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«Пир на весь мир» или фуршет? Предсвадебный сиквел
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Тест-драйв с подачей заявления мы уже осветили. Уверенным шагом GK идет по всем этапам самого важного события — вашей свадьбы. После подачи заявления основным вопросом для молодожёнов становится выбор места и формата торжества.
Прежде чем выбирать место для празднования торжества, нужно определиться с его форматом. Пышный банкет с большим количеством друзей и родных, скромный праздничный ужин узким кругом или фуршет?
Выбор зависит от суммы, которую вы готовы потратить на празднование торжества. Смета на кухню зависит от количества гостей, чаще всего рестораны выставляют минимальную сумму заказа из расчета на одного человека.
В Коврове большой выбор мест для проведения торжеств — от кафе и ресторанов до загородных баз отдыха. Выбирать место стоит по нескольким параметрам.
Для большой компании необходимо выбрать просторный зал с высокими потолками, а для небольшого количества гостей подойдет уютное кафе или же загородный дом.
Определитесь с тематикой свадьбы.
Если вы выбрали стиль «рустик» (деревенский), идеально подойдет загородный дом, изба или ресторан, оформленный в этом стиле. Основные черты свадьбы в стиле «рустик» — это очарование легкости и небрежности, использование натуральных материалов, таких как лен, мешковина, дерево, сено.
Еще одним популярным стилем свадебного торжества становится стиль «бохо». Стиль «бохо» сейчас – это вызов вычурности, гламуру и классике. В нем соединяются черты богемного стиля и эстетика эпохи хиппи. На практике бохо – это яркие краски, смелые образы, сочетание винтажа и этнических элементов, легкость, естественность и эксцентричность. Для того торжества идеально подойдет индустриальное помещение или зал в стиле лофт.
Свадьба в классическом стиле требует светлого помещения, изящных элементов интерьера. Это тот самый случай, когда в тему будут белые и розовые цвета. Главное, не переборщить с украшениями.
При выборе зала также стоит ознакомиться с правилами площадки — это касается времени начала и окончания торжества, уровня шума, использования конфетти и пиротехники.
Если говорить о фуршете, то для него вполне подойдет и место под открытым небом. Такой формат позволит гостям больше общаться и контактировать с друг другом. Это вариант скорее для активной свадьбы, где все гости будут задействованы в развлечениях. Предела фантазии здесь нет.
Но стоит обратить особое внимание на несколько факторов!
Проблемы могут возникнуть с разрешением на проведение праздника в некоторых местах, это касается охраняемых зон. Также стоит учесть транспортировку гостей до места проведения фуршета. Необходимо учитывать акустику и возможные неудобства, которые вы можете доставить случайным людям.
Немаловажно учесть возможность подключения музыкального оборудования!
Выбирая место для фуршета за пределами ресторана, вы освобождаете себя от жестких временных рамок площадки. Однако, организовывая фуршет на территории загородных клубов, парков или отелей, вы также будете ограничены их правилами.
При выборе между банкетом и фуршетом стоит ответить на несколько вопросов. Полноценные блюда или закуски? Сидя на стуле или весь праздник на ногах? Официанты или самообслуживание? Трапеза или непринужденное общение со всеми гостями?
После сравнения плюсов и минусов начинаем подбор места. Позаботиться о бронировании ресторана или загородного дома стоит заранее. Необходимо позвонить администрации площадки и уточнить, свободна ли желаемая вами дата. Так, например, такие даты как 07.07.17 и 17.07.17 толкают молодоженов к бронированию площадок за полгода до праздника, а то и за год!
Мы подобрали несколько отличных мест для празднования свадьбы.
Кафе «ТРЮffЕЛЬ» по адресу ул. Абельмана, 36 станет хорошим вариантом для проведения свадьбы в классическом стиле. Это милое и уютное кафе продумано очень грамотно.
Банкетный зал вмещает до 60 человек, светлые стены и темная классическая мебель выглядят неброско и элегантно. В сочетании со свадебными украшениями в стиле минимализм свадебный банкет здесь запомнится своей простотой и стилем. При этом «ТРЮffЕЛЬ» предлагает очень богатое меню. Которое можно увидеть на их официальном сайте.
