#СамБыЕл
Мел судьбы в руках нашей маленькой колдуньи!
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Долго сомневались, стоит ли раскрывать нашу тайну. Но читатели спрашивают, а от них у GK не может быть никаких секретов. Да! Среди нас есть экстрасенс. Именно это помогает нам не только узнавать новости порой даже раньше, чем они фактически произойдут, но и столь успешно реализовывать свои проекты. Всё очень просто!
Предвосхищая ехидные комментарии, мол, уточните дату публикации, не первое ли апреля, подтверждаем.
Несмотря на холод и дождь, у нас никакой не апрель, в «макушка» лета.
Не случайно выбрано время для «расчехления». Но мы ещё не назвали имя. Это один из наших авторов Катя Кокшарова.
Разумеется, вы с ней отлично знакомы. Но всё ли вы знаете?
Катя пришла в команду GK полтора года назад. И сразу ярко заявила о себе. Её нестандартные с точки зрения «классической» журналистики тексты сразу были замечены и отмечены множеством лайков и просмотров.
Стартовала Катя с топиками, связанными с её бурной студенческой молодостью. И это вовсе не то, о чём вы подумали. Екатерина на протяжении всей учёбы в КГТА (она закончила факультет экономики и менеджмента) была в авангарде стройотрядовского движения и КВН. Связи с «альма-матер» она не теряет до сих пор, её репортажи с выступлений весёлых и находчивых обнаруживают глубокое знание темы и предмета.
Ещё одной страстью Кати является музыка. В «портфолио» музыкальная школа по классу скрипки, и в своё время будущий журналист и блогер была на развилке: выбрать интернет-СМИ или карьеру скрипачки. Интернет победил, но абсолютный музыкальный слух, вкус и знание истории музыки помогают Кате в подготовке интересных и ярких текстов с городских музыкальных ивентов.
И, наконец, третьим и, не побоимся этого слова, уникальным направлением в работе Катерины являются топики о разнообразных «интернет-хайпах».
Что помогает ей одной из первых уловить самые востребованные тренды? Абсолютный слух или КВНовский дух?
Вы сейчас скажете: «ОК, отличная девчонка, рады, что она с вами, но при чём тут экстрасенсы?». Эта часть Катиного внутреннего мира открылась нынешней весной.
Был опубликован топик-интервью с ковровским психологом Мариной Кудрявцевой.
Поводом встречи стало то. Что Марину в качестве консультанта пригласили поучаствовать в подготовке съёмок скандального реалити «ДОМ-2». Однако в разговоре с Мариной темы телешоу мы коснулись лишь вскользь, поскольку неожиданно узнали, что у девушки-психолога есть ещё одно направление в работе. Марина – практикующий хиромант и астролог.
Конечно же, мы, как прожжённые материалисты, ко всем этим «звездограммам» отнеслись с изрядной долей сарказма. Но поболтать об этом было… прикольно. Помимо прочего, марина предложила всем нам показать ладони. Нет, судьбу никто узнавать не собирался. Просто Марина заверила, что по линиям руки может определить, насколько все мы не ошиблись (или ошиблись) с выбором профессии.
Вжух! Наша визави подтвердила: работа в интернете для всех нас – это самое оно. Но самой сногсшибательной была характеристика, данная Кате. Оказывается у неё журналистское чутьё на грани экстрасенсорики! Смех смехом, но практически все темы, которые предлагала до недавних пор Катя в качестве топиков, «выстреливали». При том, что нередко большинство из нас высказывали сомнения, мол, зачем, скажем, брать интервью у какого-то визажиста, который давно уехал из Коврова. Мало ли этих визажистов?..
Визажистов полно, а то, что Лиза Барышева — не просто визажист, а человек, который станет главным претендентом на победу в конкурсе журнала PlayBoy, «почувствовала» именно наша Катя!
А чего стоит московский шторм в мае? Было так. Накануне драматичных событий Катя с раннего утра пыталась убедить всю команду GK, что необходимо срочно подготовить топик о погоде. «Ожидается что-то страшное!», — говорила Катя своим, как обычно, тихим мелодичным голосом.
