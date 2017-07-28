#СамБыЕл
Insta-food. Кому достанется главный приз?
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alexsteplop #food #dinner Salmon Steak with vegetables and lemon #foodgasm #foodpic #instagood #yum #delicious #love #amazing #instagramanet #photootheday #foodporn #instalike #СамБыЕл #gk33 #обед #стейк #лимон #овощи #рыба Стейк форели с овощами и лимоном
Вкусный инста-обзор. Свежий, горячий и самый аппетитный! Не забываем ставить два хештега — #gk33 и #САМБЫЕЛ. Напоминаем, GK объявил конкурс на лучшие food photos. Главный приз — шлем виртуальной реальности Rombica VR360 V02 от интернет-магазина «Элекс». Перенесись прямо в эпицентр событий! Вся гамма ощущений обеспечена!
kulikovafox Похоже я никогда не сделаю пп торт, который обещала вам скинуть в ленту вместе с рецептом. Времени не хватает вообще в последнее время #gk33 #самбыел #пустьмирзнаетчтояем #пустьмирзнаетчтояготовлю #instagram #instagood #instalike #instagirl
antonova_anna24 Вкусное воскресное утро! Овсяноблин со свежими ягодами #gk33#самбыел#ковров#пп#утро#воскресенье#лето#теплоихорошо
ne_barbie33_sport Берём куриный фарш с луком, выкладываем лепёшечки по желанному размеру, сверху выкладываем помидор и посыпаем сыром, запекаем в духовке 25 минут при 180 °C. И наслаждаемся #ппеда #ппужин #ппобед #видеорецепт #рецепт #правильноепитание #ешьихудей #минипицца #дневникпитания #СамБыЕл #gk33 #рецепт_от_ne_barbie33_sport
dachanakube Эх лук лучок! Очень люблю его золотистым и хрустящим. Есть секрет. Рассказываю: добавьте сахар при жарке. Буквально чайную ложку на две большие луковицы, и слегка присолите для баланса. С варениками попробуйте- ум отъешь #лук #луклучок #луковка #рецепт #вареники #самбыел #вкусно #ппрецепты
op.gafroshaa Очень вкусно #милкшейк #gk33
daedra__ Если хочется кушать, а уже поздно — сделай милкшейк и наслаждайся вечером! Милкшейк из клубники с мятой #еда #клубника #изсада #ягода #лето #еда #foodphoto #gk33 #едавечером #перекус
kopchenoe_myaso_kovrov33 Выходные удались! Ну и всем плодотворной рабочей недели #ковров#мясо#рыба#курица#kovrov#gk33
anikinakat Сладкого утра #лето #настроение #kovrov33 #gk33
_viktoria_kykolka_ #нелопнем #ночьювкуснее #счастьекаждыйдень #gk33 #семья❤️ #вкусныйужин #оченьвкусно
Три победителя — три приза!
Дедлайн конкурса — 12 августа включительно.
Ну, а пока фоткаем!
Даёшь больше вкусных картинок!
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