#СамБыЕл
Гастрономический оргазм. Новый сезон. Что таит в себе #САМБЫЕЛ?
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Вот уже третий год GK проводит летний опен-эйр общегородского масштаба. Фестиваль еды «САМБЫЕЛ». Суть ивента — лучшие шеф-повара города готовят самые вкусные блюда и демонстрируют гастрономические тренды.
Несмотря на то, что праздник еды хотя и становится традиционным, но! Кто-то бывал, кто-то слышал, а для кого-то слово «САМБЫЕЛ» всё ещё новое.
Поэтому мы решили ещё раз разъяснить его суть, а заодно рассказать историю. Прежде всего, отметим самое главное. В отличие от множества мероприятий, на которых GK или другие городские ресурсы и СМИ выступают информационными спонсорами, «САМБЫЕЛ» — это ПОЛНОСТЬЮ НАШ ИВЕНТ.
Мы этот фестиваль не поддерживаем, а проводим. Сама идея зародилась «в недрах» GK.
Скажем больше, проект GK создавался и задумывался не как СМИ. Мы до сих пор, когда слышим как наш сайт называют «интернет-журнал», «интернет-портал» или как-то ещё, невольно улыбаемся. Поначалу пытались разубеждать и поправлять, но потом – махнули рукой. Как говорит русский народ: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».
Дальнейшее по теме, думается, лучше всего изложить от первого лица, в режиме «вопрос-ответ». На вопросы отвечает генеральный директор GK и соавтор проекта «САМБЫЕЛ» Кирилл Мольков.
GK: Выше сказано: «соавтор» фестиваля. Это значит, была какая-то группа людей?
— Всё началось с идеи моего друга и единомышленника Антона Макарова. Он рассказал том, что в столице проводят крутой фестиваль. Гастрономический. Называется: «О, да! Еда!». Рассказывал так вкусно, что захотелось съездить на фест и посмотреть. И мы с Антоном поехали. Понравилось. Всю обратную дорогу досадовали: жаль, что у нас дома таких праздников не проводят…
GK: Ну, это известная история. Много чего есть в Москве, но нет в Коврове. И все мы не прочь повозмущаться по этому поводу…
— Но я не говорил, что мы возмущались! Слишком люблю родной город, чтобы заниматься неконструктивной критикой. Если чего-то нет, не возмущаться надо, а делать! Нет кулинарного сейшена, значит будет! Составили план, прикинули бюджет и – закипела работа…
GK: Кипели вдвоём?
— Конечно, нет! За это я и люблю Ковров. Здесь очень много людей живёт по принципу: «За всякий кипеш, кроме голодовки». Наша идея этому принципу соответствовала в прямом и переносном смысле. В первый год помогло очень много самых разных людей. Это и предприниматели, и просто неравнодушные люди. Как материально, так и творчески, да просто – своими руками и личным временем. Были отпечатаны афиши. Информацию размещали в интернете. На интернет как на канал связи мы сделали главную ставку. И это сработало! После первого фестиваля я сделал два вывода, которые, по большому счёту, круто изменили мою дальнейшую жизнь.
GK: И что за выводы?
— Первый: Коврову необходимы праздники, их пока что у нас гораздо меньше, чем бы хотелось жителям. Второй: интернет – это сила. Интернет-технологии способны объединять идеи и людей. Кстати, это слоган компьютерной сети ITNET, которая стала самым первым и главным спонсором нашего фестиваля, поверила в нас, за что я бесконечно благодарен, всегда буду помнить об этой стартовой поддержке.
GK: Но в чём же крутой жизненный поворот?
— Успех первого «САМБЫЕЛ» утвердил меня в мысли о том, что надо делать фирму, которая будет заниматься поддержкой, разработкой и проведением городских праздников, информация о которых будет являться контентом интернет-сайта. Гибрид медиа и ивент-агентства. И медиа всё-таки на первом месте. Событие приобретает значимость и вызывает интерес, когда о нём рассказывают и показывают его. Как правило, ивент-агентства при проведении праздников акцент делают на самих праздниках, а PR — «постольку, поскольку», анонсы и отчёты. На сайтах и в пабликах таких агентств, вне сомнения, много фото и видео, но цель узкоспециальная: прорекламировать то, какое это чудесное агентство и… По сути: «Закажите нам корпоратив».
