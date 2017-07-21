#СамБыЕл
Insta-food. От еды можно лопнуть?! Фото и еда
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Красота в одном обзоре. Аппетитные блюда, не менее вкусные фотографии и ты… поглощаешь всё это с невероятной скоростью. И уже вроде бы не важно, что врачи говорят «чем медленнее ешь, тем больше времени распробовать вкус да и полезнее». Но как же устоять перед этим:
kjiy6hu4ka33 @reef_bar #вторник #лето2017 #gk33 #ужин #reefbar
Вкусный инста-обзор будем «готовить» каждую неделю. Свежий, горячий и самый аппетитный! Не забываем ставить два хештега — #gk33 и #САМБЫЕЛ. GK объявил конкурс на лучшие food photos. Главный приз — шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02. Очки способны перенести прямо в центр событий! Вся гамма ощущений обеспечена!
Важно: прежде чем приступить к поеданию приготовленного блюда, необходимо зачекинить его. Золотое правило! Не получилось? Ещё нужен кадр! А теперь? — приятного аппетита!
pizza_store_kovrov Одна, из наших новинок!#ковров33 #пицца #пиццаковров #роллыковров #gk33 #вкусно
_viktoria_kykolka_ #нелопнем #ночьювкуснее #счастьекаждыйдень #gk33 #семья❤️ #вкусныйужин #оченьвкусно #роллысуши
kulikovafox Давно в ленте у меня не было этих красавчиков. Мне последнее время так лень заниматься инстаграмом, но я пересилила себя и вот я тут!#инстаграмдляеды #пустьмирзнаетчтояем #самБыЕл #gk33
lysenco_sweets Для мальчика тортик, прянички были ещё, но я опять не успела сфоткать #мирдолжензнатьчтояпеку #ковров #sweet #gk33
meri060110 война войной, а обед по расписанию #МиниМиссPS #gk33 #лето2017 #Ковров #самбыел
smagina_lilya И пусть весь мир подождет. Вкуснее и быть не может #ковров #ковров33 #gk33 #любимыйгород#еда
golvelo96 #работа#обеднаработе#gk33
lavruuushik И снова тот самый момент, когда твой парень готовит лучше тебя. Но я не сильно расстраиваюсь, потому что мне было очень вкусно и хватило супер-бургера на весь день! Сегодня решила подсчитать энергетическую ценность… Так вот, этот красавчик весит почти 600 гр., жиров 117, белков 94, углеводов 49, а калорийность 1600! Самое то, для подготовки к лету, которого нет. Кому рецепт? #мойпареньповар #ковров #gk33 #вкуснота
golvelo96 #инстаграмдляеды #gk33 #малышка❤
kjiy6hu4ka33 @reef_bar #вторник #лето2017 #gk33 #ужин #reefbar
Вкусный инста-обзор будем «готовить» каждую неделю. Свежий, горячий и самый аппетитный! Не забываем ставить два хештега — #gk33 и #САМБЫЕЛ. GK объявил конкурс на лучшие food photos. Главный приз — шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02. Очки способны перенести прямо в центр событий! Вся гамма ощущений обеспечена!
Важно: прежде чем приступить к поеданию приготовленного блюда, необходимо зачекинить его. Золотое правило! Не получилось? Ещё нужен кадр! А теперь? — приятного аппетита!
pizza_store_kovrov Одна, из наших новинок!#ковров33 #пицца #пиццаковров #роллыковров #gk33 #вкусно
_viktoria_kykolka_ #нелопнем #ночьювкуснее #счастьекаждыйдень #gk33 #семья❤️ #вкусныйужин #оченьвкусно #роллысуши
kulikovafox Давно в ленте у меня не было этих красавчиков. Мне последнее время так лень заниматься инстаграмом, но я пересилила себя и вот я тут!#инстаграмдляеды #пустьмирзнаетчтояем #самБыЕл #gk33
lysenco_sweets Для мальчика тортик, прянички были ещё, но я опять не успела сфоткать #мирдолжензнатьчтояпеку #ковров #sweet #gk33
meri060110 война войной, а обед по расписанию #МиниМиссPS #gk33 #лето2017 #Ковров #самбыел
smagina_lilya И пусть весь мир подождет. Вкуснее и быть не может #ковров #ковров33 #gk33 #любимыйгород#еда
golvelo96 #работа#обеднаработе#gk33
lavruuushik И снова тот самый момент, когда твой парень готовит лучше тебя. Но я не сильно расстраиваюсь, потому что мне было очень вкусно и хватило супер-бургера на весь день! Сегодня решила подсчитать энергетическую ценность… Так вот, этот красавчик весит почти 600 гр., жиров 117, белков 94, углеводов 49, а калорийность 1600! Самое то, для подготовки к лету, которого нет. Кому рецепт? #мойпареньповар #ковров #gk33 #вкуснота
golvelo96 #инстаграмдляеды #gk33 #малышка❤
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