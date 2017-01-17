Снежные горы в Коврове. Остановки нет

Что-то подсказывает, что хитом предстоящей весны станет наш обзор точек продаж резиновых сапог. Как бы не пришлось обзор точек продаж резиновых лодок делать...

В первом приближении (город мы тестировали 16 января) картина не слишком позитивная.С дорог снег сгребли, но снежные горы выросли. По всему городу. Это заметно снижает обзор автомобилистам, да и пешеходам затрудняет перемещения.Ковровчане жалуются, что новые остановки, которые находятся по движению введенных в 2016 году маршрутов, завалены снегом. Складывается впечатление, что остановки в маршрутную схему добавили, а в план по уборке включить забыли.Едем по улице Чернышевского. Первая остановка маршруток. Высота сугроба около метра, посадка и высадка пассажиров, с учётом этого обстоятельства, практически невозможна. Впрочем, по факту маршрутка здесь и не останавливается, люди ходят на остановки общественного транспорта на проспекте Ленина и улице Грибоедова.С учётом этого наблюдения возникает вопрос: стоило ли огород городить с этими новыми маршрутами автобусов? Свидетельствуем: на дополнительных остановках, введенных, как заявлялось, для удобства ковровчан, совершать посадку крайне неудобно и даже опасно.Вторая остановка находится рядом со школой №14. Картина аналогична. Знак остановки общественного транспорта, а вокруг метровые сугробы.Бурные интернет-дискуссии были (да и в офф-лайне обсуждали) по поводу новой остановки и автостоянки возле гипермаркета «Ковров-Молл».Свидетельством того, что остановку здесь расчищают стала огромная гора снега позади.Снегоплавильных заводов в Коврове нет. Вывозить эту кучу с каждым днём будет всё сложнее. Вы только представьте, что будет с этой горой по весне! Скорее всего, остановка утонет в талых водах. Смельчаки, которые решаться ожидать здесь маршрутки, если и не утонут, то ноги промочат наверняка, да и будут обрызганы с ног до головы струями из-под колёс проезжающего мимо автотранспорта.Впрочем, это пока что всё гипотетически. Может, до весны снежную гору и уберут? Посмотрим. Во всяком случае, сегодня тут «каша» под колесами автомобилей, которые припаркованы на верхней стоянке. Заметьте, на этом участке интенсивный трафик, по вечерам даже пробки случаются.Северная часть города. Немного лучше обстоят дела на остановках по улице Абельмана. Несмотря на то, что тротуары завалены снегом, пешеходная дорожка и остановки расчищены. Но по обочинам горы снега по обочинам дороги. Высота — до двух метров. О каком обзоре проезжей части можно вести речь?