копеек. А ведь это уже скидка. Стоили 104,40 копеек. Мандарины марокканские.
Зимой так хочется тепла! Вот и скупаем с витрин марокканские мандарины из жаркого Марокко. А ещё такие мандарины сладкие и сочные. Турецкие — с косточкой и кисловатые. Мы в магазине «Дикси». Цена за килограмм — 74 рублей.
И у тех «желто-зеленых», что на фото, тоже есть свои поклонники! Магазин «Магнит» — 53,90 копеек.
Или это танжерин? Подходит для тех, кто на диете. Но увы, пока мы не видели настоящий зелёный танжерин на прилавках…
Это сейчас пошли гипермаркеты. А ведь наши бабушки до сих пор закупаются на рынках. Наш мандариновый обзор продолжается. И ведь оказывается самые высокие цены на мандарины именно на рынках. На «Крупянщике» мандарины есть даже по 300 рублей. Мандарины из Адлера — по 100 рублей. Есть мандарины прямо с ветками и листьями. Кажется, что их только-только сорвали с дерева. Цена таких — 120 рублей. Самые дешёвые по 80 рублей.
На «Октябрьском» перед покупкой даже попробовать можно. Цена мандаринов — 120 рублей.
Итак, подведём итоги:
На рынках мандарины дорогие. Выгоднее брать в магазинах «Магнит» и «Пятёрочка». Говорят, что вкусные!
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