Обзоры
Отдамся в хорошие руки. Полезный обзор
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Где купить коньки или вейп? Где найти вторую половинку? Сегодня мы подготовили обзор очень полезных ковровских пабликов с объявлениями.
Купи-Продай-Обменяй г.Ковров
В сообществе пять с половиной тысяч участников. Ну просто «Из рук в руки» по-ковровски. Есть паблик-дублёр: vk.com/kovrovkrtp
В ассортименте от подписчиков: аквариумы, телефоны, чехлы, одежда, подгузники и не подошедшее детское питание, автозапчасти, двери, капуста домашняя и костюмчик на чихуахуа.
Особенно удивили наручи (без клинков):
Купи 33 Ковров
У паблика 5 900 подписчиков. По правилам объявления без цен не публикуются. Есть страница дублёр без модерации: vk.com/qp332.
Здесь есть объявления о сдаче жилья, продают шины, телефоны, желают купить коньки и автозапчасти. Без дверей и детского питания из предыдущего паблика тоже не обошлось. А может быть Вам нужна швейная машинка «Чайка»?
Барахолка г. Ковров
Восемь тысяч участников. Определенно, «барахолка» востребована. Телефоны, компьютерные и автозапчати (реже попадаются компьютеры и автомобили), аквариумы и так далее. Внимание! Это уже третий паблик, где хотят купить мотоцикл «Сова». Вы не продаёте?
Ковровский Рынок (Обменяй-Купи-Продай Ковров)
1128 подписчиков. Предлагают очки виртуальной реальности, новогодние ёлки, велосипеды, диван, одежду и украшения. Ищут знакомый нам мотоцикл, простенький телефон на «андроиде», а также
ж**овозку автомобиль не дороже 30 тысяч рублей на переднем приводе.
Денег нет Ковров отдам даром, обмен
Почти семь тысяч подписчиков. Эта группа немного отличается от предыдущих, ибо не коммерческая:
Свежие объявления: ищут клюшку (хоккейную), книги Энн Райс, камеру от велосипеда, саб и краску для волос необычных цветов, предлагают на обмен ёлку (в высоту примерно 1.15) на более высокую, велосипед, зимнюю резину, колонки и пожарные оповещатели.
Чуть не забыли! Степан ищет новый дом!
А теперь, то, чего, собственно Вы и ждали. Объявления бывают не только про вещи. О группах, где можно найти милого котёночка или собакена — будущего верного друга, упомянем вскользь. Вы их и так знаете: это Группа помощи животным «Хочу домой» (г. Ковров) и Группа помощи бездомным животным г.Коврова.
Читатель старой закалки, неиспорченной Интернетом, еще помнит газетные рубрики, посвященные поиску пары. Соцсети не отстают!
Желаете найти вторую половинку?
Ищу тебя Ковров 18+ (знакомства в Коврове)
Только 18+. Почти шесть с половиной тысяч подписчиков. Сегодня ищут не только любовь, но и открытые крыши в городе. Романтики! Кстати, романтики, осторожней. Ковровчане тут разыскивают не только вторую половинку, но и приключения так сказать.
Аккуратно, некоторые страницы похожи на фейки.
Ищу тебя Ковров
Здесь 572 подписчика. Последние посты принадлежат в основном девушкам. Например, такой:
Или такой:
Мы забыли включить в обзор паблик благодаря которому вы удачно познакомились или купили ну просто замечательную бейсбольную биту? Обязательно напишите об этом в комментариях.
Купи-Продай-Обменяй г.Ковров
В сообществе пять с половиной тысяч участников. Ну просто «Из рук в руки» по-ковровски. Есть паблик-дублёр: vk.com/kovrovkrtp
В ассортименте от подписчиков: аквариумы, телефоны, чехлы, одежда, подгузники и не подошедшее детское питание, автозапчасти, двери, капуста домашняя и костюмчик на чихуахуа.
Особенно удивили наручи (без клинков):
Купи 33 Ковров
У паблика 5 900 подписчиков. По правилам объявления без цен не публикуются. Есть страница дублёр без модерации: vk.com/qp332.
Здесь есть объявления о сдаче жилья, продают шины, телефоны, желают купить коньки и автозапчасти. Без дверей и детского питания из предыдущего паблика тоже не обошлось. А может быть Вам нужна швейная машинка «Чайка»?
Барахолка г. Ковров
Восемь тысяч участников. Определенно, «барахолка» востребована. Телефоны, компьютерные и автозапчати (реже попадаются компьютеры и автомобили), аквариумы и так далее. Внимание! Это уже третий паблик, где хотят купить мотоцикл «Сова». Вы не продаёте?
Ковровский Рынок (Обменяй-Купи-Продай Ковров)
Покупай. Продавай. Обменивай
1128 подписчиков. Предлагают очки виртуальной реальности, новогодние ёлки, велосипеды, диван, одежду и украшения. Ищут знакомый нам мотоцикл, простенький телефон на «андроиде», а также
Денег нет Ковров отдам даром, обмен
Почти семь тысяч подписчиков. Эта группа немного отличается от предыдущих, ибо не коммерческая:
Группа создана для обмена услугами и вещами! Никаких денег… только услуга за услугу.
Свежие объявления: ищут клюшку (хоккейную), книги Энн Райс, камеру от велосипеда, саб и краску для волос необычных цветов, предлагают на обмен ёлку (в высоту примерно 1.15) на более высокую, велосипед, зимнюю резину, колонки и пожарные оповещатели.
Чуть не забыли! Степан ищет новый дом!
Читатель старой закалки, неиспорченной Интернетом, еще помнит газетные рубрики, посвященные поиску пары. Соцсети не отстают!
Желаете найти вторую половинку?
Ищу тебя Ковров 18+ (знакомства в Коврове)
Только 18+. Почти шесть с половиной тысяч подписчиков. Сегодня ищут не только любовь, но и открытые крыши в городе. Романтики! Кстати, романтики, осторожней. Ковровчане тут разыскивают не только вторую половинку, но и приключения так сказать.
Аккуратно, некоторые страницы похожи на фейки.
Ищу тебя Ковров
Будь смелее и обретёшь свое счастье
Здесь 572 подписчика. Последние посты принадлежат в основном девушкам. Например, такой:
Хм, с чего бы начать? Я девушка, русская, рост 158 см, вес 45 кг. Не уродина, но и красавицей себя не считаю. Обычная девушка. Работаю, на выходные отдыхаю. Ищу друга по переписке, может, со временем, эта дружба и перерастёт во что-то большее.
просто будь хорошим добрым человеком.
Или такой:
Ищу тебя! Мой серьезный дядька! Да-да тебя, который считает зал вторым домом, честный и добрый, не злоупотребляющий алкоголем, и готовому к серьезным отношениям.Почему я одна? Потому что не ищу, да и времени на это совсем не хватает.Ты полюбишь меня и мы будем счастливы.Я знаю.Забери меня в свою жизнь.
А вдруг?
Мы забыли включить в обзор паблик благодаря которому вы удачно познакомились или купили ну просто замечательную бейсбольную биту? Обязательно напишите об этом в комментариях.
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