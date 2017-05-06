Идеальные свадебные фото. Выбираем фотографа

Александр Липатов

Юлия Трофимова

Надежда Жерихова

Ирина Горшкова

Иван Муртазин

Ирина Крайнова

Екатерина Морозова

Андрей Сафонов

Алексей Голубев

Олег Головин

Андрей Бубенин

Александр Илларионов

Игорь Селезнёв

Определились с фотографом? Уже скоро мы поможем вам выбрать видеографа на свадьбу!

Чтобы выбрать фотографа на торжество необходимо составить список из 5-8 понравившихся фотографов. Выбирайте, в первую очередь по работам, которые большинство фотографов размещают в социальных сетях и на своих сайтах. После определения списка наиболее понравившихся работ (читай- фотографов), позвоните каждому из них. Личный разговор очень важен!В беседе уточните график фотографа: свободен ли он на интересующую вас дату. Второй вопрос — ценник. Обычно у фаотографов почасовая оплата. Но окончательная цена вопроса, скорее всего, будет обозначена уже при личной встрече, если вы заинтересуетесь и захотите встречаться.На личной встрече речь пойдёт уже не только о цене, но и о сценарии свадьбы, о зонах локации (там где будут сделаны постановочные кадры), ну, и обо всех деталях. Тогда же, если результат переговоров вас устроит, можно заключать договор.Фотографов в городе довольно много. В принципе, не составляет проблемы поискать и за пределами города, например, во Владимире. Ну, а мы пока что предлагаем список контактов наиболее популярных и положительно зарекомендовавших себя ковровских фотографов.Телефон:Телефон: 8 (920)933-00-88Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон: