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Разыскиваются ёлки! 38 обещаний
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38 ёлок до 10 декабря обещали чиновники. Где эти зелёные красавицы? А красавицы ли они? GK разыскивает ёлки.
Напомним, ёлки из заветного списка мэрии должны устанавливать городские предприятия. Например, в серверной части города две ёлки появляются благодаря «Первомайский рынок», новогодние деревья возле домом культуры устанавливают силами ДК. Некоторые ёлочки появляются на улицах города с помощью частных компаний.
Итак, на площади «200 лет» белоснежная искусственная ель-царевна красуется с седьмого декабря. Ее установили в нашем городе в четвёртый раз. Самая дорогая и обсуждаемая ёлка.
О том, что главную городскую ёлку успели поставить в срок мы уже говорили.
На проспекте Ленина елей больше нет: ни белых, ни зелёных.
Но неподалёку от главной ёлки всё-таки есть зелёная красавица поменьше, но не менее нарядная. Она находится у магазина «Ассорти» возле КГТА. Предприниматели в этом году отличились, достали новогодние украшения раньше, чем муниципалы. Ёлке «Ассорти» выделяем номинацию «Первая ёлка».
Ёлка появилась и у ДКиТ «Родина». Правда, нарядить её еще не успели. А может и не собирались. В любом случае, «не зачет», до 10 декабря не уложились. Но отметим, ёлочка красивая и большая. Достойна номинации «Лучшая ёлка в микрорайоне».
Свою ёлку успели нарядить и «Асконы», и ТЦ «Городок».
Искусственная ёлка «Асконы» по мнению GK побеждает в номинации «Стиль». Золотистые шары, повешенные на одинаковом расстоянии друг от друга, делают эту ёлку стильной и не похожей на другие.
Скромная ёлочка у рынка «Крупянщик» достойна номинации «Мал да удал». Ещё бы, маленькая, а так высоко!
В номинации «Яркая звезда» побеждает ёлка на площади Свободы. Перед парком КЭЗ небольшая зелёная ель с огромной красной советской звездой. Интересно, как её там закрепили? Переживет ли она очередную снежную бурю?
Время покажет…
Ёлка у Первомайского рынка немного больше, чем у «Крупянщика», а звезда на её макушке меньше, чем у ели на площади Свободы. Выделим этой ёлке номинацию «Народная любимица». Угадайте почему! Ждем ваши варианты в комментарии.
На Сенной площади ёлку только начали устанавливать. Опять все сроки…
Зато ель здесь настоящая. Работники даже гирлянду на неё обещают повесить и включить. А потому номинация «Натуральная красотка» по праву принадлежит ели на Сенной площади.
Припозднились и работники КМЗ, ель здесь начали устанавливать только сегодня. Натуральная и просто огромная ёлка! О её нарядности судить еще рано, тем не менее звание «Вице-ель-царевна» её по праву.
Ель установили и у ДК Дегтярева. Нарядить тоже пока не успели.
Номинация «Культурная ёлка» специально для неё.
В последней номинации «Самая романтичная ель» побеждает зелёная красавица на катке в парке Дегтярёва. Катание на коньках, парк и романтика.
Все 38 ёлок, к сожалению, не нашли. Может вы знаете, где ещё притаились новогодние красавицы? Ждём от вас фото и адреса!
Фотограф Игорь Селезнёв
Напомним, ёлки из заветного списка мэрии должны устанавливать городские предприятия. Например, в серверной части города две ёлки появляются благодаря «Первомайский рынок», новогодние деревья возле домом культуры устанавливают силами ДК. Некоторые ёлочки появляются на улицах города с помощью частных компаний.
Итак, на площади «200 лет» белоснежная искусственная ель-царевна красуется с седьмого декабря. Ее установили в нашем городе в четвёртый раз. Самая дорогая и обсуждаемая ёлка.
О том, что главную городскую ёлку успели поставить в срок мы уже говорили.
На проспекте Ленина елей больше нет: ни белых, ни зелёных.
Но неподалёку от главной ёлки всё-таки есть зелёная красавица поменьше, но не менее нарядная. Она находится у магазина «Ассорти» возле КГТА. Предприниматели в этом году отличились, достали новогодние украшения раньше, чем муниципалы. Ёлке «Ассорти» выделяем номинацию «Первая ёлка».
Ёлка появилась и у ДКиТ «Родина». Правда, нарядить её еще не успели. А может и не собирались. В любом случае, «не зачет», до 10 декабря не уложились. Но отметим, ёлочка красивая и большая. Достойна номинации «Лучшая ёлка в микрорайоне».
Свою ёлку успели нарядить и «Асконы», и ТЦ «Городок».
Искусственная ёлка «Асконы» по мнению GK побеждает в номинации «Стиль». Золотистые шары, повешенные на одинаковом расстоянии друг от друга, делают эту ёлку стильной и не похожей на другие.
Скромная ёлочка у рынка «Крупянщик» достойна номинации «Мал да удал». Ещё бы, маленькая, а так высоко!
В номинации «Яркая звезда» побеждает ёлка на площади Свободы. Перед парком КЭЗ небольшая зелёная ель с огромной красной советской звездой. Интересно, как её там закрепили? Переживет ли она очередную снежную бурю?
Время покажет…
Ёлка у Первомайского рынка немного больше, чем у «Крупянщика», а звезда на её макушке меньше, чем у ели на площади Свободы. Выделим этой ёлке номинацию «Народная любимица». Угадайте почему! Ждем ваши варианты в комментарии.
На Сенной площади ёлку только начали устанавливать. Опять все сроки…
Зато ель здесь настоящая. Работники даже гирлянду на неё обещают повесить и включить. А потому номинация «Натуральная красотка» по праву принадлежит ели на Сенной площади.
Припозднились и работники КМЗ, ель здесь начали устанавливать только сегодня. Натуральная и просто огромная ёлка! О её нарядности судить еще рано, тем не менее звание «Вице-ель-царевна» её по праву.
Ель установили и у ДК Дегтярева. Нарядить тоже пока не успели.
Номинация «Культурная ёлка» специально для неё.
В последней номинации «Самая романтичная ель» побеждает зелёная красавица на катке в парке Дегтярёва. Катание на коньках, парк и романтика.
Все 38 ёлок, к сожалению, не нашли. Может вы знаете, где ещё притаились новогодние красавицы? Ждём от вас фото и адреса!
А что касается настоящих красоток, то в проекте «Городская красавица» скоро начнётся всё самое интересное! Следите за новостями на нашем сайте!
Фотограф Игорь Селезнёв
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