Ну, что там может быть страшного? То, что дождь и холод всех достали, и так очевидно. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что GK был едва ли не единственным СМИ, который озаботился прогнозом погоды едва ли не раньше, чем служба МЧС (которой, кстати говоря, потом попало по шапке от самого экс-министра Шойгу).
Пожалуй, именно этот майский шторм заставил нас как минимум вспомнить классическое «есть много, друг Горацио, на свете…». Вот, как она всё это заранее предугадывает?! И, наконец, последняя «объясняла». Вероятно, вы заметили, что данный топик опубликован под рубрикой «САМБЫЕЛ». Это хэштег и название ежегодного фестиваля еды, который GK проводит на радость всем гурманам, кулинарам и просто жителям, которые любят активный отдых опен-эйр.
В прошлом году куратором фестивального направления была именно Катя Кокшарова. Это она рассказывала о ходе подготовки к фесту, брала интервью у участников и экспертов. А ещё – являлась админом группы ВК Фестиваль еды «СамБыЕл».
Со всей этой работой Екатерина справилась блестяще. Но когда мы стали обсуждать, кто станет куратором феста в этом году, хотели, было, как это принято в GK, «передать дежурство».
Во все наши проекты мы стараемся максимально включить всю команду, и чтобы «глаз не замыливался», как правило, меняемся и выполняем работу поочерёдно. Так мы поступали при подготовке «Обзоров прессы», при освещении реалити «Городская красавица» и на партнёрском проекте «МИНИМИСС-2017». Но с фестивалем мы решили, что лучшее – враг хорошего.
Уж если Катя в прошлом году так замечательно справилась с информационным сопровождением феста, да ещё в ней открылись такие необыкновенные способности, никто лучше неё не сможет подготовить город к фестивалю «САМБЫЕЛ».
Напоминаем, пройдёт он 13 августа на территории парка имени Дегтярёва. И погода будет замечательной! Это нам сама Екатерина Кокшарова обещает!
За подготовкой и всеми новостями проекта уже сейчас можно следить в официальной группе в ВК, а также узнавать новости в топиках сайта.
Фотограф Дмитрий Кулешов
Предвосхищая ехидные комментарии, мол, уточните дату публикации, не первое ли апреля, подтверждаем.
Несмотря на холод и дождь, у нас никакой не апрель, в «макушка» лета.
Не случайно выбрано время для «расчехления». Но мы ещё не назвали имя. Это один из наших авторов Катя Кокшарова.
Разумеется, вы с ней отлично знакомы. Но всё ли вы знаете?
Катя пришла в команду GK полтора года назад. И сразу ярко заявила о себе. Её нестандартные с точки зрения «классической» журналистики тексты сразу были замечены и отмечены множеством лайков и просмотров.
Стартовала Катя с топиками, связанными с её бурной студенческой молодостью. И это вовсе не то, о чём вы подумали. Екатерина на протяжении всей учёбы в КГТА (она закончила факультет экономики и менеджмента) была в авангарде стройотрядовского движения и КВН. Связи с «альма-матер» она не теряет до сих пор, её репортажи с выступлений весёлых и находчивых обнаруживают глубокое знание темы и предмета.
Ещё одной страстью Кати является музыка. В «портфолио» музыкальная школа по классу скрипки, и в своё время будущий журналист и блогер была на развилке: выбрать интернет-СМИ или карьеру скрипачки. Интернет победил, но абсолютный музыкальный слух, вкус и знание истории музыки помогают Кате в подготовке интересных и ярких текстов с городских музыкальных ивентов.
И, наконец, третьим и, не побоимся этого слова, уникальным направлением в работе Катерины являются топики о разнообразных «интернет-хайпах».
Что помогает ей одной из первых уловить самые востребованные тренды? Абсолютный слух или КВНовский дух?
Вы сейчас скажете: «ОК, отличная девчонка, рады, что она с вами, но при чём тут экстрасенсы?». Эта часть Катиного внутреннего мира открылась нынешней весной.
