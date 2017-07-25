#СамБыЕл
«PIZZA-STORE». «Сам» аппетитная пицца. Прямо из Италии?
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«PIZZA-STORE» в этом году впервые принимает участие в ежегодном фестивале еды «САМБЫЕЛ». Чем будут угощать? Круглая, с открытой лепёшкой, с томатами и сыром моцарелла. Или с морепродуктами? А может быть, мясная пицца? Раскрываем все секреты.
Обещали много еды на «САМБЫЕЛ»? Так и будет! Причём, самая разная и самая вкусная.
От тортиков до настоящих итальянских блюд!
Чем будут ещё угощать на фесте, напишем позже. А пока всё о пицце, «PIZZA-STORE» и их эксклюзивных сэндвичах.
«PIZZA-STORE» — кафе на проспекте Ленина, 46. Проходя мимо, невозможно устоять, а какой доносится аромат, ммм… — пицца, роллы, сэндвичи, WOK, десерты, и свежеобжаренный кофе. Здесь 33(!)вида пиццы.
И ещё много всего вкусного и интересного. Подробности в группе ВК «PIZZA-STORE» и в интервью с одним из основателей Александром Татановым:
GK: Когда же состоялся этот разговор?
— В августе 2015 года открыли доставку пиццы. Буквально сразу же получили много положительных отзывов. Следующим этапом стало расширение меню. А в апреле 2017 открыли пиццерию на проспекте Ленина. И вот продолжаем радовать наших посетителей пиццей прямо из печки.
GK: Получается, что в августе у «PIZZA-STORE» второй День рождения со дня открытия доставки. Отмечать, случайно, не 13 августа планируете?
— Да! Вы не поверите, именно дата проведения фестиваля еды полностью совпадает с нашим ДР. В этот день будем дарить всем дисконтные карты на скидку 10%.
Представить современную кухню без пиццы практически невозможно. Совершенствуясь на протяжении столетий, обретая новые оттенки вкуса, она завоевала признание во всем мире. Многие ещё и худеть на пицце умудряются.
А может, попробовать? Например, повар из Италии похудел на 45 килограммов. Когда врачи предупредили итальянца, что от лишнего веса у него вскоре может случиться сердечный приступ, он сел на особенную диету. Называется «Пиццерийная». Про особенную диету читайте в группе в ВК «САМБЫЕЛ». А мы продолжаем беседу с Александром.
GK: Часто ли в «PIZZA-STORE» проводятся акции?
— Регулярно. В «PIZZA-STORE» всегда есть акции. Например, «Сэндвич + кофе за 129 рублей». Все наши выгодные предложения — в меню. Или в группе в ВК. Напоминаю, у нас БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 500 рублей. По будням — если пицца 33 см, по выходным и праздникам доставка всего 50 рублей.
GK: Чем будете угощать гостей самого вкусного и съедобного фестиваля «САМБЫЕЛ»?
— Конечно же, пиццей и сэндвичами! А к ним БЕСПЛАТНО — элитный чай и кофе от нашего партнёра «Чайкоff».
GK: Готовы раскрыть хотя бы один эксклюзивный рецепт от «PIZZA-STORE»?
— Настоящий повар свои рецепты держит в секрете. Но для гостей фестиваля расскажу. Записывайте! Готовим пиццу «Сливочный бекон».
Вам понадобится: свежие томаты, оливки, маслины, венгерский сырокопченый бекон, сыр Моцарелла.
Способ приготовления: тесто раскатывается вручную, потом соус, помидоры, бекон, сверху оливки, маслины. И последний штрих — посыпаете сыром Моцарелла. Только в таком порядке. И в духовку — температура 350 градусов. Если дома, то ставьте на «максимум».
GK: Что насчёт соуса?
— Вы требуете невозможного. Всё же как делать соус — секретов не раскрываем. Приходите к нам, и сами всё поймёте. Дома можно поэкспериментировать с майонезом, кетчупом и сметаной. Ну, а если хотите сумасшедшего вкуса — приходите к нам!
