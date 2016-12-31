Обзор для ленивых. Где заказать еду в канун Нового года?

С 31.12.16 по 08.01.17. работа службы доставки в праздничные дни не осуществляется!



Приятного аппетита и счастливого нового года!

Обычно по субботам доставка осуществляется с 10.00 до 23.00.— 31 декабря заказ можно сделать примерно до 17.00, — пояснили нам в пиццерии на Абельмана. В «То-То» на улице Строителей, где также работает служба доставки, назвали точное время: с 10.00 до 17.30.Телефоны:ул. Абельмана, 2, 8(919)006-11-69ул. Строителей, 27 8(919)006-49-37Доставка от кафе «Трюffель»сегодня не работает, как и с другие дни новогодних каникул.Об этом сообщает сайт заведения:Заказать пиццу, роллы, салаты и прочие вкусности вможно с 11 до 18.00.Телефон: 8-900-47-43-444., что на проспекте Ленина, осуществляет доставку в 11 до 18.00.Телефоны: 8(904)955-25-05 и 8(919)024-54-44.на улице Грибоедова 31 декабря накормит с 12.00 до 23.00!Телефоны: 8-920-9-444-333 и 8 (49232)66-8-99Доставка всегодня работает с 11 до 18.00.Нам посоветовали делать заказ заранее: в часов 12.Телефон: +7 915 771 15 11