Для фуршетов кафе «ТРЮffЕЛЬ» предлагает доставку своих закусок.
Цена с человека, минимальная сумма брони: 1 000 рублей. При этом дополнительных трат на аренду зала нет. Разрешаются свои алкогольные и безалкогольные напитки, а также фрукты.
Телефон: 8(49232)4-29-69. 8(929)028-43-42
Ресторан «Элит-Клуб» по адресу ул.Космонавтов, 1 полностью оправдывает свое название. И интерьер, и выбор блюд русской и европейской кухни отвечают всем правилам VIP торжества. Уютный зал, рассчитанный на 100 посадочных мест, позволит всем гостям хорошо видеть друг друга и молодоженов.
Стоимость банкета — от 1300 рублей с человека, минимальное количество гостей — 30 человек. Бронирование даты с авансом в 5000 рублей. Предоплата 50% при составлении меню.
Допускаются свои алкогольные и безалкогольные напитки, торт и фрукты. Время банкета регулируется в зависимости от пожелания клиента.
Телефон: 8(49232)5-75-13
Ресторан «Топча» подойдет для празднования свадьбы практически в любом стиле! Малый зал ресторана идеально впишется в стиль рустик, а большой желтый зал подойдет для классического торжества.
Украшения малого зала в деревенском стиле, идеальные декорации для свадьбы в деревенском стиле с учетом всех русских традиций. Кухня соответствующая. Вместимость этого зала до 100 человек. Стоимость банкета от 600 рублей с человека в будние дни и от 800 рублей с человека в выходные и праздничные дни.
Большой зал «Топчи» роскошен. Вместимость до 130 человек, есть возможность отдельно оборудовать фотозону. Также сотрудники ресторана оказывают помощь в украшении зала для праздничного банкета. При украшении зала и расстановке столов здесь учтут все пожелания клиента.
Предоплата в ресторане «Топча» составляет 30-50% от общей стоимости банкета.
Телефон: 8 (49232) 3-30-77
Еще одним прекрасным местом для проведения торжества в стиле рустик станет шашлык-бар «Золотой Петушок». Это место идеально подойдет для любителей русской свадьбы! Основной зал вместимостью до 60 человек, летний зал вместимостью до 30 человек.
Стоимость банкета — от 1000 рублей с человека.
Примечательно то, что площадка находится прямо в парке им. Дегтярева, что дает возможность гостям и молодоженам фотографироваться на природе.
Телефон: 8 (49232) 5-53-87
Свадьбу в стиле минимализма предлагает отпраздновать кафе «Eat Me». Яркий и оригинальный интерьер отлично справится с задачей для празднования банкета в стиле бохо. Стоимость банкета от 800 рублей с человека.
Ресторан «Ретро» идеально подойдет для свадьбы в одноименном стиле. Самые смелые идеи ретросвадьбы здесь приживутся и приобретут блеск роскоши. Также ресторан подойдет для празднования малым кругом друзей и родственников, вместимость зала — до 60 человек, здесь по-настоящему уютная атмосфера. А главное — вкусная кухня!
Стоимость заказа банкета от 1200 рублей с человека. Возможность использования еды привезенной заказчиком, допускается в виде исключения и оговаривается заранее при согласовании меню. В этом случае дополнительно оплачивается ее обслуживание. Стоимость оплаты оговаривается индивидуально при согласовании меню.
Ресторан «Ретро» подарит новобрачным бесплатный номер «Старый город» и каравай.
Телефон: 8 (49232)4-63-33
Залы ресторана «Цезарь» по адресу ул. Володарского, 41 подойдут для торжества в классическом или греческом стиле. Залы здесь для любой компании, три зала вместимостью 25, 50 и 100 человек! Здесь идеальное расположение гардероба, туалетов и банкетного зала. При этом большое количества места для фотографирования, ведь коридоры, холлы и сами банкетные залы выполнены в уникальном греко-римском стиле. Кухня европейская. Каждый зал отличается особенным оформлением и цветовым решением. Кроме того, сотрудники ресторана помогут создать и оформить праздничный декор зала. Молодожены получат каравай в подарок.
