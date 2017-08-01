#СамБыЕл
М-р-р. «Довольный Кот» - сытый Кот!
0 468
Для начала напомним, фестиваль «СамБыЕл» – это возможность попробовать разные блюда от ресторанов города в одном месте.
Купить натуральные продукты, хорошо провести время с друзьями и семьей, для детей будут веселые аниматоры, и, конечно, вы сможете получить призы.
Это ли не повод прийти?
Кафе «Довольный Кот» приготовил для гостей гастрономического фестиваля разнообразное меню. Хотите знать подробнее?
Беседуем с управляющей семейного кафе Юлией Малёновой и бренд-менеджером Ириной Барышниковой.
GK: Чем «Довольный Кот» будет удивлять гостей «САМБЫЕЛ»?
— Блюда, которые мы предложим, ориентированы на разную аудиторию. Для любителей быстрой еды «Довольный Кот» приготовит несколько видов пиццы, гамбургеры и чизбургеры. Детское меню — шашлык, жаренные колбаски, картофель фри, а также вкусные домашние вафли с фруктами и наш фирменный лимонад.
GK: Не поделитесь одним из своих фирменных рецептов?
— Записывайте! Готовим Сибас в фольге с листьями рукколы и томатами черри.
Вам понадобится:
Сибас среднего размера (400 гр)- 1 штука
Руккола — 14 грамм
Томаты черри — 26 грамм
Молодой кабачок — 26 грамм
Соус на основе фреша цитрусовых (апельсин, лайм, грепфрут) — 31 грамм
Масло микс — 8 грамм
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Зачищенный сибас обсушить полотенцем, посолить. Оторвать два слоя фольги, разложить блестящей стороной внутрь, положить сибас на фольгу, брюхо заполнить рукколой, томатами черри (разрезанными на 2 части) и кабачком (кубик), внутрь залить соус и полить рыбу сверху. Затем сформировать конверт — лодочку из фальги. Запекать при температуре 180 градусов 19 минут. Приятного аппетита!
GK: Судя по ингредиентам, ещё и полезное блюдо...
— У нас полностью авторская кухня, разнообразные блюда. Каждый найдёт своё любимое. Не только всё вкусно, но ещё и полезно.
Открытая кухня. Это, пожалуй, нечто особенное. Красиво! Что готовят на этой кухне? Меню — на сайте «Довольный Кот».
Ещё одна особенность — кнопка вызова официанта. Теперь не нужно искать глазами сотрудника кафе и думать, как привлечь его внимание, чтобы сделать дополнительный заказ, оплатить счет или задать вопрос. Достаточно нажать на кнопку. Колокольчик — вызов официанта, доллар — запрос счета. Ну, а если передумали или нажали по ошибке — перечеркнутый колокольчик — отмена вызова официанта.
Вернёмся к «САМБЫЕЛ». «Довольный Кот» порадует гостей ещё и сочной котлетой из натуральной говядины на воздушной булочке с кунжутом, заправленной оригинальным сырно-томатным соусом, с кусочком плавленого сыра, хрустящим листиком салата, спелыми томатами и кусочками маринованного огурца. Не правда ли аппетитно?..
Этот чизбургер «Довольный КОТ» уже спешит предложить гостям самого вкусного проекта города!
Про панорамные окна, сочетания небесно-голубого и песочно-желтого цвета в интерьере, котов в декоре — уже знают почти все ковровчане. А вот фирменный шашлык пробовали немногие…
«Довольный Кот»:
— Группа в ВК
— сайт
Телефон: 8(49232) 2-53-63 и 8 (905) 615-11-77
Увидимся 13 августа?! Будет HOT! «Довольный Кот» накормит!
Фотограф Андрей Бубенин
0 комментариев