GK: Разве это плохо?
— Ни в коем случае! Но мне-то не корпоративами и свадьбами хотелось зарабатывать на жизнь. Чего-то более значимого хотелось… Не буду скрывать, что поначалу, к этой моей идее большинство друзей отнеслось скептически. То ли не верили в этот проект, то ли я как-то непонятно объяснял. А возможно, у меня самого три года назад ещё не сложился чёткий план действий…
GK: Теперь такой план есть?
— Разумеется! И третий «САМБЫЕЛ» — лучшее тому доказательство. И не только этот фест, но и все проекты GK, которые за последнее время получается реализовывать. Да и команда у нас, к моей великой радости, сложилась просто уникальная. И чем чётче был мой план, тем более правильные люди встречались на пути…
GK: Но это отдельная тема, которую, наверное, мы ещё обсудим. А на сегодня главный вопрос: «Что за событие ожидает ковровчан 13 августа?». Это для тех, кто, может быть, ещё не в курсе.
— Это открытое мероприятие – вход свободный. Место проведения –парк имени Дегтярёва. Праздник будет проходить весь день. Хотите в выходной поспать, а потом, не спеша, собраться, собрать друзей и близких? Времени хватит, вы не опоздаете! Ну, а те, кто придёт в парк прямо с утра, окунётся в атмосферу сразу, увидит абсолютно всё. Ждать начала не придётся! В прошлом году фестиваль посетили примерно девять тысяч гостей. И это круто, что интересуются, спрашивают подробности и даже с нетерпением ждут. Уточняют – когда? 13 АВГУСТА! В прошлом году из-за капризов погоды пришлось переносить дату. Надеюсь, что в этом году этого не потребуется.
GK: Гулять в парке в выходной – это нормально. Аттракционы и выступления артистов там случается периодически. А люди хотят чётко понимать, в чём смысл слов «фестиваль еды»?
— Это демонстрация и дегустация кулинарных творений, блюд, которые в обычные дни можно попробовать только в ресторанах и кафе города. Кстати, в этом году у нас будут не только ковровские участники. Фест – это мастер-классы от поваров и кулинаров по приготовлению еды и напитков. Но идея, на самом деле, не столько в том, чтобы научить непрофессионалов готовить дома ресторанные блюда, а показать, что обедать и ужинать в кафе и ресторанах – это здорово, цивилизованно, круто и главное – очень вкусно. А ещё – не настолько дорого, как об этом говорят те, кто привык стряпать исключительно дома. Ну, а если вы принципиальный сторонник домашнего питания, «САМБЫЕЛ» подскажет идеи для праздничных ужинов, красивой сервировки и рецептов. Это как с «неделей высокой моды». Одежда топ-моделей – это не для того, чтобы все покупали и носили точно такое же. Просто намечен тренд, обозначено направление.
GK: А что-то кроме еды?
— Ну конечно! Ведь это же городской праздник. Фотозоны, детская анимация, файер-шоу, выступление кавер-группы. В этом году для гостей фестиваля будет работать кавер-группа «Лето». А ещё будет киносеанс под открытым небом от тайм-кафе «Квест» — развлечение, которое в последние два года так полюбили ковровчане. Но главное, конечно же, фуд-маркет! Много еды!
GK: Еда в ресторане – это особенная сервировка и особенные рецепты. Макароны с сосисками – это немного «про другое», не так ли? Получается, что «САМБЫЕЛ» — это гастрономический арт-хаус для гурманов?..
— Я бы сказал: в том числе и для гурманов. Вообще говоря, любой уважающий себя человек – это в некотором роде гурман. Ведь не зря говорят: «Мы – то, что мы едим». Еда для человека – это не то же, что бензин для машины. Тут дело не только в калориях: критериев много. Но говорить о чём-то понятном только посвящённому – это не про нас. «САМБЫЕЛ» — это праздник для всех: детей и взрослых, всеядных и привередливых. Кстати, вполне возможно, что, попробовав новое блюдо скажет: «Это не моё». Отлично! Теперь он точно знает, что именно это блюдо он, придя на ужин в кафе, пропустит в меню. И закажет другое, с которым также познакомился у нас на фесте. Это и есть формирование гастрономической культуры, готовности к экспериментам. Ведь это же просто скучно — всю жизнь питаться, допустим, одной только гречкой или одними макаронами.
