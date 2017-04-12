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Стиль и мужество. Образ жениха
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Образ жениха значительно проще образа невесты, но это не значит, что его не нужно продумывать. «Чуть красивее обезьяны» тут не пойдет!
Образ жениха — это не только классический костюм, но и множество отдельных мелочей. Конечно, выбору одежды стоит уделить отдельное внимание, но неправильно подобранная бабочка или очки могут испортить впечатление даже от самого хорошего костюма.
Первое, на что стоит обратить внимание – состояние кожи и ногтей. Нужно понимать, что свадьба – это день в который вам придется фотографироваться и сниматься на видео.
Совсем не помешает(и даже помогут) поможет чистка лица и SPA-уход. Мужчине не менее, чем женщине, особенно в такой день, необходим маникюр. Можно выбрать обрезной или комбинированный. Если руки очень грубые — парафинотерапия.
В создании идеального образа на помощь придет «Салон Cosmo&Spa», в котором есть весь необходимый спектр услуг.
Контакты салона Cosmo&Spa:
Страница Салон Cosmo&Spa в ВК
В обиход плотно вошло понятие «стильная мужская стрижка».
Элегантная укладка в сочетании с хорошо-оформленными бородой и усами станут экстравагантным вариантом. Правильно уложить волосы не помешает и любителям классики.
С любой задачей по созданию имиджа стильного жениха справятся мастера-барберы.
В «Брит & Брут» жених и его друзья смогут полностью расслабится в предсвадебное утро и сделать стильные стрижки и укладки прямо перед торжеством!
Контакты «Брит & Брут»:
«Брит&Брут» в ВК
Стоит заранее обратиться в барбершоп, чтобы обсудить будущую стрижку и укладку, а также получить совет по уходу за волосами.
Костюм – дело ответственное и индивидуальное. Тут все зависит от общей тематики свадьбы и предпочтений жениха.
Классический костюм из двух предметов – самый частый выбор женихов. Также широко распространены костюмы-тройки. Экстравагантным вариантом в России считается смокинг.
Однотонный костюм с белой или светлой однотонной рубашкой станет универсальным вариантом и впишется в большинство свадебных стилей и соответствует важности этого события.
Большую популярность набирают цветные костюмы в цвет общей тематики торжества. Красный, синий, фиолетовый, розовый и другие цвета. Здесь главное не переборщить.
Один из последних трендов гласит, что на свадьбу нежелательно надевать белый или черный костюм. В первом случае вы сольетесь с невестой, а во втором будет слишком с ней контрастировать. Если вы все таки решились надеть черно-белый костюм, вы должны согласоваться с образом невесты от и до, а так же следить за состоянием своего костюма от начала свадебного дня и до конца.
Что касается рубашки, идеальный вариант – белая классическая. Тут важно то, как этот предмет гардероба сидит именно на вас. Рубашка должна быть четко по размеру и подходить по крою.
Большое внимание стоит уделить воротнику, правильно ли он стоит именно на вас. А так же определиться с галстуком.
Ношение черного цвета в помещении может вызвать эффект вымывания некоторых внешних черт и создать разительный контраст, что довлеет на фотографиях. На свадебное торжество рекомендуется выбрать сдержанный рисунок или цвет.
Коллектив салона мужских костюмов и аксессуаров «ОСТАП» уже более 10 лет помогает современным мужчинам в создании своего стиля и образа.
Представлен огромный выбор костюмов и аксессуаров для любого торжественного мероприятия и на каждый день. Опытные консультанты смогут предложить вам нужный вариант, который порадует даже самых взыскательных покупателей качеством и ценой.
Молодоженам предоставляется скидка на костюм -20%.
Контакты магазина «ОСТАП»:
Отличной альтернативой классическому галстук станет дизайнерская бабочка!
Интернет-магазин «Галстук-Бабочки Bfly» предлагает сделать эксклюзивную бабочку на заказ!
Бабочка с инициалами жениха и невесты? А почему нет!
В моде сейчас бабочки, выполненные из нетипичных материалов, например, дерева!
Такой образ точно запомниться на долго! Мелочь, а как неординарно!
Так же можно заказать набор одинаковых бабочек для друзей жениха.
Контакты «Галстук-Бабочки Bfly»:
«Галстук-Бабочки Bfly» в ВК
Обувь для жениха уже давно не подвержена классическим понятиям. На смену оксвордам и дерби пришли мокасины и кеды! Тем не менее не стоит забывать о тематике свадьбы, согласитесь, глупо бы смотрелись красные кеда в сочетание со смокингом.
Так же, не забывайте согласовывать свой образ с невестой!
Еще одним немаловажным аксессуаром жениха должны стать очки. В жаркую погоду любому пригодятся солнцезащитные линзы, а тем, кто носит очки постоянно не помешает стильная оправа.
А тем, кто предпочтет избавиться от очков в свадебный день отлично подойдут линзы!
Так что, стоит обратиться в оптику. К тому же в Коврове большой выбор стильных очков и удобных линз!
«Мир Оптики» предлагает женихам разнообразные модели очков и линз. Кроме того, удобное расположение магазинов, поможет вам легко найти свой «Мир Оптики».
Контакты «Мир Оптики»:
Сайт «Мир Оптики»
Фоторяд из социальной сети Вконтакте
Публикуется на правах рекламы
Образ жениха — это не только классический костюм, но и множество отдельных мелочей. Конечно, выбору одежды стоит уделить отдельное внимание, но неправильно подобранная бабочка или очки могут испортить впечатление даже от самого хорошего костюма.
Первое, на что стоит обратить внимание – состояние кожи и ногтей. Нужно понимать, что свадьба – это день в который вам придется фотографироваться и сниматься на видео.
Совсем не помешает(и даже помогут) поможет чистка лица и SPA-уход. Мужчине не менее, чем женщине, особенно в такой день, необходим маникюр. Можно выбрать обрезной или комбинированный. Если руки очень грубые — парафинотерапия.
В создании идеального образа на помощь придет «Салон Cosmo&Spa», в котором есть весь необходимый спектр услуг.
Контакты салона Cosmo&Spa:
- Тел.: 8 (904)261-1319
- Адрес: ул. Чернышевского, 1
Страница Салон Cosmo&Spa в ВК
В обиход плотно вошло понятие «стильная мужская стрижка».
Элегантная укладка в сочетании с хорошо-оформленными бородой и усами станут экстравагантным вариантом. Правильно уложить волосы не помешает и любителям классики.
С любой задачей по созданию имиджа стильного жениха справятся мастера-барберы.
В «Брит & Брут» жених и его друзья смогут полностью расслабится в предсвадебное утро и сделать стильные стрижки и укладки прямо перед торжеством!
Контакты «Брит & Брут»:
- Адрес: Ленина, 61
- Тел: +7 (910) 671-16-06
«Брит&Брут» в ВК
Стоит заранее обратиться в барбершоп, чтобы обсудить будущую стрижку и укладку, а также получить совет по уходу за волосами.
Костюм – дело ответственное и индивидуальное. Тут все зависит от общей тематики свадьбы и предпочтений жениха.
Классический костюм из двух предметов – самый частый выбор женихов. Также широко распространены костюмы-тройки. Экстравагантным вариантом в России считается смокинг.
Однотонный костюм с белой или светлой однотонной рубашкой станет универсальным вариантом и впишется в большинство свадебных стилей и соответствует важности этого события.
Большую популярность набирают цветные костюмы в цвет общей тематики торжества. Красный, синий, фиолетовый, розовый и другие цвета. Здесь главное не переборщить.
Один из последних трендов гласит, что на свадьбу нежелательно надевать белый или черный костюм. В первом случае вы сольетесь с невестой, а во втором будет слишком с ней контрастировать. Если вы все таки решились надеть черно-белый костюм, вы должны согласоваться с образом невесты от и до, а так же следить за состоянием своего костюма от начала свадебного дня и до конца.
Что касается рубашки, идеальный вариант – белая классическая. Тут важно то, как этот предмет гардероба сидит именно на вас. Рубашка должна быть четко по размеру и подходить по крою.
Большое внимание стоит уделить воротнику, правильно ли он стоит именно на вас. А так же определиться с галстуком.
Ношение черного цвета в помещении может вызвать эффект вымывания некоторых внешних черт и создать разительный контраст, что довлеет на фотографиях. На свадебное торжество рекомендуется выбрать сдержанный рисунок или цвет.
Коллектив салона мужских костюмов и аксессуаров «ОСТАП» уже более 10 лет помогает современным мужчинам в создании своего стиля и образа.
Представлен огромный выбор костюмов и аксессуаров для любого торжественного мероприятия и на каждый день. Опытные консультанты смогут предложить вам нужный вариант, который порадует даже самых взыскательных покупателей качеством и ценой.
Молодоженам предоставляется скидка на костюм -20%.
Контакты магазина «ОСТАП»:
- Адрес: ул.Тургенева, д.2(напротив центрального Сбербанка)
Отличной альтернативой классическому галстук станет дизайнерская бабочка!
Интернет-магазин «Галстук-Бабочки Bfly» предлагает сделать эксклюзивную бабочку на заказ!
Бабочка с инициалами жениха и невесты? А почему нет!
В моде сейчас бабочки, выполненные из нетипичных материалов, например, дерева!
Такой образ точно запомниться на долго! Мелочь, а как неординарно!
Так же можно заказать набор одинаковых бабочек для друзей жениха.
Контакты «Галстук-Бабочки Bfly»:
- Тел: 8 (910) 770-3356
«Галстук-Бабочки Bfly» в ВК
Обувь для жениха уже давно не подвержена классическим понятиям. На смену оксвордам и дерби пришли мокасины и кеды! Тем не менее не стоит забывать о тематике свадьбы, согласитесь, глупо бы смотрелись красные кеда в сочетание со смокингом.
Так же, не забывайте согласовывать свой образ с невестой!
Еще одним немаловажным аксессуаром жениха должны стать очки. В жаркую погоду любому пригодятся солнцезащитные линзы, а тем, кто носит очки постоянно не помешает стильная оправа.
А тем, кто предпочтет избавиться от очков в свадебный день отлично подойдут линзы!
Так что, стоит обратиться в оптику. К тому же в Коврове большой выбор стильных очков и удобных линз!
«Мир Оптики» предлагает женихам разнообразные модели очков и линз. Кроме того, удобное расположение магазинов, поможет вам легко найти свой «Мир Оптики».
Контакты «Мир Оптики»:
- Проезд Брюсова, д. 3, офис 7. Тел. +7 (49232) 3-13-41
- Проспект Ленина, 26. Тел. +7 (49232) 6-46-10
- Проспект Ленина, 26 Центр «Первая детская оптика». Тел.+7 (49232) 3-49-29
- Улица Ватутина, 59, ТЦ «Треугольник». Тел. +7-910-670-12-22.
- Улица Димитрова, 2Б. Тел. +7 (49232) 5-38-38.
Сайт «Мир Оптики»
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Фоторяд из социальной сети Вконтакте
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