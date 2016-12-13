Обзоры

Отдамся в хорошие руки. Полезный обзор

Anna_Kalinina
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Где купить коньки или вейп? Где найти вторую половинку? Сегодня мы подготовили обзор очень полезных ковровских пабликов с объявлениями.



Купи-Продай-Обменяй г.Ковров

В сообществе пять с половиной тысяч участников. Ну просто «Из рук в руки» по-ковровски. Есть паблик-дублёр: vk.com/kovrovkrtp

В ассортименте от подписчиков: аквариумы, телефоны, чехлы, одежда, подгузники и не подошедшее детское питание, автозапчасти, двери, капуста домашняя и костюмчик на чихуахуа.

Особенно удивили наручи (без клинков):



Купи 33 Ковров

У паблика 5 900 подписчиков. По правилам объявления без цен не публикуются. Есть страница дублёр без модерации: vk.com/qp332.

Здесь есть объявления о сдаче жилья, продают шины, телефоны, желают купить коньки и автозапчасти. Без дверей и детского питания из предыдущего паблика тоже не обошлось. А может быть Вам нужна швейная машинка «Чайка»?



Барахолка г. Ковров

Восемь тысяч участников. Определенно, «барахолка» востребована. Телефоны, компьютерные и автозапчати (реже попадаются компьютеры и автомобили), аквариумы и так далее. Внимание! Это уже третий паблик, где хотят купить мотоцикл «Сова». Вы не продаёте?



Ковровский Рынок (Обменяй-Купи-Продай Ковров)

Покупай. Продавай. Обменивай

1128 подписчиков. Предлагают очки виртуальной реальности, новогодние ёлки, велосипеды, диван, одежду и украшения. Ищут знакомый нам мотоцикл, простенький телефон на «андроиде», а также ж**овозку автомобиль не дороже 30 тысяч рублей на переднем приводе.



Денег нет Ковров отдам даром, обмен

Почти семь тысяч подписчиков. Эта группа немного отличается от предыдущих, ибо не коммерческая:

Группа создана для обмена услугами и вещами! Никаких денег… только услуга за услугу.

Свежие объявления: ищут клюшку (хоккейную), книги Энн Райс, камеру от велосипеда, саб и краску для волос необычных цветов, предлагают на обмен ёлку (в высоту примерно 1.15) на более высокую, велосипед, зимнюю резину, колонки и пожарные оповещатели.

Чуть не забыли! Степан ищет новый дом!



А теперь, то, чего, собственно Вы и ждали. Объявления бывают не только про вещи. О группах, где можно найти милого котёночка или собакена — будущего верного друга, упомянем вскользь. Вы их и так знаете: это Группа помощи животным «Хочу домой» (г. Ковров) и Группа помощи бездомным животным г.Коврова.

Читатель старой закалки, неиспорченной Интернетом, еще помнит газетные рубрики, посвященные поиску пары. Соцсети не отстают!



Желаете найти вторую половинку?

Ищу тебя Ковров 18+ (знакомства в Коврове)

Только 18+. Почти шесть с половиной тысяч подписчиков. Сегодня ищут не только любовь, но и открытые крыши в городе. Романтики! Кстати, романтики, осторожней. Ковровчане тут разыскивают не только вторую половинку, но и приключения так сказать.

Аккуратно, некоторые страницы похожи на фейки.



Ищу тебя Ковров

Будь смелее и обретёшь свое счастье

Здесь 572 подписчика. Последние посты принадлежат в основном девушкам. Например, такой:

Хм, с чего бы начать? Я девушка, русская, рост 158 см, вес 45 кг. Не уродина, но и красавицей себя не считаю. Обычная девушка. Работаю, на выходные отдыхаю. Ищу друга по переписке, может, со временем, эта дружба и перерастёт во что-то большее.
просто будь хорошим добрым человеком.

Или такой:

Ищу тебя! Мой серьезный дядька! Да-да тебя, который считает зал вторым домом, честный и добрый, не злоупотребляющий алкоголем, и готовому к серьезным отношениям.Почему я одна? Потому что не ищу, да и времени на это совсем не хватает.Ты полюбишь меня и мы будем счастливы.Я знаю.Забери меня в свою жизнь.

А вдруг?


Мы забыли включить в обзор паблик благодаря которому вы удачно познакомились или купили ну просто замечательную бейсбольную биту? Обязательно напишите об этом в комментариях.

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