GK: Группа в ВК «САМБЫЕЛ». Написано: «Фест продлится с 12:00 до 21:00. С чего начнётся фестиваль?
— Начнём с финала!
GK: ???
— Именно на 13 августа запланирован последний этап реалити- проекта GK «МИНИМИСС-PS». Мы уже сообщали, что на главной сцене фестиваля финалистки встретятся, чтобы выяснить, кто же из юных участниц самая-самая. Главный приз — шикарный уик-энд для всей семьи в парк-отеле «ВеЛес». Героинями праздника станут все участницы реалити. Сразу после «бьюти-баттла» — официальное открытие феста. Это очень важный момент, с моей точки зрения. Каждый спонсор (их у фестиваля несколько) должен получить свою минуту славы. Очень приятно, что ковровские предприниматели не только готовы оказывать финансовую поддержку городским праздникам, но и хотят общаться со своими земляками, говорить им добрые слова! Но больше всего слов в этот день и вечер скажет, конечно же, ведущий Евгений Морозов. С Женей у нас уже сложился творческий союз. Он буквально сжился с фестивалем, сделал себе специальный сценический костюм – образ шеф-повара. После первых двух фестов у меня люди, не знавшие Женю, спрашивали: «А этот шеф из какого ресторана?». Вот что значит настоящий артист!.. Во многом благодаря Жениному таланту ведущего и слаженной работе команды GK в прошлом году наш фестиваль был занесён в официальный список участников Всероссийского проекта «Диво России».
GK: Читатели уже спрашивают о тех, кто примет участие в фестивале…
— Мы уже начали серию публикаций статей об участниках и спонсорах. Рассказали о кондитерской «Чёрный лес». Сделаем информацию о пиццерии «То-То». Этот бренд – ещё один традиционный наш участник. Будет кухня от ресторана «Топча», выездной бар «Ibar33», из новых участников — семейное кафе «Довольный Кот» и служба доставки «PIZZA-STORE», элитный чай и кофе «Чай-КоFF». Фотозоны обеспечат «Ботаник», «Florissimo», «Пиона» и «Маргаритка», а «главным по веселью» станет праздничное агентство «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
Несмотря на то, что праздник еды хотя и становится традиционным, но! Кто-то бывал, кто-то слышал, а для кого-то слово «САМБЫЕЛ» всё ещё новое.
Поэтому мы решили ещё раз разъяснить его суть, а заодно рассказать историю. Прежде всего, отметим самое главное. В отличие от множества мероприятий, на которых GK или другие городские ресурсы и СМИ выступают информационными спонсорами, «САМБЫЕЛ» — это ПОЛНОСТЬЮ НАШ ИВЕНТ.
Мы этот фестиваль не поддерживаем, а проводим. Сама идея зародилась «в недрах» GK.
Скажем больше, проект GK создавался и задумывался не как СМИ. Мы до сих пор, когда слышим как наш сайт называют «интернет-журнал», «интернет-портал» или как-то ещё, невольно улыбаемся. Поначалу пытались разубеждать и поправлять, но потом – махнули рукой. Как говорит русский народ: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».
Дальнейшее по теме, думается, лучше всего изложить от первого лица, в режиме «вопрос-ответ». На вопросы отвечает генеральный директор GK и соавтор проекта «САМБЫЕЛ» Кирилл Мольков.
GK: Выше сказано: «соавтор» фестиваля. Это значит, была какая-то группа людей?
— Всё началось с идеи моего друга и единомышленника Антона Макарова. Он рассказал том, что в столице проводят крутой фестиваль. Гастрономический. Называется: «О, да! Еда!». Рассказывал так вкусно, что захотелось съездить на фест и посмотреть. И мы с Антоном поехали. Понравилось. Всю обратную дорогу досадовали: жаль, что у нас дома таких праздников не проводят…
GK: Ну, это известная история. Много чего есть в Москве, но нет в Коврове. И все мы не прочь повозмущаться по этому поводу…
— Но я не говорил, что мы возмущались! Слишком люблю родной город, чтобы заниматься неконструктивной критикой. Если чего-то нет, не возмущаться надо, а делать! Нет кулинарного сейшена, значит будет! Составили план, прикинули бюджет и – закипела работа…
GK: Кипели вдвоём?
