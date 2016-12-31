Обзоры
Обзор для ленивых. Где заказать еду в канун Нового года?
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Вы собирались в гости, но в последний момент выяснилось, что гости идут к Вам? Лень готовить? Или вместо традиционного новогоднего оливье хочется ароматную пиццу? Тогда наш небольшой обзор — специально для Вас.
Пиццерия «То-То». Обычно по субботам доставка осуществляется с 10.00 до 23.00.
— 31 декабря заказ можно сделать примерно до 17.00, — пояснили нам в пиццерии на Абельмана. В «То-То» на улице Строителей, где также работает служба доставки, назвали точное время: с 10.00 до 17.30.
Телефоны:
ул. Абельмана, 2, 8(919)006-11-69
ул. Строителей, 27 8(919)006-49-37
Доставка от кафе «Трюffель» eda33 сегодня не работает, как и с другие дни новогодних каникул.
Об этом сообщает сайт заведения:
Заказать пиццу, роллы, салаты и прочие вкусности в «PIZZA-STORE» можно с 11 до 18.00.
Телефон: 8-900-47-43-444.
Кафе «Панда», что на проспекте Ленина, осуществляет доставку в 11 до 18.00.
Телефоны: 8(904)955-25-05 и 8(919)024-54-44.
REEFBAR на улице Грибоедова 31 декабря накормит с 12.00 до 23.00!
Телефоны: 8-920-9-444-333 и 8 (49232)66-8-99
Доставка в «Суши-Сити» сегодня работает с 11 до 18.00.
Нам посоветовали делать заказ заранее: в часов 12.
Телефон: +7 915 771 15 11
Пиццерия «То-То». Обычно по субботам доставка осуществляется с 10.00 до 23.00.
— 31 декабря заказ можно сделать примерно до 17.00, — пояснили нам в пиццерии на Абельмана. В «То-То» на улице Строителей, где также работает служба доставки, назвали точное время: с 10.00 до 17.30.
Телефоны:
ул. Абельмана, 2, 8(919)006-11-69
ул. Строителей, 27 8(919)006-49-37
Доставка от кафе «Трюffель» eda33 сегодня не работает, как и с другие дни новогодних каникул.
Об этом сообщает сайт заведения:
С 31.12.16 по 08.01.17. работа службы доставки в праздничные дни не осуществляется!
Заказать пиццу, роллы, салаты и прочие вкусности в «PIZZA-STORE» можно с 11 до 18.00.
Телефон: 8-900-47-43-444.
Кафе «Панда», что на проспекте Ленина, осуществляет доставку в 11 до 18.00.
Телефоны: 8(904)955-25-05 и 8(919)024-54-44.
REEFBAR на улице Грибоедова 31 декабря накормит с 12.00 до 23.00!
Телефоны: 8-920-9-444-333 и 8 (49232)66-8-99
Доставка в «Суши-Сити» сегодня работает с 11 до 18.00.
Нам посоветовали делать заказ заранее: в часов 12.
Телефон: +7 915 771 15 11
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