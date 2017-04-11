Яйцо твоей мечты?! Пасхальный обзор

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… а тут разноцветные стихийные развалы. Многие полагают, что ездить на кладбище нужно именно в Пасху, и именно к Пасхе привозятся и раскупаются все эти искусственные цветы. Но! По церковным канонам, конечно, на Радоницу. Ну, привыкли как привыкли.Цена — разная. От пяти до 500 рублей. — Всё зависит от материала и размера кошелька, — говорит продавец. Вот, например, букетик сакуры — 140 рублей. Где дешевле на рынке? Расписывать не будем. Сходили, узнали, сопоставили — одинаково.Развеем миф: чётное или нечётное — не имеет значения. Трава и цветы тоже растут на могиле, независимо от чётности и нечётности. Люди настолько привыкли, что два цветка дарить нельзя, что уже как-то естественно. Ну, двадцать первый век же!Кстати, искусственные цветы могли бы неплохо смотреться в квартире. Тем более, что скоро «Чистый четверг». В этот день принято убираться, избавляться от хлама и украшать дом. Корзинка из желтых и оранжевых тюльпанов для пасхального стола?! Особенно когда тюльпаны закрыты и напоминают пасхальные яйца. Оригинально! Сейчас многие любят украшать квартиру на пасху пушистой вербой. На самом деле идей много.Всё-таки главная тема: куличи, покраска яиц и всё, что с ними связано. Обязательный атрибут. Желание выделить своё творение породило множество новых красителей и оригинальных решений. Действительно, способы покраски совершенно разными.Народный способ — луковая шелуха. Цена — от 20 рублей. Чтобы получился рисунок, можно разнообразить — вложить в марлю петрушку, укроп и т.д. Появится необычный рисунок.А так на рынке чуть ли не в каждой секции — декорированные наклейки, красители и термонаклейки. Быстро и не затратно. Сварил яйцо, в наклейку одел и в кипяток опустил, чтобы наклейка плотно села. Готово! Цена — от 20 рублей.Когда лень возиться с с приготовлением красящих растворов, можно воспользоваться покупными красителями. В магазинах, на рынке — огромное количество предложений.Пасхальные сувениры также пользуются спросом. Может быть в подарок?У хозяек, наверняка, уже свой фирменный рецепт окрашивания: с помощью лоскутков, фруктовым соком, с помощью берёзовых листьев, рисом, чернилами… Итог один: по традиции — «биться» яйцами!Публикуя ваши пасхальные творения в ВК и «Инстаграм»,