Стоимость банкета от 1000 рублей с человека. Предоплата вносится по договору частями в зависимости от общей суммы банкета.
Телефон: 8 (915) 762-89-32, 8 (919) 020-38-51
Загородный ресторан «Корабль» на базе отдыха «Переханово» подойдет для празднования свадьбы в любом стиле! Само здание выстроено в форме корабля, банкетный зал располагается на двух палубах, которые на праздничный банкет принадлежат только вам, что позволит каждому гостю повеселиться на полную катушку.
Банкетный зал ресторана словно чистый лист, а создать неповторимый стиль поможет профессиональный декоратор.
Вместительность банкетного зала до 40 человек. Минимальное количество гостей — 20 человек. Стоимость банкета — 1500 рублей с человека.
Кроме того, здесь можно искупаться в озере и, освежившись, вернуться за праздничный стол. Прогуляться по удивительному лесу и порезвиться с детьми на свежем воздухе.
Сказать друг другу «да» на берегу озера… Соединить сердца на песчаном пляже или лесной поляне, вдали от городской суеты.
Это место, где можно организовать выездную церемонию и сразу же пройти за стол или организовать фуршет. А, утомившись, пригласить всех отдохнуть в комфортабельные деревянные домики.
Идеально, не правда ли?
Телефон: 8 (910) 098-01-14
Предоплата зависит от того, постоянный гость или нет. Постоянные или друзья друзей -вносят предоплату в размере 10%, а гости заказавшие банкет впервые — 50%. Оставшаяся сумма вносится за две недели до праздника.
Просторный ресторанно-развлекательный центр «Адмирал» отличается изысканным интерьером. Здесь есть где разгуляться! У гостей комплекса просто не может возникнуть неудобств, связанных с отсутствием места для активных конкурсов и танцев. Кроме того, в зале прекрасная акустика. Зал рассчитан на большое количество гостей — 100-150 человек. При заказе свадебного банкета ресторан предоставляет скидку 10% на меню. Стоимость банкета от 1000 рублей за человека.
Адрес: г. Ковров ул. Ватутина 88
Телефон: 8 (915) 76-888-67
Ресторан «Стародуб» поможет сделать свадебный банкет по-настоящему теплым и трогательным даже с большим количеством гостей! На выбор три зала. Первый — до 25 человек, второй — до 70 мест и третий — до 180 мест!
Стоимость от 1200 рублей с человека. Бронирование стоит 5000 рублей. Предоплата за две недели 70%, окончательный расчет в день банкета. Теплая атмосфера ресторана и вкусная кухня не оставят гостей равнодушными. Ссылка для связи.
Адрес: Социалистическая, 19
Телефон: 8 (910)188-58-85
Свадьбу VIP класса со всеми новейшими event-тенденциями предлагает ресторан «Гнездо Аиста» в частном городе «Доброград». Изысканная кухня, утонченный богатый интерьер. Этот ресторан настоящее произведение искусства. Идеальные снимки здесь можно сделать везде. Кроме того, панорамные окна позволяют получить максимальную освещенность помещения.
Помимо ресторана в Доброграде можно арендовать беседку или шатер. Количество посадочных мест 70, 40 или 250, зависит от выбранной площадки.
Стоимость банкета от 2000 рублей с человека. Предоплата 50% от суммы заказа.
Доброград — это одно из немногих мест в области, где возможна официальная регистрация брака. По стоимости, сотрудники частного города лояльны к своим гостям и клиентам, поэтому при заказе свадьбы рассматриваются индивидуальные условия. Так же есть уже готовые пакетные предложения для молодоженов, включающие в себя полный спектр услуг: регистрация, банкет, фуршет, дом или номер для молодоженов.
Телефон: 8(800)200-80-50
На сегодня даты 07.07.17 и 17.07.17 уже заняты в нескольких ресторанах. Тем, кто хочет отпраздновать рождение семьи именно в эти дни, стоит поторопиться! Звоните в понравившийся ресторан и уточняйте подробности!