— Конечно, нет! За это я и люблю Ковров. Здесь очень много людей живёт по принципу: «За всякий кипеш, кроме голодовки». Наша идея этому принципу соответствовала в прямом и переносном смысле. В первый год помогло очень много самых разных людей. Это и предприниматели, и просто неравнодушные люди. Как материально, так и творчески, да просто – своими руками и личным временем. Были отпечатаны афиши. Информацию размещали в интернете. На интернет как на канал связи мы сделали главную ставку. И это сработало! После первого фестиваля я сделал два вывода, которые, по большому счёту, круто изменили мою дальнейшую жизнь.
GK: И что за выводы?
— Первый: Коврову необходимы праздники, их пока что у нас гораздо меньше, чем бы хотелось жителям. Второй: интернет – это сила. Интернет-технологии способны объединять идеи и людей. Кстати, это слоган компьютерной сети ITNET, которая стала самым первым и главным спонсором нашего фестиваля, поверила в нас, за что я бесконечно благодарен, всегда буду помнить об этой стартовой поддержке.
GK: Но в чём же крутой жизненный поворот?
— Успех первого «САМБЫЕЛ» утвердил меня в мысли о том, что надо делать фирму, которая будет заниматься поддержкой, разработкой и проведением городских праздников, информация о которых будет являться контентом интернет-сайта. Гибрид медиа и ивент-агентства. И медиа всё-таки на первом месте. Событие приобретает значимость и вызывает интерес, когда о нём рассказывают и показывают его. Как правило, ивент-агентства при проведении праздников акцент делают на самих праздниках, а PR — «постольку, поскольку», анонсы и отчёты. На сайтах и в пабликах таких агентств, вне сомнения, много фото и видео, но цель узкоспециальная: прорекламировать то, какое это чудесное агентство и… По сути: «Закажите нам корпоратив».
GK: Разве это плохо?
— Ни в коем случае! Но мне-то не корпоративами и свадьбами хотелось зарабатывать на жизнь. Чего-то более значимого хотелось… Не буду скрывать, что поначалу, к этой моей идее большинство друзей отнеслось скептически. То ли не верили в этот проект, то ли я как-то непонятно объяснял. А возможно, у меня самого три года назад ещё не сложился чёткий план действий…
GK: Теперь такой план есть?
— Разумеется! И третий «САМБЫЕЛ» — лучшее тому доказательство. И не только этот фест, но и все проекты GK, которые за последнее время получается реализовывать. Да и команда у нас, к моей великой радости, сложилась просто уникальная. И чем чётче был мой план, тем более правильные люди встречались на пути…
GK: Но это отдельная тема, которую, наверное, мы ещё обсудим. А на сегодня главный вопрос: «Что за событие ожидает ковровчан 13 августа?». Это для тех, кто, может быть, ещё не в курсе.
— Это открытое мероприятие – вход свободный. Место проведения –парк имени Дегтярёва. Праздник будет проходить весь день. Хотите в выходной поспать, а потом, не спеша, собраться, собрать друзей и близких? Времени хватит, вы не опоздаете! Ну, а те, кто придёт в парк прямо с утра, окунётся в атмосферу сразу, увидит абсолютно всё. Ждать начала не придётся! В прошлом году фестиваль посетили примерно девять тысяч гостей. И это круто, что интересуются, спрашивают подробности и даже с нетерпением ждут. Уточняют – когда? 13 АВГУСТА! В прошлом году из-за капризов погоды пришлось переносить дату. Надеюсь, что в этом году этого не потребуется.
GK: Гулять в парке в выходной – это нормально. Аттракционы и выступления артистов там случается периодически. А люди хотят чётко понимать, в чём смысл слов «фестиваль еды»?