Группа в ВК — Доставка еды: пицца, роллы. «PIZZA-STORE» Ковров
Сайт — «PIZZA-STORE»
Обещали много еды на «САМБЫЕЛ»? Так и будет! Причём, самая разная и самая вкусная.
От тортиков до настоящих итальянских блюд!
Чем будут ещё угощать на фесте, напишем позже. А пока всё о пицце, «PIZZA-STORE» и их эксклюзивных сэндвичах.
«PIZZA-STORE» — кафе на проспекте Ленина, 46. Проходя мимо, невозможно устоять, а какой доносится аромат, ммм… — пицца, роллы, сэндвичи, WOK, десерты, и свежеобжаренный кофе. Здесь 33(!)вида пиццы.
И ещё много всего вкусного и интересного. Подробности в группе ВК «PIZZA-STORE» и в интервью с одним из основателей Александром Татановым:
Это семейный бизнес. В нашей семье все обожают пиццу. Однажды мы за ужином обсуждали, что было бы классно открыть свою пиццерию. Сказано — сделано. Собрали семейный совет и решили: «Пиццерии в Коврове быть!» И непременно пицца должна быть по-домашнему: много начинки и самый вкусный соус. Только оригинальные, семейные рецепты!
GK: Когда же состоялся этот разговор?
— В августе 2015 года открыли доставку пиццы. Буквально сразу же получили много положительных отзывов. Следующим этапом стало расширение меню. А в апреле 2017 открыли пиццерию на проспекте Ленина. И вот продолжаем радовать наших посетителей пиццей прямо из печки.
GK: Получается, что в августе у «PIZZA-STORE» второй День рождения со дня открытия доставки. Отмечать, случайно, не 13 августа планируете?
— Да! Вы не поверите, именно дата проведения фестиваля еды полностью совпадает с нашим ДР. В этот день будем дарить всем дисконтные карты на скидку 10%.
Представить современную кухню без пиццы практически невозможно. Совершенствуясь на протяжении столетий, обретая новые оттенки вкуса, она завоевала признание во всем мире. Многие ещё и худеть на пицце умудряются.
А может, попробовать? Например, повар из Италии похудел на 45 килограммов. Когда врачи предупредили итальянца, что от лишнего веса у него вскоре может случиться сердечный приступ, он сел на особенную диету. Называется «Пиццерийная». Про особенную диету читайте в группе в ВК «САМБЫЕЛ». А мы продолжаем беседу с Александром.
GK: Часто ли в «PIZZA-STORE» проводятся акции?
— Регулярно. В «PIZZA-STORE» всегда есть акции. Например, «Сэндвич + кофе за 129 рублей». Все наши выгодные предложения — в меню. Или в группе в ВК. Напоминаю, у нас БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 500 рублей. По будням — если пицца 33 см, по выходным и праздникам доставка всего 50 рублей.
GK: Чем будете угощать гостей самого вкусного и съедобного фестиваля «САМБЫЕЛ»?
— Конечно же, пиццей и сэндвичами! А к ним БЕСПЛАТНО — элитный чай и кофе от нашего партнёра «Чайкоff».
GK: Готовы раскрыть хотя бы один эксклюзивный рецепт от «PIZZA-STORE»?
— Настоящий повар свои рецепты держит в секрете. Но для гостей фестиваля расскажу. Записывайте! Готовим пиццу «Сливочный бекон».
Вам понадобится: свежие томаты, оливки, маслины, венгерский сырокопченый бекон, сыр Моцарелла.
Способ приготовления: тесто раскатывается вручную, потом соус, помидоры, бекон, сверху оливки, маслины. И последний штрих — посыпаете сыром Моцарелла. Только в таком порядке. И в духовку — температура 350 градусов. Если дома, то ставьте на «максимум».
GK: Что насчёт соуса?
— Вы требуете невозможного. Всё же как делать соус — секретов не раскрываем. Приходите к нам, и сами всё поймёте. Дома можно поэкспериментировать с майонезом, кетчупом и сметаной. Ну, а если хотите сумасшедшего вкуса — приходите к нам!
Группа в ВК — Доставка еды: пицца, роллы. «PIZZA-STORE» Ковров
Сайт — «PIZZA-STORE»
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