Обзоры
С первым снегом! Где переобувают?
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Аналогичный обзор GK выпустил в 2013 году.
Проверяем старые данные и корректируем цены. Также пополняем список шимонтажей.
Цену будем спрашивать на замену резины на литых колесах с 15 «радиусом».
Обзор не носит коммерческого характера, наша задача — составить объективную картину цен и возможностей разных шиномонтажей в разных районах нашего города.Конечно, все существующие шиномонтажи нам обозреть не удастся, да мы и не ставили себе такой цели, прокатились по самым популярным.
«Ковров Автосервис»
Адрес: Еловая, 1В
Телефон шиномонтажа: 8 (49232) 4-79-26
Замена шин с балансировкой колес обойдется здесь в 1100 рублей. Правда, необходима предварительная запись по телефону.
Возможна оплата банковской картой, также здесь можно бесплатно помыть и подкачать колеса.
Шиномонтаж на Ватутина (около Роторного завода)
Этот шиномонтаж работает круглосуточно.
Запись по телефону: 8 (905)142-22-93
Цена замены резины R15, литье – 1200 рублей.
Шиномонтаж на «Крупянщике»
Переобуться здесь будет стоить 1200 рублей.
Запись по телефону: 8(910) 677-08-05.
Муромская, 6а
Полный спектр услуг по замене резины, включая мойку снятой резины и подкачку колес — 1300 рублей.
Здесь есть комната отдыха с Wi-Fi, где можно подождать окончания работы.
Запись по телефону: 8(915)779-40-03
«Янта». Добролюбова, 8
Замена резины здесь обойдется в 1400 рублей.
Запись по телефону: 8(915)790-46-85
Крупская, 4
Стоимость услуги — 1100 рублей.
Работает с 9 утра и до 19:00, обслуживание осуществляется в порядке живой очереди.
Космонавтов, ГСК, 16
Цена — 1200 рублей. Живая очередь.
Муромская, 24
Переобуться здесь будет стоить 1200 рублей. Обслуживание круглосуточное. Живая очередь, возможна запись по телефону.
Телефон: 8 (910)778-2220
В полный спектр услуг по замене резины входит: сборка, балансировка и установка колес.
Выбирайте проверенный шиномонтаж, проконсультируйтесь с друзьями и знакомыми для выбора.
Знаете, где еще можно переобуться?
Пишите в комментариях!
Фотограф Игорь Селезнев
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