Был опубликован топик-интервью с ковровским психологом Мариной Кудрявцевой.
Поводом встречи стало то. Что Марину в качестве консультанта пригласили поучаствовать в подготовке съёмок скандального реалити «ДОМ-2». Однако в разговоре с Мариной темы телешоу мы коснулись лишь вскользь, поскольку неожиданно узнали, что у девушки-психолога есть ещё одно направление в работе. Марина – практикующий хиромант и астролог.
Конечно же, мы, как прожжённые материалисты, ко всем этим «звездограммам» отнеслись с изрядной долей сарказма. Но поболтать об этом было… прикольно. Помимо прочего, марина предложила всем нам показать ладони. Нет, судьбу никто узнавать не собирался. Просто Марина заверила, что по линиям руки может определить, насколько все мы не ошиблись (или ошиблись) с выбором профессии.
Вжух! Наша визави подтвердила: работа в интернете для всех нас – это самое оно. Но самой сногсшибательной была характеристика, данная Кате. Оказывается у неё журналистское чутьё на грани экстрасенсорики! Смех смехом, но практически все темы, которые предлагала до недавних пор Катя в качестве топиков, «выстреливали». При том, что нередко большинство из нас высказывали сомнения, мол, зачем, скажем, брать интервью у какого-то визажиста, который давно уехал из Коврова. Мало ли этих визажистов?..
Визажистов полно, а то, что Лиза Барышева — не просто визажист, а человек, который станет главным претендентом на победу в конкурсе журнала PlayBoy, «почувствовала» именно наша Катя!
А чего стоит московский шторм в мае? Было так. Накануне драматичных событий Катя с раннего утра пыталась убедить всю команду GK, что необходимо срочно подготовить топик о погоде. «Ожидается что-то страшное!», — говорила Катя своим, как обычно, тихим мелодичным голосом.
Ну, что там может быть страшного? То, что дождь и холод всех достали, и так очевидно. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что GK был едва ли не единственным СМИ, который озаботился прогнозом погоды едва ли не раньше, чем служба МЧС (которой, кстати говоря, потом попало по шапке от самого экс-министра Шойгу).
Пожалуй, именно этот майский шторм заставил нас как минимум вспомнить классическое «есть много, друг Горацио, на свете…». Вот, как она всё это заранее предугадывает?! И, наконец, последняя «объясняла». Вероятно, вы заметили, что данный топик опубликован под рубрикой «САМБЫЕЛ». Это хэштег и название ежегодного фестиваля еды, который GK проводит на радость всем гурманам, кулинарам и просто жителям, которые любят активный отдых опен-эйр.
В прошлом году куратором фестивального направления была именно Катя Кокшарова. Это она рассказывала о ходе подготовки к фесту, брала интервью у участников и экспертов. А ещё – являлась админом группы ВК Фестиваль еды «СамБыЕл».
Со всей этой работой Екатерина справилась блестяще. Но когда мы стали обсуждать, кто станет куратором феста в этом году, хотели, было, как это принято в GK, «передать дежурство».
Во все наши проекты мы стараемся максимально включить всю команду, и чтобы «глаз не замыливался», как правило, меняемся и выполняем работу поочерёдно. Так мы поступали при подготовке «Обзоров прессы», при освещении реалити «Городская красавица» и на партнёрском проекте «МИНИМИСС-2017». Но с фестивалем мы решили, что лучшее – враг хорошего.
Уж если Катя в прошлом году так замечательно справилась с информационным сопровождением феста, да ещё в ней открылись такие необыкновенные способности, никто лучше неё не сможет подготовить город к фестивалю «САМБЫЕЛ».
Напоминаем, пройдёт он 13 августа на территории парка имени Дегтярёва. И погода будет замечательной! Это нам сама Екатерина Кокшарова обещает!
За подготовкой и всеми новостями проекта уже сейчас можно следить в официальной группе в ВК, а также узнавать новости в топиках сайта.
Все колдовские рецепты и самые точные прогнозы от Кати!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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