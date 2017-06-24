Обзоры
Только в перчатках. Сладкая тема
0 369
Новый обзор ВК-пабликов. С самых древних времен одной из неотъемлемых составляющих женской красоты и привлекательности считалась нежная, бархатистая и гладкая кожа. «Авторское право» на изобретение шугаринга, а это и есть наша сегодняшняя тема, оспаривают сразу две знаменитые египетские царицы – Нефертити и Клеопатра. Кстати и на Руси женщины тоже использовали шугаринг – есть свидетельство того, что именно с его помощью поддерживала свою красоту княгиня Ольга.
Слово «sugaring» – от английского sugar (сахар). И это, безусловно, не случайно. Шугаринг – это эпиляция при помощи специальной сахарной пасты. Принцип процедуры очень напоминает восковую эпиляцию. В общем, разыскиваем ковровских мастеров, а точнее мастериц, специализирующихся на этой процедуре.
Шугаринг в Коврове
vk.com/sugaringk33
vk.com/shugarroom2015
<
vk.com/club94045885
Оказывается, пабликов не так уж и много. Есть обычные страницы мастеров. Например,
vk.com/id131430082
Разумеется, процедуру делают и салонах, студиях красоты и так далее. Об этом расскажем отдельно. А пока напомним, что обзор носит некоммерческий характер. Использованы данные из соцсети ВКонтакте.
Слово «sugaring» – от английского sugar (сахар). И это, безусловно, не случайно. Шугаринг – это эпиляция при помощи специальной сахарной пасты. Принцип процедуры очень напоминает восковую эпиляцию. В общем, разыскиваем ковровских мастеров, а точнее мастериц, специализирующихся на этой процедуре.
Шугаринг в Коврове
Приветствую Вас в моей группе. Меня зовут Наталья, мне 20 лет. С 28.10.2015 я предоставляю услуги по процедуре «Шугаринг» — депиляция сахаром. Получаю медицинское образование, имею медицинскую книжку, а также сертификаты по окончанию курсов в г.Москве в компании «Sweet-Epil». Принимаю в специально оборудованном кабинете (не на дому). Работаю ТОЛЬКО в перчатках, одноразовыми материалами и пастой ПРЕМИУМ-КЛАССА «Gloria». Обрабатываю инструменты в дезинфицирующих растворах.
vk.com/sugaringk33
Шугаринг (эпиляция сахаром) в Коврове
Бикини: классика-600, глубокое-900, голень-600, бедра-400, ноги полностью-900, руки-500, подмышки-250.
эпиляция сахаром (шугаринг) Коврове, по адресу Тургенева 9(за кафе «Поворот»)
vk.com/shugarroom2015
Сахарная депиляция (шугаринг)
<
vk.com/club94045885
Шугаринг в Коврове Сахарная SPA-депиляция
Шугаринг – это то, что Вам нужно:
— если Вы хотите избавиться от лишних волос на теле;
— если у Вас чувствительная кожа, на которой после любого удаления волос появляется раздражение;
— если Вы заинтересованы в удалении волос в интимной зоне и на лице;
— если Вы не хотите вспоминать о волосах на теле пару недель.
Оказывается, пабликов не так уж и много. Есть обычные страницы мастеров. Например,
Ольга Горностаева
Спа депиляция Шугаринг, ламинирование ресниц и архитектура бровей. За репост скидка 15%, а так же мое спасибо. При комплексе услуг то же обсудим скидку И если вы мне напомните сделать фото до и после вас ждет скидка.
vk.com/id131430082
Разумеется, процедуру делают и салонах, студиях красоты и так далее. Об этом расскажем отдельно. А пока напомним, что обзор носит некоммерческий характер. Использованы данные из соцсети ВКонтакте.
0 комментариев