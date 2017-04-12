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Стиль и мужество. Образ жениха

Анна Постникова
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Образ жениха значительно проще образа невесты, но это не значит, что его не нужно продумывать. «Чуть красивее обезьяны» тут не пойдет!



Образ жениха — это не только классический костюм, но и множество отдельных мелочей. Конечно, выбору одежды стоит уделить отдельное внимание, но неправильно подобранная бабочка или очки могут испортить впечатление даже от самого хорошего костюма.

Первое, на что стоит обратить внимание – состояние кожи и ногтей. Нужно понимать, что свадьба – это день в который вам придется фотографироваться и сниматься на видео.
Совсем не помешает(и даже помогут) поможет чистка лица и SPA-уход. Мужчине не менее, чем женщине, особенно в такой день, необходим маникюр. Можно выбрать обрезной или комбинированный. Если руки очень грубые — парафинотерапия.

В создании идеального образа на помощь придет «Салон Cosmo&Spa», в котором есть весь необходимый спектр услуг.

Контакты салона Cosmo&Spa:

  • Тел.: 8 (904)261-1319
  • Адрес: ул. Чернышевского, 1

Страница Салон Cosmo&Spa в ВК



В обиход плотно вошло понятие «стильная мужская стрижка».
Элегантная укладка в сочетании с хорошо-оформленными бородой и усами станут экстравагантным вариантом. Правильно уложить волосы не помешает и любителям классики.
С любой задачей по созданию имиджа стильного жениха справятся мастера-барберы.
В «Брит & Брут» жених и его друзья смогут полностью расслабится в предсвадебное утро и сделать стильные стрижки и укладки прямо перед торжеством!

Контакты «Брит & Брут»:

  • Адрес: Ленина, 61
  • Тел: +7 (910) 671-16-06

«Брит&Брут» в ВК

Стоит заранее обратиться в барбершоп, чтобы обсудить будущую стрижку и укладку, а также получить совет по уходу за волосами.



Костюм – дело ответственное и индивидуальное. Тут все зависит от общей тематики свадьбы и предпочтений жениха.
Классический костюм из двух предметов – самый частый выбор женихов. Также широко распространены костюмы-тройки. Экстравагантным вариантом в России считается смокинг.
Однотонный костюм с белой или светлой однотонной рубашкой станет универсальным вариантом и впишется в большинство свадебных стилей и соответствует важности этого события.

Фото магазина «ОСТАП»

Большую популярность набирают цветные костюмы в цвет общей тематики торжества. Красный, синий, фиолетовый, розовый и другие цвета. Здесь главное не переборщить.
Один из последних трендов гласит, что на свадьбу нежелательно надевать белый или черный костюм. В первом случае вы сольетесь с невестой, а во втором будет слишком с ней контрастировать. Если вы все таки решились надеть черно-белый костюм, вы должны согласоваться с образом невесты от и до, а так же следить за состоянием своего костюма от начала свадебного дня и до конца.

Что касается рубашки, идеальный вариант – белая классическая. Тут важно то, как этот предмет гардероба сидит именно на вас. Рубашка должна быть четко по размеру и подходить по крою.

Большое внимание стоит уделить воротнику, правильно ли он стоит именно на вас. А так же определиться с галстуком.
Ношение черного цвета в помещении может вызвать эффект вымывания некоторых внешних черт и создать разительный контраст, что довлеет на фотографиях. На свадебное торжество рекомендуется выбрать сдержанный рисунок или цвет.

Фото магазина «ОСТАП»

Коллектив салона мужских костюмов и аксессуаров «ОСТАП» уже более 10 лет помогает современным мужчинам в создании своего стиля и образа.
Представлен огромный выбор костюмов и аксессуаров для любого торжественного мероприятия и на каждый день. Опытные консультанты смогут предложить вам нужный вариант, который порадует даже самых взыскательных покупателей качеством и ценой.
Молодоженам предоставляется скидка на костюм -20%.

Контакты магазина «ОСТАП»:

  • Адрес: ул.Тургенева, д.2(напротив центрального Сбербанка)



Отличной альтернативой классическому галстук станет дизайнерская бабочка!

Интернет-магазин «Галстук-Бабочки Bfly» предлагает сделать эксклюзивную бабочку на заказ!
Бабочка с инициалами жениха и невесты? А почему нет!
В моде сейчас бабочки, выполненные из нетипичных материалов, например, дерева!
Такой образ точно запомниться на долго! Мелочь, а как неординарно!
Так же можно заказать набор одинаковых бабочек для друзей жениха.

Контакты «Галстук-Бабочки Bfly»:

  • Тел: 8 (910) 770-3356

«Галстук-Бабочки Bfly» в ВК

Фото из группы «Галстук-Бабочки Bfly»

Обувь для жениха уже давно не подвержена классическим понятиям. На смену оксвордам и дерби пришли мокасины и кеды! Тем не менее не стоит забывать о тематике свадьбы, согласитесь, глупо бы смотрелись красные кеда в сочетание со смокингом.

Так же, не забывайте согласовывать свой образ с невестой!



Еще одним немаловажным аксессуаром жениха должны стать очки. В жаркую погоду любому пригодятся солнцезащитные линзы, а тем, кто носит очки постоянно не помешает стильная оправа.

А тем, кто предпочтет избавиться от очков в свадебный день отлично подойдут линзы!

Так что, стоит обратиться в оптику. К тому же в Коврове большой выбор стильных очков и удобных линз!

«Мир Оптики» предлагает женихам разнообразные модели очков и линз. Кроме того, удобное расположение магазинов, поможет вам легко найти свой «Мир Оптики».

Контакты «Мир Оптики»:

  • Проезд Брюсова, д. 3, офис 7. Тел. +7 (49232) 3-13-41
  • Проспект Ленина, 26. Тел. +7 (49232) 6-46-10
  • Проспект Ленина, 26 Центр «Первая детская оптика». Тел.+7 (49232) 3-49-29
  • Улица Ватутина, 59, ТЦ «Треугольник». Тел. +7-910-670-12-22.
  • Улица Димитрова, 2Б. Тел. +7 (49232) 5-38-38.

Сайт «Мир Оптики»



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