Публикуется на правах рекламы
Прежде чем выбирать место для празднования торжества, нужно определиться с его форматом. Пышный банкет с большим количеством друзей и родных, скромный праздничный ужин узким кругом или фуршет?
Выбор зависит от суммы, которую вы готовы потратить на празднование торжества. Смета на кухню зависит от количества гостей, чаще всего рестораны выставляют минимальную сумму заказа из расчета на одного человека.
В Коврове большой выбор мест для проведения торжеств — от кафе и ресторанов до загородных баз отдыха. Выбирать место стоит по нескольким параметрам.
Для большой компании необходимо выбрать просторный зал с высокими потолками, а для небольшого количества гостей подойдет уютное кафе или же загородный дом.
Определитесь с тематикой свадьбы.
Если вы выбрали стиль «рустик» (деревенский), идеально подойдет загородный дом, изба или ресторан, оформленный в этом стиле. Основные черты свадьбы в стиле «рустик» — это очарование легкости и небрежности, использование натуральных материалов, таких как лен, мешковина, дерево, сено.
Еще одним популярным стилем свадебного торжества становится стиль «бохо». Стиль «бохо» сейчас – это вызов вычурности, гламуру и классике. В нем соединяются черты богемного стиля и эстетика эпохи хиппи. На практике бохо – это яркие краски, смелые образы, сочетание винтажа и этнических элементов, легкость, естественность и эксцентричность. Для того торжества идеально подойдет индустриальное помещение или зал в стиле лофт.
Свадьба в классическом стиле требует светлого помещения, изящных элементов интерьера. Это тот самый случай, когда в тему будут белые и розовые цвета. Главное, не переборщить с украшениями.
При выборе зала также стоит ознакомиться с правилами площадки — это касается времени начала и окончания торжества, уровня шума, использования конфетти и пиротехники.
Если говорить о фуршете, то для него вполне подойдет и место под открытым небом. Такой формат позволит гостям больше общаться и контактировать с друг другом. Это вариант скорее для активной свадьбы, где все гости будут задействованы в развлечениях. Предела фантазии здесь нет.
Но стоит обратить особое внимание на несколько факторов!
Проблемы могут возникнуть с разрешением на проведение праздника в некоторых местах, это касается охраняемых зон. Также стоит учесть транспортировку гостей до места проведения фуршета. Необходимо учитывать акустику и возможные неудобства, которые вы можете доставить случайным людям.
Немаловажно учесть возможность подключения музыкального оборудования!
Выбирая место для фуршета за пределами ресторана, вы освобождаете себя от жестких временных рамок площадки. Однако, организовывая фуршет на территории загородных клубов, парков или отелей, вы также будете ограничены их правилами.
При выборе между банкетом и фуршетом стоит ответить на несколько вопросов. Полноценные блюда или закуски? Сидя на стуле или весь праздник на ногах? Официанты или самообслуживание? Трапеза или непринужденное общение со всеми гостями?
После сравнения плюсов и минусов начинаем подбор места. Позаботиться о бронировании ресторана или загородного дома стоит заранее. Необходимо позвонить администрации площадки и уточнить, свободна ли желаемая вами дата. Так, например, такие даты как 07.07.17 и 17.07.17 толкают молодоженов к бронированию площадок за полгода до праздника, а то и за год!
Мы подобрали несколько отличных мест для празднования свадьбы.
Кафе «ТРЮffЕЛЬ» по адресу ул. Абельмана, 36 станет хорошим вариантом для проведения свадьбы в классическом стиле. Это милое и уютное кафе продумано очень грамотно.
Банкетный зал вмещает до 60 человек, светлые стены и темная классическая мебель выглядят неброско и элегантно. В сочетании со свадебными украшениями в стиле минимализм свадебный банкет здесь запомнится своей простотой и стилем. При этом «ТРЮffЕЛЬ» предлагает очень богатое меню. Которое можно увидеть на их официальном сайте.
Для фуршетов кафе «ТРЮffЕЛЬ» предлагает доставку своих закусок.
