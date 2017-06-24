Только в перчатках. Сладкая тема

Шугаринг в Коврове



Приветствую Вас в моей группе. Меня зовут Наталья, мне 20 лет. С 28.10.2015 я предоставляю услуги по процедуре «Шугаринг» — депиляция сахаром. Получаю медицинское образование, имею медицинскую книжку, а также сертификаты по окончанию курсов в г.Москве в компании «Sweet-Epil». Принимаю в специально оборудованном кабинете (не на дому). Работаю ТОЛЬКО в перчатках, одноразовыми материалами и пастой ПРЕМИУМ-КЛАССА «Gloria». Обрабатываю инструменты в дезинфицирующих растворах.

Шугаринг (эпиляция сахаром) в Коврове

Бикини: классика-600, глубокое-900, голень-600, бедра-400, ноги полностью-900, руки-500, подмышки-250.

эпиляция сахаром (шугаринг) Коврове, по адресу Тургенева 9(за кафе «Поворот»)

Сахарная депиляция (шугаринг)

Шугаринг в Коврове Сахарная SPA-депиляция

Шугаринг – это то, что Вам нужно:



— если Вы хотите избавиться от лишних волос на теле;

— если у Вас чувствительная кожа, на которой после любого удаления волос появляется раздражение;

— если Вы заинтересованы в удалении волос в интимной зоне и на лице;

— если Вы не хотите вспоминать о волосах на теле пару недель.

Ольга Горностаева

Спа депиляция Шугаринг, ламинирование ресниц и архитектура бровей. За репост скидка 15%, а так же мое спасибо. При комплексе услуг то же обсудим скидку И если вы мне напомните сделать фото до и после вас ждет скидка.

Если мы упустили вашего любимого мастера из виду, обязательно сообщите об этом в комментариях!

Слово «sugaring» – от английского sugar (сахар). И это, безусловно, не случайно. Шугаринг – это эпиляция при помощи специальной сахарной пасты. Принцип процедуры очень напоминает восковую эпиляцию. В общем, разыскиваем ковровских мастеров, а точнее мастериц, специализирующихся на этой процедуре.Оказывается, пабликов не так уж и много. Есть обычные страницы мастеров. Например,Разумеется, процедуру делают и салонах, студиях красоты и так далее. Об этом расскажем отдельно. А пока напомним, что обзор носит некоммерческий характер. Использованы данные из соцсети ВКонтакте.