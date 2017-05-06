Обзоры

Идеальные свадебные фото. Выбираем фотографа

Анна Постникова
0 656
Создание образов невесты и жениха, свадебный декор, кортеж и другие составляющие церемонии бракосочетания свадьбы могут оказаться бессмысленными, если на свадьбе нет фотографа. Не зря же говорят: «Не запостил, значит — не было». Но ещё печальнее, если ваш свадебный фотограф не оправдает надежд, и снимки не выйдут красивыми и эффектными. Ведь свадебный фотосет — это самое главное в любом семейном альбоме! По сути, из-за этих, поистине исторических кадров и затевается весь «свадебный переполох». Важно, не ошибиться с выбором «мастера волшебного мгновенья».

Фото Александра Соколова

Чтобы выбрать фотографа на торжество необходимо составить список из 5-8 понравившихся фотографов. Выбирайте, в первую очередь по работам, которые большинство фотографов размещают в социальных сетях и на своих сайтах. После определения списка наиболее понравившихся работ (читай- фотографов), позвоните каждому из них. Личный разговор очень важен!

В беседе уточните график фотографа: свободен ли он на интересующую вас дату. Второй вопрос — ценник. Обычно у фаотографов почасовая оплата. Но окончательная цена вопроса, скорее всего, будет обозначена уже при личной встрече, если вы заинтересуетесь и захотите встречаться.

На личной встрече речь пойдёт уже не только о цене, но и о сценарии свадьбы, о зонах локации (там где будут сделаны постановочные кадры), ну, и обо всех деталях. Тогда же, если результат переговоров вас устроит, можно заключать договор.

Фотографов в городе довольно много. В принципе, не составляет проблемы поискать и за пределами города, например, во Владимире. Ну, а мы пока что предлагаем список контактов наиболее популярных и положительно зарекомендовавших себя ковровских фотографов.

Александр Липатов


Фото Александра Липатова

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (915) 750 81-70

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Александр Липатов ВКонтакте

Аккаунт в Одноклассниках

Юлия Трофимова


Фото Юлии Трофимовой

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (920)933-00-88

Полное портфолио работ в социальных сетях:
Юлия Трофимова ВКонткте

Сайт фотографа Юлии Трофимовой

Надежда Жерихова


Фото Надежды Жериховой

Контакты фотографа:

Телефон: 8(910) 774 13-28

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Юлия Жерихова ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм

Одноклассники

Ирина Горшкова


Фото Ирины Горшковой

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (920) 624 03-97, 8 (915) 776 22-89

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Ирина Горшкова в Одноклассниках

Иван Муртазин


Фото Ивана Муртазина

Контакты фотографа:

Телефон: 8(919) 011 50-69

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Иван Муртазин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках

Сайт фотографа Ивана Муртазина

Ирина Крайнова


Фото Ирины Крайновой

Контакты фотографа:

Телефон: 8(920)625 11-07

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Ирина Крайнова ВКонтакте

Ирина Крайнова в Одноклассниках

Аккаунт в Инстаграм

Сайт фотографа Ирины Крайновой

Екатерина Морозова


Фото Екатерины Морозовой

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (930) 031 05-08

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Катерина Морозова ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках
Сайт фотографа Екатерины Морозовой

Андрей Сафонов


Фото Андрея Сафонова

Контакты фотографа:

Телефон: 8(910)672 69-59

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Андрей Сафонов ВКонтакте
Андрей Сафонов в Одноклассниках
Фейсбук
Аккаунт в Инстаграм

Алексей Голубев


Фото Алексея Голубева

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (920) 902 87-53

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Сайт фотографа Алексея Голубева

Олег Головин


Фото Олега Головина

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (902) 882 32-30

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Олег Головин в Одноклассниках
Олег Головин ВКонтакте
Аккаунт в Инстаграм
Facebook

Андрей Бубенин


Фото Андрея Бубенина

Контакты фотографа:

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Телефон:8 (910) 677 08-05

Полное портфолио работ в социальных сетях:
Андрей Бубенин ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках

Александр Илларионов


Фото Александра Илларионова

Контакты фотографа:

Телефон:8 (920)906 09-38

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Александр Илларионов ВКонтакте

Аккаунт в Инстаграм

Игорь Селезнёв


Фото Игоря Селезнёва

Контакты фотографа:

Телефон: 8 (915) 779 40-03

Полное портфолио работ в социальных сетях:

Игорь Селезнёв ВКонтакте
Аккаунт в Одноклассниках

Определились с фотографом? Уже скоро мы поможем вам выбрать видеографа на свадьбу!



Фото на главной Александра Соколова

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.