Цена с человека, минимальная сумма брони: 1 000 рублей. При этом дополнительных трат на аренду зала нет. Разрешаются свои алкогольные и безалкогольные напитки, а также фрукты.
Телефон: 8(49232)4-29-69. 8(929)028-43-42
Ресторан «Элит-Клуб» по адресу ул.Космонавтов, 1 полностью оправдывает свое название. И интерьер, и выбор блюд русской и европейской кухни отвечают всем правилам VIP торжества. Уютный зал, рассчитанный на 100 посадочных мест, позволит всем гостям хорошо видеть друг друга и молодоженов.
Стоимость банкета — от 1300 рублей с человека, минимальное количество гостей — 30 человек. Бронирование даты с авансом в 5000 рублей. Предоплата 50% при составлении меню.
Допускаются свои алкогольные и безалкогольные напитки, торт и фрукты. Время банкета регулируется в зависимости от пожелания клиента.
Телефон: 8(49232)5-75-13
Ресторан «Топча» подойдет для празднования свадьбы практически в любом стиле! Малый зал ресторана идеально впишется в стиль рустик, а большой желтый зал подойдет для классического торжества.
Украшения малого зала в деревенском стиле, идеальные декорации для свадьбы в деревенском стиле с учетом всех русских традиций. Кухня соответствующая. Вместимость этого зала до 100 человек. Стоимость банкета от 600 рублей с человека в будние дни и от 800 рублей с человека в выходные и праздничные дни.
Большой зал «Топчи» роскошен. Вместимость до 130 человек, есть возможность отдельно оборудовать фотозону. Также сотрудники ресторана оказывают помощь в украшении зала для праздничного банкета. При украшении зала и расстановке столов здесь учтут все пожелания клиента.
Предоплата в ресторане «Топча» составляет 30-50% от общей стоимости банкета.
Телефон: 8 (49232) 3-30-77
Еще одним прекрасным местом для проведения торжества в стиле рустик станет шашлык-бар «Золотой Петушок». Это место идеально подойдет для любителей русской свадьбы! Основной зал вместимостью до 60 человек, летний зал вместимостью до 30 человек.
Стоимость банкета — от 1000 рублей с человека.
Примечательно то, что площадка находится прямо в парке им. Дегтярева, что дает возможность гостям и молодоженам фотографироваться на природе.
Телефон: 8 (49232) 5-53-87
Свадьбу в стиле минимализма предлагает отпраздновать кафе «Eat Me». Яркий и оригинальный интерьер отлично справится с задачей для празднования банкета в стиле бохо. Стоимость банкета от 800 рублей с человека.
Ресторан «Ретро» идеально подойдет для свадьбы в одноименном стиле. Самые смелые идеи ретросвадьбы здесь приживутся и приобретут блеск роскоши. Также ресторан подойдет для празднования малым кругом друзей и родственников, вместимость зала — до 60 человек, здесь по-настоящему уютная атмосфера. А главное — вкусная кухня!
Стоимость заказа банкета от 1200 рублей с человека. Возможность использования еды привезенной заказчиком, допускается в виде исключения и оговаривается заранее при согласовании меню. В этом случае дополнительно оплачивается ее обслуживание. Стоимость оплаты оговаривается индивидуально при согласовании меню.
Ресторан «Ретро» подарит новобрачным бесплатный номер «Старый город» и каравай.
Телефон: 8 (49232)4-63-33
Залы ресторана «Цезарь» по адресу ул. Володарского, 41 подойдут для торжества в классическом или греческом стиле. Залы здесь для любой компании, три зала вместимостью 25, 50 и 100 человек! Здесь идеальное расположение гардероба, туалетов и банкетного зала. При этом большое количества места для фотографирования, ведь коридоры, холлы и сами банкетные залы выполнены в уникальном греко-римском стиле. Кухня европейская. Каждый зал отличается особенным оформлением и цветовым решением. Кроме того, сотрудники ресторана помогут создать и оформить праздничный декор зала. Молодожены получат каравай в подарок.
