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Идеальные свадебные фото. Выбираем фотографа
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Создание образов невесты и жениха, свадебный декор, кортеж и другие составляющие церемонии бракосочетания свадьбы могут оказаться бессмысленными, если на свадьбе нет фотографа. Не зря же говорят: «Не запостил, значит — не было». Но ещё печальнее, если ваш свадебный фотограф не оправдает надежд, и снимки не выйдут красивыми и эффектными. Ведь свадебный фотосет — это самое главное в любом семейном альбоме! По сути, из-за этих, поистине исторических кадров и затевается весь «свадебный переполох». Важно, не ошибиться с выбором «мастера волшебного мгновенья».
Чтобы выбрать фотографа на торжество необходимо составить список из 5-8 понравившихся фотографов. Выбирайте, в первую очередь по работам, которые большинство фотографов размещают в социальных сетях и на своих сайтах. После определения списка наиболее понравившихся работ (читай- фотографов), позвоните каждому из них. Личный разговор очень важен!
В беседе уточните график фотографа: свободен ли он на интересующую вас дату. Второй вопрос — ценник. Обычно у фаотографов почасовая оплата. Но окончательная цена вопроса, скорее всего, будет обозначена уже при личной встрече, если вы заинтересуетесь и захотите встречаться.
На личной встрече речь пойдёт уже не только о цене, но и о сценарии свадьбы, о зонах локации (там где будут сделаны постановочные кадры), ну, и обо всех деталях. Тогда же, если результат переговоров вас устроит, можно заключать договор.
Фотографов в городе довольно много. В принципе, не составляет проблемы поискать и за пределами города, например, во Владимире. Ну, а мы пока что предлагаем список контактов наиболее популярных и положительно зарекомендовавших себя ковровских фотографов.
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (915) 750 81-70
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Александр Липатов ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920)933-00-88
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Юлия Трофимова ВКонткте
Сайт фотографа Юлии Трофимовой
Контакты фотографа:
Телефон: 8(910) 774 13-28
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Юлия Жерихова ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Одноклассники
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920) 624 03-97, 8 (915) 776 22-89
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Ирина Горшкова в Одноклассниках
Контакты фотографа:
Телефон: 8(919) 011 50-69
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Иван Муртазин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Сайт фотографа Ивана Муртазина
Контакты фотографа:
Телефон: 8(920)625 11-07
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Ирина Крайнова ВКонтакте
Ирина Крайнова в Одноклассниках
Аккаунт в Инстаграм
Сайт фотографа Ирины Крайновой
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (930) 031 05-08
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Катерина Морозова ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Сайт фотографа Екатерины Морозовой
Контакты фотографа:
Телефон: 8(910)672 69-59
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Сафонов ВКонтакте
Андрей Сафонов в Одноклассниках
Фейсбук
Аккаунт в Инстаграм
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920) 902 87-53
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Сайт фотографа Алексея Голубева
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (902) 882 32-30
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Олег Головин в Одноклассниках
Олег Головин ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Facebook
Контакты фотографа:
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Телефон:8 (910) 677 08-05
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Бубенин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Контакты фотографа:
Телефон:8 (920)906 09-38
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Александр Илларионов ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (915) 779 40-03
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Игорь Селезнёв ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Фото на главной Александра Соколова
Чтобы выбрать фотографа на торжество необходимо составить список из 5-8 понравившихся фотографов. Выбирайте, в первую очередь по работам, которые большинство фотографов размещают в социальных сетях и на своих сайтах. После определения списка наиболее понравившихся работ (читай- фотографов), позвоните каждому из них. Личный разговор очень важен!
В беседе уточните график фотографа: свободен ли он на интересующую вас дату. Второй вопрос — ценник. Обычно у фаотографов почасовая оплата. Но окончательная цена вопроса, скорее всего, будет обозначена уже при личной встрече, если вы заинтересуетесь и захотите встречаться.
На личной встрече речь пойдёт уже не только о цене, но и о сценарии свадьбы, о зонах локации (там где будут сделаны постановочные кадры), ну, и обо всех деталях. Тогда же, если результат переговоров вас устроит, можно заключать договор.
Фотографов в городе довольно много. В принципе, не составляет проблемы поискать и за пределами города, например, во Владимире. Ну, а мы пока что предлагаем список контактов наиболее популярных и положительно зарекомендовавших себя ковровских фотографов.
Александр Липатов
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (915) 750 81-70
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Александр Липатов ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Юлия Трофимова
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920)933-00-88
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Юлия Трофимова ВКонткте
Сайт фотографа Юлии Трофимовой
Надежда Жерихова
Контакты фотографа:
Телефон: 8(910) 774 13-28
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Юлия Жерихова ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Одноклассники
Ирина Горшкова
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920) 624 03-97, 8 (915) 776 22-89
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Ирина Горшкова в Одноклассниках
Иван Муртазин
Контакты фотографа:
Телефон: 8(919) 011 50-69
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Иван Муртазин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Сайт фотографа Ивана Муртазина
Ирина Крайнова
Контакты фотографа:
Телефон: 8(920)625 11-07
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Ирина Крайнова ВКонтакте
Ирина Крайнова в Одноклассниках
Аккаунт в Инстаграм
Сайт фотографа Ирины Крайновой
Екатерина Морозова
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (930) 031 05-08
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Катерина Морозова ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Сайт фотографа Екатерины Морозовой
Андрей Сафонов
Контакты фотографа:
Телефон: 8(910)672 69-59
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Сафонов ВКонтакте
Андрей Сафонов в Одноклассниках
Фейсбук
Аккаунт в Инстаграм
Алексей Голубев
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (920) 902 87-53
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Сайт фотографа Алексея Голубева
Олег Головин
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (902) 882 32-30
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Олег Головин в Одноклассниках
Олег Головин ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Андрей Бубенин
Контакты фотографа:
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Телефон:8 (910) 677 08-05
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Бубенин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Александр Илларионов
Контакты фотографа:
Телефон:8 (920)906 09-38
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Александр Илларионов ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Игорь Селезнёв
Контакты фотографа:
Телефон: 8 (915) 779 40-03
Полное портфолио работ в социальных сетях:
Игорь Селезнёв ВКонтакте
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Определились с фотографом? Уже скоро мы поможем вам выбрать видеографа на свадьбу!
Фото на главной Александра Соколова
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