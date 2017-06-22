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Холодное лето-2017. Шорты или уги? Ждём скидки на купальники?
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Новости о погоде. Что может быть печальнее? И хоть бы кто порадовал, обнадёжил!.. Ведущие новостей с фальшивыми улыбками говорили про какие-то двадцать жарких дней в июле… Потом про пятнадцать. А на днях по федеральному каналу в метео-выпуске девушка со скорбью в голосе объявила: «Лета не будет». А как же шорты, сланцы и босоножки?.. От одной мысли о них мурашки по телу!
Из-за плохой погоды в России упали продажи прохладительных напитков, шашлыка, кондиционеров и мороженого.
Спрос на мороженое упал в три раза по сравнению с прошлым годом, существенно меньше стали покупать квас, шашлыки и одежду.
Хиты продаж — зонты и обогреватели.
Грусть-тоска и в сфере фэшн-индустрии. Все жалуются на отсутствие спроса на летнюю одежду и обувь из-за холодов…
При этом, интерес к демисезонным вещам по-прежнему сохраняется.
Звёзды Instagram уже открыто занялись продвижением пальто, пуховиков и тёплой обуви. Соответствующие фото в профилях разместили Тина Канделаки и Ирина Слуцкая.
Представители брендов говорят о необходимости проводить акции, делать скидки на летние коллекции. А как обстоят дела со спросом на летнюю одежду в Коврове?
Юлия Корепанова, управляющая шоу-рума juli_room_kovrov:
Татьяна Богданова, владелец магазина Modno.Rus:
Это о взрослой одежде. А что с одеждой для детей?
Мы спросили у управляющей розничной сети ТМ «KoтMaрKoт» Екатерины Машковцевой:
Если нет оснований надевать и покупать лёгкую одежду, значит, будем носить и приобретать утеплённую. Кстати, дизайнеры утверждают, что нынешнему холодному лету максимально соответствуют угольно-серый, виноградный, цвет бурдундского вина, приглушенный изумрудный, а также мягкие синие оттенки.
Советуем присмотреться к этим тонам, поскольку метеорологи считают, что в Центральной России меняется климат, и холодное лето становится нормой. И, как ни поразительно, объясняют это глобальным потеплением:
— В первую очередь, теплеют высокие широты и уменьшается разница температур между экватором и полюсами. Кажется, если идет глобальное потепление, то и температура воздуха повсеместно должна повышаться. Но на самом деле это приводит к другим процессам, — заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, такая ситуация будет наблюдаться как минимум в течение следующих 10 лет. В связи с этим лето в Центральной России будет прохладным, а зимы, наоборот, аномально теплыми.
Фотосет с участием команды GK by Кирилл Мольков
Публикуется на правах рекламы.
Из-за плохой погоды в России упали продажи прохладительных напитков, шашлыка, кондиционеров и мороженого.
Спрос на мороженое упал в три раза по сравнению с прошлым годом, существенно меньше стали покупать квас, шашлыки и одежду.
Хиты продаж — зонты и обогреватели.
Грусть-тоска и в сфере фэшн-индустрии. Все жалуются на отсутствие спроса на летнюю одежду и обувь из-за холодов…
При этом, интерес к демисезонным вещам по-прежнему сохраняется.
Звёзды Instagram уже открыто занялись продвижением пальто, пуховиков и тёплой обуви. Соответствующие фото в профилях разместили Тина Канделаки и Ирина Слуцкая.
Представители брендов говорят о необходимости проводить акции, делать скидки на летние коллекции. А как обстоят дела со спросом на летнюю одежду в Коврове?
Юлия Корепанова, управляющая шоу-рума juli_room_kovrov:
Действительно, лето выдалось не столь удачным для продаж шорт и сланцев. В апреле покупатели баловали себя очередными летними новинками, но погода мая и июня внесла рациональность при выборе покупки. Ковровчане стали одеваться по погоде. Спрос на демисезонную одежду вырос. А сланцы и купальник заставят купить, думается, либо поездка в отпуск, либо хорошая акция.
Татьяна Богданова, владелец магазина Modno.Rus:
Дело в том, что у меня хорошо берут летнюю коллекцию. Но предпочитают кардиганы, бомберы, джинсовые вещи. Вне сомнений, торговля в этом году идёт значительно хуже, чем в прошлом… Вещи из летних коллекций покупают, но не в таком объёме, как бы этого хотелось. Главным образом, спрашивают верхнюю летнюю одежду.
Это о взрослой одежде. А что с одеждой для детей?
Мы спросили у управляющей розничной сети ТМ «KoтMaрKoт» Екатерины Машковцевой:
Изменения в потребительском спросе, конечно же, заметны. Спрос сместился в сторону более тёплых вещей. Но именно наша торговая марка в данной ситуации чувствет себя увереннее других, поскольку мы не только продавцы, но и производители. И уже перестроились, в торговую сеть поступают вещи, соответствующие погоде. Ну, а на летнюю коллекцию до августа действует очень привлекательная акция – скидка 15% ОТ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Если нет оснований надевать и покупать лёгкую одежду, значит, будем носить и приобретать утеплённую. Кстати, дизайнеры утверждают, что нынешнему холодному лету максимально соответствуют угольно-серый, виноградный, цвет бурдундского вина, приглушенный изумрудный, а также мягкие синие оттенки.
Советуем присмотреться к этим тонам, поскольку метеорологи считают, что в Центральной России меняется климат, и холодное лето становится нормой. И, как ни поразительно, объясняют это глобальным потеплением:
— В первую очередь, теплеют высокие широты и уменьшается разница температур между экватором и полюсами. Кажется, если идет глобальное потепление, то и температура воздуха повсеместно должна повышаться. Но на самом деле это приводит к другим процессам, — заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, такая ситуация будет наблюдаться как минимум в течение следующих 10 лет. В связи с этим лето в Центральной России будет прохладным, а зимы, наоборот, аномально теплыми.
Лето у нас, короткое, зато малоснежное!©
Фотосет с участием команды GK by Кирилл Мольков
Публикуется на правах рекламы.
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