Обзоры

С первым снегом! Где переобувают?

Анна Постникова
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Вот и первый снег. Автомобилисты спешат менять резину, а шиномонтажи начинают активную работу. Где же «переобуться»? Адреса и цены — в нашем обзоре.



Аналогичный обзор GK выпустил в 2013 году.

Проверяем старые данные и корректируем цены. Также пополняем список шимонтажей.

Цену будем спрашивать на замену резины на литых колесах с 15 «радиусом».

Обзор не носит коммерческого характера, наша задача — составить объективную картину цен и возможностей разных шиномонтажей в разных районах нашего города.Конечно, все существующие шиномонтажи нам обозреть не удастся, да мы и не ставили себе такой цели, прокатились по самым популярным.

«Ковров Автосервис»




Адрес: Еловая, 1В

Телефон шиномонтажа: 8 (49232) 4-79-26

Замена шин с балансировкой колес обойдется здесь в 1100 рублей. Правда, необходима предварительная запись по телефону.

Возможна оплата банковской картой, также здесь можно бесплатно помыть и подкачать колеса.

Шиномонтаж на Ватутина (около Роторного завода)




Этот шиномонтаж работает круглосуточно.

Запись по телефону: 8 (905)142-22-93

Цена замены резины R15, литье – 1200 рублей.

Шиномонтаж на «Крупянщике»




Переобуться здесь будет стоить 1200 рублей.

Запись по телефону: 8(910) 677-08-05.

Муромская, 6а




Полный спектр услуг по замене резины, включая мойку снятой резины и подкачку колес — 1300 рублей.

Здесь есть комната отдыха с Wi-Fi, где можно подождать окончания работы.

Запись по телефону: 8(915)779-40-03

«Янта». Добролюбова, 8




Замена резины здесь обойдется в 1400 рублей.

Запись по телефону: 8(915)790-46-85

Крупская, 4




Стоимость услуги — 1100 рублей.

Работает с 9 утра и до 19:00, обслуживание осуществляется в порядке живой очереди.

Космонавтов, ГСК, 16




Цена — 1200 рублей. Живая очередь.

Муромская, 24




Переобуться здесь будет стоить 1200 рублей. Обслуживание круглосуточное. Живая очередь, возможна запись по телефону.

Телефон: 8 (910)778-2220



В полный спектр услуг по замене резины входит: сборка, балансировка и установка колес.

Выбирайте проверенный шиномонтаж, проконсультируйтесь с друзьями и знакомыми для выбора.

Знаете, где еще можно переобуться?

Пишите в комментариях!



Фотограф Игорь Селезнев

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