Место встречи купающихся. Старка forever

Будьте осторожны во время купания.

Отдыхающих в теплый летний день на Старке полно даже в утреннее время буднего дня.Загорают, купаются и плавают на надувных матрасах.За отдыхающими пристально следят спасатели, которые расположились в тени деревьев на дальнем берегу.Тут же у берега припаркована спасательная лодка.Есть небольшая раздевалка.Вода прогрелась недостаточно, пару жарких дней и холодные ночи сделали свое дело.Вода мутная, а дно холодное. Я рискнула только помочить ноги.Несмотря на то, что на берегу озера стоит большой мусорный контейнер, который, судя по заполненности, регулярно вывозят, мелким мусором захламлен весь берег.Не приучились еще некоторые ковровчане убирать за собой.Самыми замусоренными оказались кусты в небольшом отдалении от воды. Видимо, до сюда мусор оказывается донести легче, чем до стоящего в отдалении мусорного бака.Опасаться спасателям есть за что. Традиция отдыхать у водоема с алкоголем сохраняется, о чем свидетельствует большое количество тары из под спиртного на замусоренном берегу.Печальной традицией становится упоминание озера Старка в сводке об утопленниках. В этом году случаев еще не зафиксировано.Тем временем, уже вторые сутки спасатели ищут тело утонувшего в Клязьме мужчины, которого подхватило и унесло сильное течение.За короткий купальный сезон во Владимирской области утонуло уже девять человек, среди них двое детей.