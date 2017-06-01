Торговые монстры. Покупателей хватит всем?

Покупать есть где! А где покупаете вы?

Из классики торговли у нас Октябрьский, Первомайский и ТЦ «200 лет». Слухи об их скорой смерти начались ещё при открытии ТЦ «Торговый городок» на Точмаше. Но рынки тогда выстояли.Потом было помпезное открытие ТЦ «Атак» и ТЦ «Русь». Заговорили уже и о чёрной полосе для рынка «Крупянщик» — мол, ну, нет у народа столько денег. Однако, пусть и с некоторыми потерями, все торговые площадки устояли, хотя ряды торговцев немного и поредели.И вот, очередное испытание на конкурентном поле — открытие «Ковров-Молла». Вначале скептики предрекали крах проекту на Лопатина. Но волшебная сила киноискусства своё дело делала и сделала. Теперь уже диагнозы ставят торговым площадкам Южной части города. Особое беспокойство, почему-то вызывает именно «Атак».Слухи начали циркулировать после открытия в «Ковров-Молле» большого отдела «Глория Джинс». Ну, точно! «Атаку» конец. Так ли это? Мы проверили.В «Ковров-Молле» уже открылись брендовые отделы, ранее представленные в Коврове. Некоторые действительно переехали, как, например, «Л'Этуаль». Но, опять-таки, не из другого ТЦ, а из магазина в нежилом помещении первого этажа. В «Молле» площади больше, соответственно, продуктовая линейка стала шире.Переехал и обувной «ZENDEN», пополнив «башмачное братство», которое в новом ТЦ уже обосновалось: «Лапоток», «EVITA» и «Kari». Что касается последнего, то это всё сплетни, что в «Атаке» данный бренд закрыл отдел. Всё есть и на Юге, и на Севере.Обувь в Коврове — товар очень востребованный. Не иначе, из-за отсутствия дорог и тротуаров, быстро снашиваются шузы, приходится новые брать. Благо выбрать можно, от самых бюджетных вариантов, до вполне пристойных. Ну, про Gucci и Salvatore Ferragamo не будем, кому надо, тому интернет-магазины в помощь.А нормальные люди покупают нормальные буцефалы.Мы всё ещё в «Ковров-Молле». Тут ещё открылся третий в нашем городе магазин «ТВОЕ». Вероятно, трусы и майки ковровчанам необходимы так же остро, как и обувь. Спрашивается, при чём тут тротуары?..Говорили, что наш любимый «Modno.rus» переезжает с «Крупянщика». Пока, во всяком случае, отдел работает. Будем верить, что речь идёт не о переезде, а именно о расширении торговли.Новинкой для города стал первый в Коврове магазин «М.Видео». Правда (для тех, кто не знает) с некоторых пор произошло слияние компаний. По сути, «Эльдорадо» в ТЦ «Торговый городок» не конкурент, а скорее, коллега.Ну, и ювелирка. «Пандоры» пока нет, зато «SUNLIGHT» открылся, сетка вполне себе федеральная.А ещё в «Молле» немало местных старт-апов, таких как «Красная помада». Опять-таки, не сжатие, а расширение рынка! А вы говорите, куда столько торгушников!Вопреки всеобщим ожиданиям, ТЦ «Треугольник» («АТАК») актуальности не утратил!Там по-прежнему работает единственные в городе отделы «OSTIN» и «Befree». Уже упомянутое «Твое», ну, и обувь, наше всё — «Respect» и «Kari».Жемчужиной этого ТЦ назовём местный старт-ап магазин одежды и аксессуаров «LITE». Всё ещё посматриваете только на бомбическую рекламу в Instagram? Пора в офф-лайн. Три секции в «Треугольнике»!Ну, и (чтоб два раза не бегать) тут же — «Милавица» и «Bretelle». Для тех, кто предпочитает нечто поинтереснее трусов от «ТВОЁ».Упс! На том месте, где в «Треугольнике» была «Gloria Jeans», табличка «ЗАКРЫТО». Может, всё-таки временно? Или переезд?..Самый цивилизованный рынок нашего города «Крупянщик» в арендодателях не потерял. Если с «Треугольником» картина неоднозначная, то старый добрый «Крупянщик», чисто визуально, от возникновения новых ТЦ никак не страдает. Все на местах, и жизнь бьёт ключом.Да, здесь нет крутых брендов. Зато много «мультиков», где иные шопоголики таких вещичек нароют, кутюрье обзавидуются. Даже в будни полно народа!Жители «пятерки» знают и любят «Крупянщик» ещё и за то, что там едва ли не лучший в городе зоомагазин! И неплохой отдел для рыболовов и охотников.Помимо крутых шмоток людям много ещё чего промтоварного надо — игрушки, и… Тьфу! Опять обувь.Открытие новых торговых центров провоцирует спрос. В конкурентной среде нашего города отлично себя чувствуют, как франшиза, так и небольшие магазинчики индивидуальных предпринимателей.