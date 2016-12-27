Сказка волшебного зеркала

В этом году, как впрочем, и всегда, ребят ждал сюрприз: сказку им рассказало Зеркало. Оно было живым и показывало ребятам всё: что происходило со Снегурочкой, логово Бабы Яги, отправляло Снегурочке сообщения и всячески мешало злодеям.Удивительно красивые декорации, таинственный свет, весёлая музыка и танцы очень помогали героям сказки — Снеговику, Каркуше и Снегурочке бороться с «нечистью» — Бабой Ягой, Лешим и Кикиморой. И, как всегда, зло было побеждено,«хорошие» победили «плохих», те раскаялись и дружно пообещали исправиться.А Дедушка Мороз, который традиционно появляется в самом конце представления и «всё разруливает», пригласил ребят, их мам и пап к новогодней красавице ёлочке.— В этом году руководство ДК Ногина особенно тщательно готовилось к Новому году. Уже отремонтировано фойе, поставлено новое отопление в зрительный зал. У нас стало светло и красиво.— Нам было очень интересно работать над сказкой — искали интересный сценарий, музыку, снимали клипы для «работы» волшебного зеркала, заказали и получили новые костюмы для сказочных персонажей — Снеговика и Ёлочки.— Хочется поблагодарить директора дома культуры Дмитрия Владимировича Рачкова за доброе отношение к нашему театру, за понимание нужд самодеятельных артистов и за непосредственное участие в спектакле и представлениях вокруг ёлки — лучшего Деда Мороза, как я считаю, в нашем городе нет. Голос, фактура, неподдельная доброта. Надо видеть лица детей, когда он с ними разговаривает, играет — полная вера в сказку и в то, что Дед Мороз настоящий! Я всегда радуюсь, когда он с нами работает.После спектакля были игры и танцы у ёлки.Ребята вместе со Снеговиком, Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы, отгадывали загадки, смотрели выступления танцевальных коллективов, играли в подвижные игры, читали Дедушке Морозу стихи и пели песни.