Стоимость банкета от 1000 рублей с человека. Предоплата вносится по договору частями в зависимости от общей суммы банкета.
Телефон: 8 (915) 762-89-32, 8 (919) 020-38-51
Загородный ресторан «Корабль» на базе отдыха «Переханово» подойдет для празднования свадьбы в любом стиле! Само здание выстроено в форме корабля, банкетный зал располагается на двух палубах, которые на праздничный банкет принадлежат только вам, что позволит каждому гостю повеселиться на полную катушку.
Банкетный зал ресторана словно чистый лист, а создать неповторимый стиль поможет профессиональный декоратор.
Вместительность банкетного зала до 40 человек. Минимальное количество гостей — 20 человек. Стоимость банкета — 1500 рублей с человека.
Кроме того, здесь можно искупаться в озере и, освежившись, вернуться за праздничный стол. Прогуляться по удивительному лесу и порезвиться с детьми на свежем воздухе.
Сказать друг другу «да» на берегу озера… Соединить сердца на песчаном пляже или лесной поляне, вдали от городской суеты.
Это место, где можно организовать выездную церемонию и сразу же пройти за стол или организовать фуршет. А, утомившись, пригласить всех отдохнуть в комфортабельные деревянные домики.
Идеально, не правда ли?
Телефон: 8 (910) 098-01-14
Предоплата зависит от того, постоянный гость или нет. Постоянные или друзья друзей -вносят предоплату в размере 10%, а гости заказавшие банкет впервые — 50%. Оставшаяся сумма вносится за две недели до праздника.
Просторный ресторанно-развлекательный центр «Адмирал» отличается изысканным интерьером. Здесь есть где разгуляться! У гостей комплекса просто не может возникнуть неудобств, связанных с отсутствием места для активных конкурсов и танцев. Кроме того, в зале прекрасная акустика. Зал рассчитан на большое количество гостей — 100-150 человек. При заказе свадебного банкета ресторан предоставляет скидку 10% на меню. Стоимость банкета от 1000 рублей за человека.
Адрес: г. Ковров ул. Ватутина 88
Телефон: 8 (915) 76-888-67
Ресторан «Стародуб» поможет сделать свадебный банкет по-настоящему теплым и трогательным даже с большим количеством гостей! На выбор три зала. Первый — до 25 человек, второй — до 70 мест и третий — до 180 мест!
Стоимость от 1200 рублей с человека. Бронирование стоит 5000 рублей. Предоплата за две недели 70%, окончательный расчет в день банкета. Теплая атмосфера ресторана и вкусная кухня не оставят гостей равнодушными. Ссылка для связи.
Адрес: Социалистическая, 19
Телефон: 8 (910)188-58-85
Свадьбу VIP класса со всеми новейшими event-тенденциями предлагает ресторан «Гнездо Аиста» в частном городе «Доброград». Изысканная кухня, утонченный богатый интерьер. Этот ресторан настоящее произведение искусства. Идеальные снимки здесь можно сделать везде. Кроме того, панорамные окна позволяют получить максимальную освещенность помещения.
Помимо ресторана в Доброграде можно арендовать беседку или шатер. Количество посадочных мест 70, 40 или 250, зависит от выбранной площадки.
Стоимость банкета от 2000 рублей с человека. Предоплата 50% от суммы заказа.
Доброград — это одно из немногих мест в области, где возможна официальная регистрация брака. По стоимости, сотрудники частного города лояльны к своим гостям и клиентам, поэтому при заказе свадьбы рассматриваются индивидуальные условия. Так же есть уже готовые пакетные предложения для молодоженов, включающие в себя полный спектр услуг: регистрация, банкет, фуршет, дом или номер для молодоженов.
Телефон: 8(800)200-80-50
На сегодня даты 07.07.17 и 17.07.17 уже заняты в нескольких ресторанах. Тем, кто хочет отпраздновать рождение семьи именно в эти дни, стоит поторопиться! Звоните в понравившийся ресторан и уточняйте подробности!
Второй этап пройден. Что дальше? Следите за сайтом, мы разберем свадьбу шаг за шагом.
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