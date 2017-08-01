#СамБыЕл
Анимация на «САМБЫЕЛ»: куда уходит детство?
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«Любовь-Морковь» — агентство по организации праздников. И на должности главного волшебника там Денис Васильев. По совместительству — руководитель агентства.
Опыта в детской анимации Денису Васильеву не занимать. В его профессионализме мы уже убедились на предыдущих фестах.
Поэтому уверенно утверждаем: именно Денису юные гости «СамБыЕл» должны будут сказать спасибо за счастливое детство и весёлые часы на «САМБЫЕЛ».
На протяжении всего фестиваля в парке имени Дегтярёва будут конкурсы, розыгрыши, фокусы, крио-шоу, шоу миньонов. В качестве приглашённой звезды — Барон Мюнхаузен. В качестве секьюрити — оперуполномоченный Колобков, который в компании с юными гостями феста проведёт своё расследование. В «материалы дела» уже сейчас посвящён Денис Васильев. Интересно, раскроет уже теперь тайну следствия?
GK: Колобков будет искать что-то съедобное?..
— Это тайна! Но подробности других фрагментов программы есть в афише. Откроем фестиваль парадом аниматоров. Пойдём от центрального входа в парк до главной площадки, где и будет проходить фест.
Итак, один фестиваль — и сразу четыре развлекательных программы:
- «Школа волшебства»
- «Скоморох Кузьма«
- «Барон Мюнхаузен»
- «Следствие ведет Колобков».
А ещё банановый фейерверк и бумажное шоу! В этом году будет ещё больше интерактива и ещё больше спецэффектов!
GK: Восемь часов марафона! Малыши не устанут от такой концентрации веселья?
— Вы недооцениваете детскую энергию! В прошлом году просили продолжения. Все пожелания учтены. Именно поэтому составлена МЕГАПРОГРАММА! В ней каждому ребёнку — от 3 до 12 лет — найдётся развлечение по возрасту и темпераменту.
GK: А какие герои больше нравятся детям? Winx и супермены?
— В общем-то, всё то, что показывают по ТВ. Но я стараюсь детей познакомить ещё и с героями советских мультфильмов, с героями сказок, на которых мы сами выросли… На эту тему ещё будет целая серия мероприятий осенью. Но об этом позже.
GK: В прошлом году вы работали в паре с Константином Евграфовым. А в этом?
— И в этом году обязательно. Константин живёт в Чебоксарах. И это ему не мешает уже второй год подряд приезжать в Ковров на наш гастрономический фестиваль. Атмосфера видимо у нас такая. Домашняя. Совместно мы подарим ещё больше эмоций! Костя будет работать в четырёх программах по часу. В общей сложности четыре часа. Тематические конкурсы, фокусы и клоунские номера. И ОЧЕНЬ МНОГО интерактива.
Это сейчас Денис и Константин — опытные шоумены, готовые раскачать любого, а раньше… Интересно, с чего же всё начиналось?
Денис Васильев: «Я играл Чебурашку ещё в детском саду. Это была моя первая роль. Что стану ведущим и шоуменом не думал. Сменил много профессий — от продавца до редактора газеты. Но мысль, что хочу ежедневно дарить людям радость не покидала меня.
Константин Евграфов:
Ещё в институте, нам первокурсникам дали задание организовать концерт «Алло, таланты?», мне понравилась подготовка к этому мероприятию и я стал участвовать во всей самодеятельности института. Затем стал проводить благотворительные концерты, участвовать в новогодних программах и спектаклях. Писал сценарии для юмористических программ на нашем ТВ, сам был участником этих программ. А по выходным устраивал детские дневные дискотеки в ДК и в ночном клубе. Как-то приятель предложил провести его свадьбу. Так я стал вести и праздники для взрослых..
Что ещё? Конечно же, с нетерпением ждём подробную афишу!
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