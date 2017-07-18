#СамБыЕл
Еда, фото, **ем? Объявлен insta-конкурс!
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«Мастхэв». Так говорят о вещи, которую должен иметь в собственности каждый. А как назвать событие, в котором непременно надо принять участие? Может, «мастби»? Именно таким событием станет августовский проект, фестиваль «САМБЫЕЛ».
Все самые интересные новости — в группе в ВК «Фестиваль еды». Будет много еды, призов и крутых фото! GK объявляет конкурс на лучшие food photos. Ведь главный приз, это…
Присылай фото с хештегом #gk33 или #самбыел! Стань на один шаг ближе к призу! Главный приз — шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02. Дедлайн приёма фото — до 12 августа включительно.
Шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02 от интернет-магазина «Элекс». Очки способны перенести прямо в центр событий! Вся гамма ощущений обеспечена!
Напомним, в прошлом году в аналогичном фотоконкурсе участвовало примерно пятьдесят человек. Первое место заняла Анастасия Лаврентьева, второе — Алексей Степахин. В этом году будет не два, а целых три победителя. По первому месту с призом всё понятно, а призовой фонд «серебра» и «бронзы» пока сохраним в секрете.
Каждую неделю мы будем вести insta-food. Понравившиеся фото попадут в отдельный топик. Результаты объявит ведущий с главной сцены феста «САМБЫЕЛ» в присутствии всех гостей праздника. А гостей, надо полагать, будет немало.
Все самые интересные новости — в группе в ВК «Фестиваль еды». Будет много еды, призов и крутых фото! GK объявляет конкурс на лучшие food photos. Ведь главный приз, это…
Присылай фото с хештегом #gk33 или #самбыел! Стань на один шаг ближе к призу! Главный приз — шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02. Дедлайн приёма фото — до 12 августа включительно.
Шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02 от интернет-магазина «Элекс». Очки способны перенести прямо в центр событий! Вся гамма ощущений обеспечена!
Напомним, в прошлом году в аналогичном фотоконкурсе участвовало примерно пятьдесят человек. Первое место заняла Анастасия Лаврентьева, второе — Алексей Степахин. В этом году будет не два, а целых три победителя. По первому месту с призом всё понятно, а призовой фонд «серебра» и «бронзы» пока сохраним в секрете.
Каждую неделю мы будем вести insta-food. Понравившиеся фото попадут в отдельный топик. Результаты объявит ведущий с главной сцены феста «САМБЫЕЛ» в присутствии всех гостей праздника. А гостей, надо полагать, будет немало.
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