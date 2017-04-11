Обзоры
Яйцо твоей мечты?! Пасхальный обзор
0 298
Пасха не за горами. Время обмениваться крашеными яйцами! Всю эту неделю ковровчане сметают с прилавков декорированные наклейки, краски и искусственные цветы. Подготовиться нужно основательно. Итак, GK на Первомайском рынке.
… а тут разноцветные стихийные развалы. Многие полагают, что ездить на кладбище нужно именно в Пасху, и именно к Пасхе привозятся и раскупаются все эти искусственные цветы. Но! По церковным канонам, конечно, на Радоницу. Ну, привыкли как привыкли.
Цена — разная. От пяти до 500 рублей. — Всё зависит от материала и размера кошелька, — говорит продавец. Вот, например, букетик сакуры — 140 рублей. Где дешевле на рынке? Расписывать не будем. Сходили, узнали, сопоставили — одинаково.
Развеем миф: чётное или нечётное — не имеет значения. Трава и цветы тоже растут на могиле, независимо от чётности и нечётности. Люди настолько привыкли, что два цветка дарить нельзя, что уже как-то естественно. Ну, двадцать первый век же!
Кстати, искусственные цветы могли бы неплохо смотреться в квартире. Тем более, что скоро «Чистый четверг». В этот день принято убираться, избавляться от хлама и украшать дом. Корзинка из желтых и оранжевых тюльпанов для пасхального стола?! Особенно когда тюльпаны закрыты и напоминают пасхальные яйца. Оригинально! Сейчас многие любят украшать квартиру на пасху пушистой вербой. На самом деле идей много.
Всё-таки главная тема: куличи, покраска яиц и всё, что с ними связано. Обязательный атрибут. Желание выделить своё творение породило множество новых красителей и оригинальных решений. Действительно, способы покраски совершенно разными.
Народный способ — луковая шелуха. Цена — от 20 рублей. Чтобы получился рисунок, можно разнообразить — вложить в марлю петрушку, укроп и т.д. Появится необычный рисунок.
А так на рынке чуть ли не в каждой секции — декорированные наклейки, красители и термонаклейки. Быстро и не затратно. Сварил яйцо, в наклейку одел и в кипяток опустил, чтобы наклейка плотно села. Готово! Цена — от 20 рублей.
Когда лень возиться с с приготовлением красящих растворов, можно воспользоваться покупными красителями. В магазинах, на рынке — огромное количество предложений.
Пасхальные сувениры также пользуются спросом. Может быть в подарок?
У хозяек, наверняка, уже свой фирменный рецепт окрашивания: с помощью лоскутков, фруктовым соком, с помощью берёзовых листьев, рисом, чернилами… Итог один: по традиции — «биться» яйцами!
Публикуя ваши пасхальные творения в ВК и «Инстаграм»,
… а тут разноцветные стихийные развалы. Многие полагают, что ездить на кладбище нужно именно в Пасху, и именно к Пасхе привозятся и раскупаются все эти искусственные цветы. Но! По церковным канонам, конечно, на Радоницу. Ну, привыкли как привыкли.
Цена — разная. От пяти до 500 рублей. — Всё зависит от материала и размера кошелька, — говорит продавец. Вот, например, букетик сакуры — 140 рублей. Где дешевле на рынке? Расписывать не будем. Сходили, узнали, сопоставили — одинаково.
Развеем миф: чётное или нечётное — не имеет значения. Трава и цветы тоже растут на могиле, независимо от чётности и нечётности. Люди настолько привыкли, что два цветка дарить нельзя, что уже как-то естественно. Ну, двадцать первый век же!
Кстати, искусственные цветы могли бы неплохо смотреться в квартире. Тем более, что скоро «Чистый четверг». В этот день принято убираться, избавляться от хлама и украшать дом. Корзинка из желтых и оранжевых тюльпанов для пасхального стола?! Особенно когда тюльпаны закрыты и напоминают пасхальные яйца. Оригинально! Сейчас многие любят украшать квартиру на пасху пушистой вербой. На самом деле идей много.
Всё-таки главная тема: куличи, покраска яиц и всё, что с ними связано. Обязательный атрибут. Желание выделить своё творение породило множество новых красителей и оригинальных решений. Действительно, способы покраски совершенно разными.
Народный способ — луковая шелуха. Цена — от 20 рублей. Чтобы получился рисунок, можно разнообразить — вложить в марлю петрушку, укроп и т.д. Появится необычный рисунок.
А так на рынке чуть ли не в каждой секции — декорированные наклейки, красители и термонаклейки. Быстро и не затратно. Сварил яйцо, в наклейку одел и в кипяток опустил, чтобы наклейка плотно села. Готово! Цена — от 20 рублей.
Когда лень возиться с с приготовлением красящих растворов, можно воспользоваться покупными красителями. В магазинах, на рынке — огромное количество предложений.
Пасхальные сувениры также пользуются спросом. Может быть в подарок?
У хозяек, наверняка, уже свой фирменный рецепт окрашивания: с помощью лоскутков, фруктовым соком, с помощью берёзовых листьев, рисом, чернилами… Итог один: по традиции — «биться» яйцами!
Публикуя ваши пасхальные творения в ВК и «Инстаграм»,
0 комментариев