— Это демонстрация и дегустация кулинарных творений, блюд, которые в обычные дни можно попробовать только в ресторанах и кафе города. Кстати, в этом году у нас будут не только ковровские участники. Фест – это мастер-классы от поваров и кулинаров по приготовлению еды и напитков. Но идея, на самом деле, не столько в том, чтобы научить непрофессионалов готовить дома ресторанные блюда, а показать, что обедать и ужинать в кафе и ресторанах – это здорово, цивилизованно, круто и главное – очень вкусно. А ещё – не настолько дорого, как об этом говорят те, кто привык стряпать исключительно дома. Ну, а если вы принципиальный сторонник домашнего питания, «САМБЫЕЛ» подскажет идеи для праздничных ужинов, красивой сервировки и рецептов. Это как с «неделей высокой моды». Одежда топ-моделей – это не для того, чтобы все покупали и носили точно такое же. Просто намечен тренд, обозначено направление.
GK: А что-то кроме еды?
— Ну конечно! Ведь это же городской праздник. Фотозоны, детская анимация, файер-шоу, выступление кавер-группы. В этом году для гостей фестиваля будет работать кавер-группа «Лето». А ещё будет киносеанс под открытым небом от тайм-кафе «Квест» — развлечение, которое в последние два года так полюбили ковровчане. Но главное, конечно же, фуд-маркет! Много еды!
GK: Еда в ресторане – это особенная сервировка и особенные рецепты. Макароны с сосисками – это немного «про другое», не так ли? Получается, что «САМБЫЕЛ» — это гастрономический арт-хаус для гурманов?..
— Я бы сказал: в том числе и для гурманов. Вообще говоря, любой уважающий себя человек – это в некотором роде гурман. Ведь не зря говорят: «Мы – то, что мы едим». Еда для человека – это не то же, что бензин для машины. Тут дело не только в калориях: критериев много. Но говорить о чём-то понятном только посвящённому – это не про нас. «САМБЫЕЛ» — это праздник для всех: детей и взрослых, всеядных и привередливых. Кстати, вполне возможно, что, попробовав новое блюдо скажет: «Это не моё». Отлично! Теперь он точно знает, что именно это блюдо он, придя на ужин в кафе, пропустит в меню. И закажет другое, с которым также познакомился у нас на фесте. Это и есть формирование гастрономической культуры, готовности к экспериментам. Ведь это же просто скучно — всю жизнь питаться, допустим, одной только гречкой или одними макаронами.
GK: Группа в ВК «САМБЫЕЛ». Написано: «Фест продлится с 12:00 до 21:00. С чего начнётся фестиваль?
— Начнём с финала!
GK: ???
— Именно на 13 августа запланирован последний этап реалити- проекта GK «МИНИМИСС-PS». Мы уже сообщали, что на главной сцене фестиваля финалистки встретятся, чтобы выяснить, кто же из юных участниц самая-самая. Главный приз — шикарный уик-энд для всей семьи в парк-отеле «ВеЛес». Героинями праздника станут все участницы реалити. Сразу после «бьюти-баттла» — официальное открытие феста. Это очень важный момент, с моей точки зрения. Каждый спонсор (их у фестиваля несколько) должен получить свою минуту славы. Очень приятно, что ковровские предприниматели не только готовы оказывать финансовую поддержку городским праздникам, но и хотят общаться со своими земляками, говорить им добрые слова! Но больше всего слов в этот день и вечер скажет, конечно же, ведущий Евгений Морозов. С Женей у нас уже сложился творческий союз. Он буквально сжился с фестивалем, сделал себе специальный сценический костюм – образ шеф-повара. После первых двух фестов у меня люди, не знавшие Женю, спрашивали: «А этот шеф из какого ресторана?». Вот что значит настоящий артист!.. Во многом благодаря Жениному таланту ведущего и слаженной работе команды GK в прошлом году наш фестиваль был занесён в официальный список участников Всероссийского проекта «Диво России».
GK: Читатели уже спрашивают о тех, кто примет участие в фестивале…
— Мы уже начали серию публикаций статей об участниках и спонсорах. Рассказали о кондитерской «Чёрный лес». Сделаем информацию о пиццерии «То-То». Этот бренд – ещё один традиционный наш участник. Будет кухня от ресторана «Топча», выездной бар «Ibar33», из новых участников — семейное кафе «Довольный Кот» и служба доставки «PIZZA-STORE», элитный чай и кофе «Чай-КоFF». Фотозоны обеспечат «Ботаник», «Florissimo», «Пиона» и «Маргаритка», а «главным по веселью» станет праздничное агентство «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
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